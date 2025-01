Santiago Baztarrica correrá en la Fórmula 4 para el team de una estrella del Real Madrid

Santiago Baztarrica tiene 17 años y se prepara para competir en la temporada 2025 de la Fórmula 4 española, la misma categoría en la que Franco Colapinto dio sus primeros pasos antes de llegar a la Fórmula 1 Internacional. El piloto nacido en la vecina ciudad de 9 de Julio, en diálogo con colegas de TN, habló sobre sus inicios en el automovilismo, los logros que cosechó en el ámbito nacional y el emocionante desafío de formar parte del equipo del arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois.

“Estoy intentando seguir el camino que hizo Franco Colapinto. Mi sueño es llegar a la Fórmula 1 y tratar de vivir de este deporte, pero siempre arriba de un auto de carreras”. Con ese objetivo en mente, Baztarrica adelantó que este año competirá en TC Racing, lo que significará un paso clave en su prometedora carrera en el automovilismo. El nombre del equipo proviene de las iniciales de su creador, el belga que desde 2018 defiende el arco del Real Madrid.

El joven piloto de 9 de Julio se subió por primera vez a un karting eléctrico a los cuatro años. “No me gustaban los motores con ruido, no sé por qué”, recordó. Sin embargo, su pasión por la velocidad creció y, a los 10 años, con el apoyo de su mamá, dio sus primeros pasos en el automovilismo. “Empecé a esa edad, cuando mi mamá me dejó correr”, remarcó.

En 2017 debutó en competencias oficiales y, solo dos años después, se consagró campeón de la categoría Promocional de la PAKO (Pilotos Asociados Karting del Oeste), hito que marcó el inicio de una prometedora carrera. Durante la pandemia, la falta de competencias lo llevó a sentarse en el simulador, una herramienta que aprovechó al máximo para mejorar sus habilidades. En 2021 y 2022 regresó a las pistas y se consagró bicampeón argentino de la categoría Sudan Senior.

“Tuve tres campeonatos más de Rotax: trofeo de otoño, de invierno y la gran final argentina”, explicó. De esta manera, se consolidó como uno de los talentos más destacados del karting nacional.

Gracias a estos logros, Santiago tuvo la oportunidad de competir en el Mundial de karting en Portugal, una experiencia que definió como “inolvidable”. En 2023, dio el salto a la Fórmula Nacional Argentina. “Fui el mejor de los rookies en el campeonato y en el 2024 corrí en la Fórmula 2 argentina”, detalló.

El seis veces campeón de karting recordó su última temporada con orgullo y determinación: “Ganamos varias carreras, series, peleamos el campeonato, pero (el título) no se pudo dar por otros temas”.

Sin embargo, su enfoque está en el futuro, debido a que el año pasado pudo realizar dos pruebas en la Fórmula 4 española, lo que abrió la puerta para competir en esa categoría. “Estamos tratando de juntar el presupuesto. Con mucho entusiasmo y con ganas de seguir metiéndole en este 2025“, manifestó.

Luego de girar 140 vueltas y haber registrado el tercer mejor tiempo, el equipo de Courtois inició las gestiones necesarias para poder contar con Baztarrica para la próxima temporada. Santiago, junto al equipo de TC Racing, disputará la Winter Series antes del campeonato 2025.