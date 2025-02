Matías Canapino consiguió su primer triunfo

Matías Canapino, comandando un Chevrolet Onix, consumó su primera victoria en la Clase 3 del Turismo Pista al cabo de un fin de semana soñado, en el que fue referente en cada salida a la pista del autódromo de Concordia y cosechó el puntaje perfecto.

Es que lideró los entrenamientos, logró la pole position, ganó la serie más veloz y se impuso de punta a punta en la final, con récord de vuelta incluido.

El arrecifeño del Febase Performance, que cambió el lugar de partida (eligió el lado externo) como lo hizo en la serie, prevaleció sin inconvenientes en la largada sobre Tomás Vitar (Renault Clio).

El mendocino resignó en ese primer giro el segundo puesto a manos de Ezequiel Bosio (Toyota Etios), quien fue el escolta durante las cinco primeras vueltas, tratando de seguir de cerca a Canapino.

Sin embargo, el “Tato” perdió ritmo y fue superado en el sexto giro por Franco Villabrille Neila (Renault Clio), quien a partir de allí recortó la diferencia con el líder y, una vez que lo tuvo a tiro, lo obligó a exigirse para conservar la punta, más allá de que no dispuso de ninguna posibilidad clara para intentar el sobrepaso.

Lantella ganó en la Clase 2

Santiago Lantella (Chevrolet Corsa) ganó con lo justo (medio punto) el campeonato 2024 de la Clase 2 del Turismo Pista. Y para no ser menos, estrenó el título con una victoria muy ajustada sobre Pablo Vázquez (VW Up), quien lo persiguió durante toda la final disputada en el autódromo de Concordia.

Llegó a solo 470 milésimas del balcarceño, el único campeón del Turismo Pista que defiende su corona, ya que Francisco Suárez y Exequiel Bastidas emigraron al Turismo Nacional.

La final de ayer tuvo su primer golpe de escena antes de la largada, ya que el poleman, Joaquín Melo (Ford Ka), ingresó imprevistamente a los boxes a raíz de una falla eléctrica.

Esto dejó a Lantella en la mejor posición de partida, que sostuvo en la largada y durante todo el desarrollo de la competencia, y que se extendió por un lapso de quince vueltas ante el ataque de Vázquez.

De esta manera, el piloto del Jack Competición, que tiene atención de su hermano Carlos Lantella en el chasis y motores de Juan José Cassou, obtuvo su tercera victoria en la Clase 2 del Turismo Pista. Las anteriores fueron en Concepción del Uruguay 2023 y Buenos Aires 2024. Y, además, prolongó el dominio del Chevrolet Corsa, ganador de seis de las últimas ocho finales de la categoría.

Después de largar quinto y superar en la primera vuelta a Alan Buchholz (Fiat Way) y a Agustín Martín (Fiat Way), el quilmeño Thomas Marchesín terminó tercero en su regreso a la Clase 2 luego de seis años y así completó el podio multimarca con el Fiat Way del equipo de Nicolás Simeonoff.

La próxima fecha del Turismo Pista será en el autódromo de La Plata, junto al TC Mouras y el TC Pista Mouras, del viernes 28 de febrero al domingo 2 de marzo.