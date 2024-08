Lucas Gambarte y el Top Race V-6: "Era una chance que no podíamos desaprovechar"

Cuando habían pasado algunos meses desde su última carrera como piloto, en el Top Race Series, a Lucas Gambarte le surgió la posibilidad de correr en la máxima división de esa importante categoría del automovilismo nacional, el V-6.

Y junto a su equipo (especialmente a su padre, Alfredo Gambarte), aceptaron el "convite" y se embarcaron en el proyecto, ambicioso en lo deportivo y complicado en cuanto a lo económico.

Pero eso no los amilanó y el debut en el autódromo de Río Cuarto fue con destacados resultados, ya que el piloto terminó en la cuarta posición final en su primera participación en la veloz divisional.

Entrevistado por Democracia y sobre su desembarco en el Top Race V-6, Gambarte -de 27 años y quien hace varias temporadas compite en el deporte motor, en distintas categorías y especialidades- manifestó inicialmente: "La posibilidad de debutar en el Top Race V-6 surgió casi de imprevisto, nos sorprendió bastante en principio. Es que si bien teníamos charlas con varios equipos y dirigentes de la categoría, todo se dio repentinamente, por la baja del piloto anterior de ese auto, Matías Capurro. Fue así que pensaron en mi, para ver si podía correr y comenzaron las charlas. Llegamos a un rápido acuerdo y el miércoles anterior a la carrera de Río Cuarto, donde debuté, cerramos el acuerdo, porque era una chance que no podíamos desaprovechar".

Ampliando conceptos, dijo que "Es un equipo (el INI Racing) al cual yo conocía muy poco, porque son sus primeras armas en el Top Race V-6 y yo no estaba compitiendo. Cuando surgió la propuesta, la oportunidad de incorporarme a la categoría, me gustó la forma de trabajar de ellos, de encarar las carreras y llegamos a un rápido acuerdo. La preparación no fue mucha, fue todo muy encima lo del acuerdo y el debut, así que trabajamos un solo día, acá en Junín. Me dediqué a reunir el presupuesto, a ver videos de otros pilotos corriendo en Río Cuarto, a ver como es el circuito, como manejarnos, como son las largadas".

También el piloto que pertenece a una familia de corredores y preparadores reconocidos dentro del automovilismo nacional (su abuelo materno, Roberto "Piti" Ponce de León, y sus tíos, Gabriel y Mariano Ponce de León), comentó a nuestro medio: "Me encontré con un auto con una buena base de puesta a punto, con todo el equipo trabajando mucho y bien para adaptar mi posición en la butaca, por la diferencia de altura con el piloto anterior. Me sentí cómodo rápidamente, con Cristian Taborda, Heber y Federico (los mecánicos), me adapté bien a la potencia del auto, que es mayor que los del Series. Ya en los entrenamientos libres tuvimos buenos resultados, así que eso facilitó que durante todo el fin de semana estuviéramos prendidos en la pelea".

Debut que fue más que bueno

En relación a su primera participación en la máxima categoría del Top Race, el V-6, el entrevistado manifestó a Democracia: "No esperaba tener tan buen debut, menos aún teniendo en cuenta que estuvo inactivo y, además, no pasé directamente del Series al V-6 de una fecha a la otra. Creí que iba a perder sensibilidad con el auto, pero la conseguí rápidamente.

Si creo que me falta más adaptación al auto, al ritmo de carrera, a la exigencia física, pero vamos por un buen camino y el resultado motiva mucho para poder pelear bien arriba en las próximas carreras", remarcó.

Seguidamente, el joven piloto de nuestra ciudad expresó que están ahora enfocados en "Reunir el presupuesto para la próxima fecha, que será 6, 7 y 8 de septiembre en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), un circuito que realmente también me gusta mucho y en el que siempre logré buenos resultados, por lo cual estoy muy motivado, para ir a hacer alllí un buen papel.

Estamos enfocados, repito, en reunir el presupuesto, resurgir y reflotar nuestro proyecto, para tratar de estar compitiendo hasta fin de año, sumando a nuevas empresas, para que se acerquen y así poder asegurar nuestra participación en el V-6".

Mínimos cambios en el Lexus que conduce

Avanzando en la charla, Lucas se refirió a que trabajos van a hacer por esos días en el Toyota Lexus que lleva el Nº 113, señalando al respecto: "Los cambios serán mínimos, tocaremos algunas cositas que faltaron adaptar, para sentirme aún más cómodo dentro del habitáculo. A la puesta a punto la logramos mejorar para la final (en Río Cuarto), porque el auto había estado inestable hasta allí, especialmente en la clasificación. Luego si pudimos tener buen ritmo y trabajaremos con el equipo para ir por ese lado, con esos valores de puesta a punto y poder adaptarlo al circuito de Concepción del Uruguay, que es distinto al de Río Cuarto, en velocidad de curvas, en los frenajes y demás".

Como corolario, Gambarte agradeció "Especialmente a mi familia (a sus padres Alfredo y Karina, y hermana Camila), al equipo INI Racing y a todos los sponsors que vienen aportando al proyecto durante estos años. Ellos son Chocrón Combustibles (Puma Energy), Parador 188, Biondini Sanitarios, Aceros Perkusic, Bringeri, Guibe Hnos., Corvalán Climatización, Italsem, La Campestre, Grupo Testa, La Farola, La Catedral, Bava Agropecuaria, Panadería Las Bambinas, Aberturas Villegas, La Casa del Filtro, y a toda la gente de Junín que me alienta y aporta su granito de arena para que hayamos logrado volver a competir en el más alto nivel nacional", cerró la entrevista Lucas Gam barte.