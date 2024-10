Gambarte desea "Tratar de seguir mejorando para las próximas fechas del campeonato"

Luego de su actuación en el autódromo santafesino de San Jorge, en la novena fecha del campeonato 2024 del Top Race V-6, el piloto juninense Lucas Gambarte analizó lo realizado en una nueva carrera en una de las categorías del deporte motor más importante de nuestro país.

El deportista juninense, a bordo del Lexus Nº 113, fue séptimo en la tanda de clasificación especial, con un tiempo de un minuto 24 segundos 625 milésimas, a un segundo 113 milésimas de quien hizo la pole position, Matías Rossi. En el Sprint, Gambarte finalizó sexto, con una marca de 15 minutos ocho segundos 45/1000 para las diez vueltas, a doce segundos 485 milésimas de quien ganó esa prueba especial, Lucas Guerra.

Finalmente, en la novena carrera de la temporada del Top Race V-6, el juninense concluyó en la novena posición en San Jorge, con un tiempo de 32 minutos 50 segundos 528 milésimas, a 27 segundos 545 milésimas del ganador, Luis José Di Palma.

Inicialmente, el piloto de nuestra ciudad dijo al ser entrevistado por Democracia:

"Fue un fin de semana con balance positivo, pero me queda el sabor amargo de que podría haber peleado más arriba, incluso llegando al podio. Trabajamos de menor a mayor, en un circuito muy técnico como lo es el de San Jorge, que es complicado especialmente para la parte técnica del auto. Había que encontrar una puesta a punto ideal y a partir de allí poder cerrar un tiempo de vuelta que sea óptimo en la tanda de clasificación".

Ampliando conceptos, Lucas expresó: "Repito que es difícil allí (San Jorge) redondear una buena vuelta, lograr un auto que esté óptimo en cada parte del circuito. En la tanda de clasificación quedamos preocupados con el equipo porque no me podía acercar a los puestos de punta y terminé séptimo, a un segundo. De todas maneras, eso me permitió largar segundo en el Sprint, para tener la ilusión de cerrar un buen sábado, al que no se terminó dando".

También aseguró que "Probamos cambios para el Sprint, pero ya habíamos llegado al tope de la puesta a punto. Largué segundo, con todos los pilotos rápidos atrás mío y eso hizo que perdiera cuatro puestos, así que finalicé en la sexta ubicación. Pero a pesar de eso, el resultado nos motivó a trabajar aún mas, usando la cabeza y pensando mucho para el domingo. Con el equipo pensamos en hacer algo muy grande en la suspensión del auto, para probar algo distinto, una nueva puesta a punto, y así tratar de salir de la zona en la cual estábamos estancados. Funcionó muy bien, encontramos un nuevo rumbo en el auto y, además, largué muy bien desde el séptimo puesto. Logré avanzar hasta el cuarto lugar y hasta mitad de carrera fuí peleando por llegar al podio", reseñó Gambarte.

Recargo que le hizo perder posiciones

Ya en la parte final de la entrevista, Lucas expresó: "Un recargo, bien sancionado por los comisarios deportivos, por un toque a Kevin Felippo, hizo que debiera pasar por boxes a cumplir con la penalización y eso me mandó al fondo del pelotón. A partir de ahí, comencé una nueva carrera, en la última parte, buscando avanzar desde el fondo y llegué noveno, cerca del séptimo y del octavo clasificados. Con un poco más de carrera podría haber avanzando un par de puestos más, por lo cual estoy muy agradecido al equipo, porque encontramos un gran funcionamiento para la final", agregando como corolario: "Esto me motiva para tratar de seguir mejorando de acá en adelante, para las próximas fechas del campeonato, junto con un equipo que trabaja mucho y al cual le estoy muy agradecido", finalizó la charla Lucas Gambarte.

Se ubica décimo en el certamen

El 30º campeonato argentino de Top Race YPF Infinia tiene como líder al ganador en San Jorge, el arrecifeño Luis José Di Palma (del Octanos Competición), con 289 puntos.

Segundo se ubica Matías Rossi (Lincoln Motorsport), con 251, tercero Facundo Aldrighetti (Halcón Motorsport), quien suma 184; cuarto se ubica Marcelo Ciarrocchi (Lincoln Motorsport), 151; y quinto Lucas Guerra (JM Motorsport), quien reune 150 unidades.

Por su parte, Lucas Gambarte trepó al décimo lugar del certamen, con 32 unidades con el Lexus del INI Racing Team, mientras que está undécimo en el campeonato otro piloto juninense, Franco Clemente Morillo (no corrió en San Jorge), con 29 puntos a comando del Toyota Nº 64 del equipo Halcón Motorsport.