Agustín Herrera sorprendió al clasificar

La jornada del viernes para la Clase 3 del Turismo Pista, ayer en el autódromo de Toay (La Pampa) llegó a su fin y lo hizo con sorpresa incluida, siendo Agustín Herrera quien pudo alcanzar la pole position de forma parcial dentro de la divisional,con el Renault Clío N° 70. Logró prevalecer por primera vez desde su regreso y cumpliendo con la premisa de estar entre los grandes destacados y seguir creciendo de la mano de su equipo de trabajo.

Gracias a una vuelta de un minuto 26 segundos 775 milésimas, el piloto de Olavarría logró quedarse con el mejor tiempo por sobre Francisco Coltrinari, siendo el piloto salteño quien ocupaba la condición de escolta mientras Eloy Huarte, también a base de un trabajo constante que sólo lleva tres competencias, pudo alcanzar el tercer lugar y coronar un trabajo parcial realmente alentador. La cuarta colocación quedó en manos de Esteban Casais, quien también supo redondear una gran tarea y quinto se ubicaría Matías Cravero.

Por detrás de los cinco mencionados y también encerrados dentro de un segundo de diferencia, Benedetti se ubicaba sexto, séptimo fue Thiago Martinez, octavo García, noveno Urrutia y décimo Urquiza.

En cuanto al juninense Pedro Nicolás Bulich, con el Toyota Etios N° 8, se ubicó en la posición 42°, con una marca de un minuto 28 segundos 582 milésimas, a un segundo 807/1000 de Herrera y hoy, nuestro representante espera poder mejorar.

En las otras dos Clases

En la Clase 1, Lucas Huser se encargó de prevalecer cerrando un tiempo que lo muestra dentro de los grandes destacados de la jornada y mostrando una gran adaptación al trazado pampeano.

El tiempo obtenido por Huser fue de un minuto 32 segundos 83 milésimas, quedando por delante de Felipe Martini, con una diferencia que apenas superólas dos décimas, siendo el piloto de Roque Pérez otro de los grandes destacados como así también Miguel Cangelaro, quien luego de un muy meritorio andar lograba quedarse con el tercer lugar.

Detrás de los tres mencionados, cuarto fue Franco Villabrille, quinto Adrián Oubiña y detrás se ubicaron Agustín Gajate, Nicolás Ardesi, Joaquín Melo, Juan Manuel Aguerre, piloto local, y Justo Sintiolo. En la Clase 2, dominó Cristian Garbiglia con el Corsa N° 156, con un tiempo de un minuto 28 segundos 9286 milésimas. Fue seguido por Mariano Sala (Corsa), a 201 milésimas; Maximiliano Gauchat (VW Up), a 283/1000; Alejo Cravero (VW Up), a 454/1000; y Juan Manuel Hasevocts (con Fiat Way), a 662 milésimas.