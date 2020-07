Promueven el regreso de los copilotos en todas las divisionales del interior del país

Ayer se confirmó el pedido formal para el regreso de los copilotos en todas las divisionales del interior del país.

Desde que en 2006 se decidió la prohibición de los acompañantes en el automovilismo argentino, las categorías zonales debieron acatar una medida que no compartían. Ahora, representantes de divisionales del interior del país reunieron más de 1.300 firmas para firmar un petitorio que fue enviado a la CDA del Automóvil Club Argentino para que se habilite el regreso del copiloto.

Febea Rost, exacompañante y presidente del TC 4000 Bonaerense que impulsa la propuesta, habló con el sitio especializado Carburando para contar cómo empezó a tomar fuerza la idea y cuáles son los motivos por los que la mesa directiva del ente rector del automovilismo argentino debería considerar la medida.

“Un poco tiene que ver con una cuestión económica y otra por un deseo genuino”, explicó Febea, dirigente de Pergamino que tomó las riendas de la cuestión.

“Esto permitiría recuperar autos arrumbados en los talleres, generar más movimiento de dinero en las ventas de entradas de los clubes, en las cantinas, en las licencias deportivas y médicas, y además alimentar el semillero del automovilismo que son las categorías zonales”, comentó Rost, además de remarcar que significa una gran oportunidad de subirse a un auto de carreras para muchos apasionados.

Respecto de la seguridad, la conductora de la categoría que comprende a Arrecifes, Pergamino, Baradero, Colón, entre otras ciudades de aquella zona de Buenos Aires, manifestó: “Nosotros nunca estuvimos de acuerdo con que se bajaran a los acompañantes, porque el riesgo no es el mismo que en una categoría nacional, ya que las velocidades son mucho más bajas y eso lo demuestran las estadísticas: en los zonales no hay accidentes graves”.

La negativa del "Flaco" Traverso

El pedido del regreso de los acompañantes al automovilismo zonal movilizó la discusión entre las categorías del interior del país en la última semana, y si bien Juan María Traverso, presidente de la Asociación Argentina de Volantes -mutual que respalda a todos los pilotos-, pareció pronunciarse a favor del petitorio en declaraciones radiales, en las últimas horas declaró estar en contra de la vuelta de los copilotos a través de sus redes sociales.

El “Flaco” debió salir a aclarar que “el acompañante es un apasionado exactamente igual que el piloto, con la diferencia de que no maneja. Tiene la misma pasión de quien conduce el auto, con lo cual bajarlo es injusto, porque no va obligado sino porque quiere y le gusta. Nació con el automovilismo”.



Traverso también se refirió a la función de los navegantes de rally: “Con la tecnología que existe hoy en el rally mundial, obviamente podrían sacarlo al navegante y que el piloto vaya solo. Pero está el navegante y me parece genial porque es parte de la historia. No es un agregado”.

Sin embargo, con el correr de los días el tema cobró fuerza y formalismos, y el presidente de la AAV necesitó expones su verdadera postura sobre una cuestión delicada y que sigue despertando el debate.

Traveso lo hizo a través de su cuenta de Twitter: “Quiero aclarar que si bien he hablado recientemente sobre el rol fundamental que los acompañantes tuvieron en el automovilismo cuando corríamos en ruta, hoy no apoyo su vuelta. Ya no cumplen ninguna función y sería peligroso ya que los autos no están preparados para correr así”.