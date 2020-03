Gabriel Ponce de León y Franco Morillo se alistan para el inicio del campeonato

Los pilotos de Junín, Gabriel Fernando Ponce de León y Franco Morillo, se preparan para animar una nueva temporada del Top Race, en la división principal y en el Series, respectivamente.

El campeonato 2020 se iniciará el fin de semana del 14 y 15 del corriente en el autódromo de Concepción del Uruguay (Entre Ríos), junto al Rally Cross CAR X.

El experimentado Ponce de León formará parte del equipo Inbest Racing del Top Race V-6 y el diseño del auto que correrá “Gaby” fue presentado oficialmente horas atrás.

En cuanto a Morillo, en breve estará en el taller del equipo Octanos para probarse la butaca del Top Race Series que va a tripular, incorporándose a dicha estructura para conducir uno de los Fiat.

“Entusiasmado y confiado”

“Es un lindo desafío”, fue lo primero que comentó Franco a colegas de “Carburando” y luego agregó:

“Estoy muy entusiasmado con el nuevo equipo y muy confiado. Tanto mi objetivo como el de todo el Team es salir a buscar el campeonato. Considero que ya sumé mucha experiencia en la categoría y eso nos debe meter dentro del protagonismo”.

Amplió señalando que “La alegría que tengo me hace tener ansiedad y muchas ganas de que llegue ese día. Quiero salir a pista para conocer el auto rápidamente y tener una adaptación óptima”.

En cuanto a si va a compartir el vehículo en las carreras con binomio, el juninense comentó: "No. Vamos a estar solos. Lo analicé, lo pensé y terminé tomando esa decisión”.

Para ir entrando en ritmo, desde lo físico, Franco está trabajando muchísimo con un profesor particular, para estar a la altura de las circunstancias cuando le toque comenzar a correr.

“Hoy, para estar competitivo, no solo tenés que tener un gran auto sino que también debes estar muy bien en lo personal. Estar bien en lo físico y en lo mental es clave”, completó Franco.