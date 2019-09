Empieza la actividad en el autódromo de Paraná

Este fin de semana, Turismo Carretera y su “telonera”, el TC Pista, correrá en Paraná, en el autódromo del Club de Volantes Entrerrianos (CVE).

Allí, tras ausentarse en la anterior carrera de Rafaela por motivos presupuestarios, el juninense Federico Pérez, Alan Ruggiero, Lionel Ugalde, Martín Serrano y José Savino, son protagonistas que pegarán la vuelta al TC.

Con respecto a la última prueba habrá siete bajas. Christian Dose no será de la partida tras el accidente del último domingo con las TC Pick Up. Mientras que por el fuerte golpe sufrido en Rafaela, tampoco estarán Matías Jalaf y Próspero Bonelli.

Esperando encontrar mejoras en el Chevrolet, Sergio Alaux tampoco acudirá en la cita entrerriana. A él se le suman Gastón Ferrante, Leandro Mulet y Luciano Ventricelli.

El que dirá presente en Paraná es Diego de Carlo, quien en principio iba a dejar pasar esta carrera para que el equipo Sportteam pueda realizar reformas en el Chevrolet, sin embargo, finalmente será de la partida.

Habrá además un nombre especial: Omar Martínez. El “Gurí” tendrá su merecido homenaje su tierra natal y en la capital entrerriana y se despedirá del TC en el patio de su casa, manejando un Ford que tendrá en sus laterales el Nº 121.

El que buscará la victoria será otro local, Mariano Werner, quien deberá festejar al menos una vez en la temporada, para llegar con chances de pelear por la corona en el playoffs (aún no ganó), recordándose que el líder por el momento, es Valentín Aguirre.

Al circuito del Club de Volantes Entrerriano será la visita 21° de la categoría más convocante del automovilismo argentino.

Los participantes

Los 41 pilotos que van a competir son los siguientes:

Agustín Canapino; Jonatan Castellano; Facundo Ardusso; Mariano Werner; Matías Rossi; Guillermo Ortelli; Leonel Pernía; Nicolás Trosset; José Manuel Urcera; Nicolás Bonelli; Juan Martín Trucco; Gastón Mazzacane; Emiliano Spataro; Norberto Fontana; Nicolás González; Christian Ledesma; Santiago Mangoni; Gabriel Fernando Ponce de León; Emmanuel Moriatis; Juan José Ebarlín; Esteban Gini; Juan Martín Bruno; Juan Pablo Gianini; Juan Tomás Catalán Magni; Marín Serrano; Mathías Nolesi; Federico Pérez; Mauricio Lambiris; Martín Ponte; Juan Cruz Benvenuti; Facundo Della Motta; Lionel Ugalde; Diego De Carlo; Alan Ruggiero; Omar “Gurí” Martínez; Mariano Altuna; Juan Manuel Silva; Valentín Aguirre; Luis José Di Palma; José Savino; y Juan Bautista De Benedictis.

La programación

Hoy viernes:

7 a 12: Apertura del Parque Cerrado e ingreso de equipos.

8 a 12 y 13 a 18: Entrega combustible; armado y entrega neumáticos.

7 a 12: Verificación técnica y administrativa TC y TC Pista.

11: Reunión de pilotos de TC Pista.

11.30: Reunión de pilotos de Turismo Carretera.

12 a 12.10: Primer entrenamiento TC Pista (grupo B), 10 minutos.

12:15 a 12:25: Primer entrenamiento C Pista (grupo A), 10 minutos.

12.30 a 13: Entrenamiento Turismo Carretera (grupo A), 30 minutos.

13.05 a 13.35: Entrenamiento TC (grupo B) 30 minutos.

13.40 a 13.55: Segundo entrenamiento TC Pista (grupo B), 15 min.

14 a 14.15: Segundo entrenamiento TC Pista (grupo A), 15 minutos

15.05 a 15.13: Clasificación Turismo Carretera, 4° cuarto, 8 minutos.

15.23 a 15.31: Clasificación Turismo Carretera, 1° cuarto, 8 minutos.

15.41 a 15.49: Clasificación Turismo Carretera, 2° cuarto, 8 minutos.

15.59 a 16.07: Clasificación Turismo Carretera, 3° cuarto, 8 minutos.

16.35 a 16.43: Clasificación TC Pista, primer tercio, 8 minutos.

16.50 a 16.58: Clasificación TC Pista, segundo tercio, 8 minutos.

17.05 a 17.13: Clasificación TC Pista, tercer tercio, 8 minutos.



Mañana sábado:

7: Apertura de Parque Cerrado.

8 a 13 y 14 a 17: Entrega combustible Turismo Carretera y TC Pista.

8 a 18: Armado y entrega de neumáticos

9 a 9.20: Entrenamiento TC Pista (grupo B), 20 minutos.

9.25 a 9.45: Entrenamiento TC Pista (grupo A), 20 minutos.

11.10 a 11.18: Clasificación TC Pista, primer tercio, tanda 8 minutos.

11.23 a 11.31: Clasificación TC Pista, segundo tercio, tanda 8 minutos.

11.36 a 11.44: Clasificación TC Pista, tercer tercio, tanda 8 minutos.

12 a 12.30: Entrenamiento Turismo Carretera (grupo A), 30 minutos.

12.35 a 13.05: Entrenamiento Turismo Carretera (grupo B), 30 min.

14.10: Primera serie TC Pista, a 5 vueltas.

14.40: Segunda serie TC Pista, a 5 giros.

15 a 15.08: Clasificación Turismo Carretera, cuarto cuarto, 8 minutos.

15.13 a 15.21: Clasificación Turismo Carretera, primer cuarto, 8 min.

15.26 a 15.34: Clasificación Turismo Carretera, segundo cuarto, 8 min.

15.39 a 15.47: Clasificación Turismo Crretera, tercer cuarto, 8 minutos.

16.10: Conferencia prensa post clasificación TC y Series TC Pista.



Domingo 22:

8.50 a 8.55: Apertura de boxes.

9: Primera serie Turismo Carretera, a 5 vueltas.

9.30: Segunda serie Turismo Carretera, a 5 giros.

10: Tercera serie Turismo Carretera, a 5 vueltas.

11.50: Final TC Pista, a 20 vueltas o 40 minutos máximo

12.35: Conferencia de prensa tras la carrera del TC Pista.

13: Interpretación del Himno Nacional Argentino.

13.10: Final Turismo Carretera, a 25 vueltas o 50 minutos máximo.

14.10: Conferencia de prensa tras la carrera de Turismo Carretera.