Canapino controló a Rossi y se quedó con la clasificatoria del Súper TC2000

Se cerró la actividad del sábado para el Súper TC2000 en Oberá. Se disputó la carrera clasificatoria y hubo otro duelo entre Agustín Canapino y Matías Rossi. Ambos largaron en la primera fila y hubo una linda lucha en los primeros metros de competencia. Finalmente, el arrecifeño se logró imponer y se quedó con la competencia de punta a punta.

Las emociones se dieron en los primeros metros de carrera. La largada fue muy prolija y en la primera curva doblaron Canapino como líder, Rossi segundo y Pernía tercero. Sin embargo, el de Toyota fue rápidamente sobre el de Chevolet por la punta de la competencia. Lo empezó a buscar por todos lados y le frenaba bien cerca del paragolpes. Sin embargo, nunca tuvo una situación clara de superación. El arrecifeño lo pudo controlar bien.

No todo paso por la lucha entre ellos dos en los primeros metros de competencia. Más atrás sucedían cosas como por ejemplo el abandono de uno de los aspirantes al título: Facundo Chapur. El cordobés se vio enredado en una maniobra en la que participaron también Mariano Werner y Rafael Morgenstern. El “Potro” perdió el control de su C4 Lounge y terminó en una de las vías de escape.

Adelante Rossi trataba de disputarle el primer puesto a Canapino. Hasta que en la lucha se metió Leonel Pernía. El “Tanito” aprovechó la pelea entre ellos para achicas diferencias y hasta llegó a pelearle la posición a Rossi. Esto lo pudo aprovechar el puntero de la carrera para sacar ventajas, la cual nunca más se la achicaron y se quedó con el triunfo.

Con este resultado Canapino estiró la ventaja en el campeonato. Ahora tiene 113 puntos con los diez sumados por la victoria en la carrera clasificatoria. Segundo con 102 se ubica Facundo Ardusso, tercero Rossi con 95, Pernía cuarto con 86 y Chapur quinto con 75.

La actividad para la categoría continuará hoy bien temprano con la prueba de tanques llenos y al mediodía será el turno de la gran final, la cual se podrá ver por Canal 13 o Tyc Sports.

Canapino y su pole position 22

Agustín Canapino se quedó con la pole position del Súper TC2000 en Oberá y aseguró que no se imaginaba este resultado. Cuando Renault y Toyota se mostraban como los más rápidos en los entrenamientos, Chevrolet se llevó la clasificación del Súper TC2000 en el autódromo de Oberá, de la mano de Agustín Canapino.

El arrecifeño se quedó con su pole position 22 en el historial de la categoría y comentó que no esperaba este resultado, sobre todo cuando hizo el record del trazado misionero.

Además, contó que le encontraron el equilibrio al nuevo Cruze, ya que se mostraban rápidos en algunos circuitos pero otros no, y en las últimas carreras fueron veloces en escenarios con características muy diferentes, lo que lo motiva para el cierre de año.