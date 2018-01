La dureza de una prueba extrema

Cuando se anunció el formato definitivo del Dakar 2018 ya se hablaba que estaríamos frente “al más duro de la historia” lo que no sorprendió porque en definitiva esta aventura con formato de Rally nos tenía acostumbrados a desafíos de mucho riesgo. Pero la dureza extrema quedó establecida desde el arranque de este desafío montado en una geografía terrible y ya en los tramos iniciales los intrépidos participantes de la edición número 40 de la mítica competencia afrontaron una verdadera pesadilla en el complejo desierto peruano.

Hasta ex campeones, pilotos de altísima experiencia en este tipo de itinerarios, sufrieron las consecuencias y quedaron fuera de combate. Los abandonos –53 en las cuatro primeras etapas de las 14 que componen la carrera--, incluyeron fuertes golpes, máquinas incendiadas y varios participantes hospitalizados. Pilotos que han conocido la gloria del Rally Dakar, como Nani Roma y Sam Suterland la pasaron muy mal mientras otros no menos famosos como el príncipe Nasser Al-Attiyah y Cyril Despres vieron resignadas sus posibilidades con retrasos motivados por el hostil escenario.

En el caso del británico Sunderland (KTM), defensor del título en motos, terminó con una lesión lumbar después de un salto con su moto en las dunas peruanas que obligó a su internación en un hospital de Lima. Nani Roma, uno de los favoritos al triunfo entre los autos, tuvo que ser trasladado en helicóptero hasta la capital peruana para atender sus lesiones: una zanja traicionera en el desierto de Pisco fue la causa del espectacular accidente que terminó con la máquina del español dando infinidad de tumbos.

El parte que condensa los múltiples contratiempos en la mítica competencia, que está cumpliendo su cuadragésima edición, también incluyó a Cyril Despres, el experimentado hombre de Peugeot que ganó la competencia en cinco ocasiones pero sufrió la dureza del recorrido. Una caída después de saltar una duna provocó el desprendimiento de una de las ruedas de su máquina. Incluso el conocido director técnico de fútbol André Villas-Boas, que se animó al desafío de “dar la vuelta”, terminó golpeado en la espalda luego de quedar atascado en la arena a borde de una camioneta Toyota. El DT que supo conducir los planteles del Porto, Tottenham y Chelsea terminó en el hospital luego del percance y se sumó a la lista de los accidentados.

En piloto checo Ondrej Klymciw, mientras tanto, en su cuarta intervención en esta prueba la pasó muy mal: cayó de su moto desvanecido en San Juan de Marcona, debió ser internado en el hospital Angloamericano con traumatismo cráneo encefálico y su estado es reservado. Otro caso dramático lo protagonizó la única piloto argentina del Dakar a quien el fuego le consumió su camioneta Toyota en medio de la porfía. Se trata de Alicia Reina quien naturalmente debió abandonar después de presenciar, en medio de un ataque de nervios, como las llamas consumían el esfuerzo de todo un año para poder estar en la línea de largada de la carrera más dramática de todas.

Mientras tanto, los que han “sobrevivido” al duro examen inicial del Dakar siguen devorando kilómetros con la mira puesta en Córdoba, punto final de la travesía el sábado 20. En esta primera parte del itinerario la dureza de una competencia extrema se ha hecho notar y todavía falta mucho para completar los 9.000 kilómetros de la aventura más peligrosa del automovilismo mundial.