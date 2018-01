Nuevas reglas deportivas y técnicas en Fórmula 1

Seguramente, la temporada 2018 del Mundial de Fórmula 1 Internacional variará bastante de la pasada por los cambios que habrá tanto en los reglamentos técnicos como deportivos.

Entre las modificaciones técnicas, la prohibición de las aletas de tiburón y las T-wings no solo cambiará el aspecto de los autos, sino que además variará el funcionamiento con respecto al año pasado, perdiendo carga principalmente en la zona trasera.

La implementación del HALO, dispositivo de seguridad para el cockpit, también mostrará un nuevo aspecto de los coches y, se estima, que también afectará a la aerodinámica y rendimiento de las máquinas.

Otra de las prohibiciones será un pequeño enlace que, equipos como Ferrari y Red Bull, habían realizado en la suspensión delantera que permitían que variara la altura de manejo del auto, según el ángulo de la dirección.

En cuanto a las nuevas reglas deportivas, una de las más destacables es la posibilidad de que cada auto cuente con tres motores durante la temporada, en lugar de los cuatro del año pasado. El objetivo es para que las unidades de potencia sean más confiables y, por ende, bajar los costos.

Con respecto a los neumáticos, los equipos podrán seguir eligiendo entre los tres compuestos lisos por fin de semana, aunque en el 2018, las opciones pasaran de cinco a siete, ya que se incorporaron los hiperblandos (rosa) y duro (celeste).



Ferrari anunció a Kvyat como tester

En el medio de la modorra de enero para el Mundial de Fórmula 1 Internacional, la escudería Ferrari dio un cimbronazo al anunciar al ruso Dannil Kvyat como piloto de desarrollo.

El joven de 23 años, quien corrió en Red Bull y a fines de la pasada temporada fue reemplazado por Pierre Gasly en Toro Rosso, había sido una de las opciones para sustituir a Felipe Massa en Williams.

Sin embargo, la escudería Ferrari sorprendió con el anuncio y Kvyat continuará ligado a la F1-, algo que parecía lejano tras la salida del team satélite de la bebida energizante.

Por otra parte, la nueva Ferrari, que se presentará en la próxima temporada del Mundial, pasó con éxito las pruebas de choque en la zona delantera.

Mientras los pilotos descansan y disfrutan de sus vacaciones, los equipos de Fórmula 1 continúan trabajando y preparándose para la próxima temporada, la cual comenzará el 25 de marzo en Australia.

Una de ellas es Ferrari, quien tras adaptar su nuevo modelo para las directivas técnicas del 2018 (Nº044 sobre los sistemas de dirección y suspensión delantera, que busca impedir que los equipos reduzcan la altura de los autos en las curvas), se sometió a la prueba de choque delantera de la FIA y la superó con éxito.

El crash test se llevó a cabo bajo la supervisión del director técnico de la escudería, Mattia Binotto, y el nuevo modelo, por ahora denominado como 669, fue diseñado por el equipo liderado por Simone Resta, y el responsable de aerodinámica, Enrico Cardile.

El flamante coche se conocerá el jueves 22 de febrero, que será presentado por internet.



Bottas confía en pelear el campeonato

Valtteri Bottas cerró un excelente primer año dentro del equipo Mercedes. El piloto finlandés obtuvo tres victorias (Rusia, Austria y Abu Dhabi) y cuatro pole position en el campeonato del 2017, una buen balance de temporada.

Sin embargo, Bottas admitió que la primera parte del año fue mucho mejor que la segunda. Debido a esto, el proveniente de Nastola reflexiona en mejorar su rendimiento la temporada siguiente y así poder pelear de igual a igual la gloria junto a Lewis Hamilton.

"El año que viene el objetivo es ganar más. Ahora, con el sistema de puntos que tenemos, necesitas ganar si se quiere el título. Se necesita consistencia, y lo principal para mí fue la inconsistencia. Hubo momentos en que me estaba desempeñando muy bien. En otros no estaba bien, y por eso Lewis me ganó", dijo el finlandés.

Además, el integrante de Mercedes agregó: "Quería ganar el título, pero todavía tengo mucho. Conseguí tres victorias, cuatro poles, pero lo más importante es la cantidad de cosas que aprendí. Fue tanto que estoy seguro de que me va a ayudar mucho en el futuro. Estoy esperando el próximo año",´completó Valtteri Bottas.

¿ Futuro gran premio holandés en Assen ?

Tras realizarse algunas simulaciones satisfactorias, la "Catedral" del motociclismo será inspeccionada por la FIA a fin de evaluar sus características para albergar en un futuro el GP holandés de F1, que no se disputa desde 1985.

"Aún no estamos listos, pero sería fantástico traer de vuelta la Fórmula 1 a los Países Bajos", manifestó Arjan Bos, principal directivo del circuito holandés de Assen, que está en la "mira" de la Fórmula 1 para retornar al GP holandés.

La vigente presencia de Max Vestappen, corriendo con Red Bull, y siendo potencial candidato en cada fecha, al retorno posible de la F1, ahora en el trazado que es la "Catedral" del motociclismo, que fuera inaugurado en 1955.

Esto sería factible si el escenario cuenta con la homologación Grado 1 que deberá ser aprobada por la FIA, tras cumplir con los requisitos para albergar el GP que no se disputa en dicho país desde 1985, entonces en Zandvoort, con victoria de Niki Lauda (McLaren - TAG Porsche).

Ante esta alternativa para realizar la carrera, ya los ingenieros de la FIA han llevado a cabo simulaciones satisfactorias sobre el actual trazado de 4,5 kilómetros, al cual lo consideran adecuado para organizar el Gran Premio en el futuro.