Lucas Carabajal se quedó con la victoria y excluyeron al juninense Nicolás Bulich

CLASE DOS DEL TURISMO PISTA

La Clase Dos del Turismo Pista cumplió con las expectativas haciendo referencia a lo acontecido en la competencia final, teniendo en cuenta que se alternó el dominio de la primera posición y finalmente fue el piloto chaqueño Lucas Carabajal quien prevaleció por sobre Andrés Cicarelli y Gastón Iansa, en tanto que el juninense Nicolás Bulich fue excluído por sobrepasar a otro piloto cuando estaba en pista el auto de seguridad.

La carrera final de Clase Dos se ponía en marcha con Andrés Cicarelli que protagonizaba una excelente partida para ser líder por sobre Renzo Cerretti y Lucas Carabajal, teniendo en cuenta que Leonardo Guisci no podía hacer realidad una buena largada cayendo en el clasificador hasta la sexta posición, también superado por Iansa y Di Bella.

Más allá de esto, la final se veía interrumpida debido a la aparición del auto de seguridad luego que se vean involucrados en un accidente Walter Bessone, Favio Grinovero, Yair Etcheveste, Gustavo Marielli y Pablo Minardi, llevándose la peor parte Bessone, quien era trasladado al hospital para mayores controles que, afortunadamente, no arrojaron lesiones de relevancia.

La reanudación sería breve debido a un golpe entre Martorelli y Di Palma, quienes quedaban a un costado sin poder seguir en competencia y haciendo que las diferencias sigan sin sufrir alteraciones hasta una nueva reanudación, ya con media competencia desarrollada y con Andrés Cicarelli que intentaba encaminar su Ford Ka a la ansiada victoria, la cual no resultaría nada simple ya que Cerretti llegaba a tomar la posición de privilegio pero no la sostenía ante la superación del propio piloto de Banfield, al tiempo que Iansa y Carabajal crecían hasta la condición de escolta y tercero dejando cuarto al representante de Resistencia.

Superado el sobresalto en el relanzamiento, Andrés Cicarelli no lograba terminar de afianzarse en condición de líder, con Iansa que iba por la victoria con tres minutos por delante ya que la final terminaría por tiempo tras las dos interrupciones previas. Por detrás del piloto de San Vicente, Lucas Carabajal esperaba su chance y cuarto aparecía Renzo Cerretti, con algo de luz respecto a Pablo Vázquez.

La bandera a cuadros llegó y Lucas Carabajal fue quien terminó prevaleciendo, haciéndose del triunfo por sobre Andrés Cicarelli y Gastón Iansa, quien alcanzó su primer podio dentro de la Clase Dos.

Cuarto había sido Vázquez, pero una maniobra lo hizo caer al quinto puesto heredando la posición Renzo Cerretti. Completaron los primeros lugares Di Bella, Guisci, Volpe, Benedetti, recuperándose tras largar desde el fondo de la grilla y Fineschi.

Con estos resultados, Juan Benedetti sostiene el liderazgo pero con sólo 2,5 puntos con respecto a Renzo Cerretti, nuevo escolta del representante de Capilla del Señor, que alcanza 115 unidades, tercero es Di Bella con 111, cuarto Cicarelli con 110 y quinto Fineschi con 101,5 unidades, cerrando un lote de pilotos que se encierran en mínimas diferencias.

Triunfos para Lucas Yerobi y Alan Lede

La programación del Turismo Pista se cerró con el desarrollo de la final de Clase Tres, en la cual Lucas Yerobi alcanzó un triunfo que no dejó dudas y que supo construir de principio a final, por delante de Marcelo González y Juan Cruz Talamona, quienes mantienen en mente idéntico objetivo.

Con estos resultados, el líder del campeonato sigue siendo Talamona, con 149 puntos, mientras que Yerobi aparece segundo, con 139,5. Tercero es Bagnera, con 117,5 cuarto se ubica Bodrato Mionetto, con un centenar de unidades, y quinto Badaracco, con 98.

En tanto, en la Clase Uno, Alan Lede alcanzó su primer triunfo dentro de la categoría en Buenos Aires, siendo escoltado por Claudio Cruzado y José Luis Arrate.

Intensa final y con alteraciones en lo que respecta a la lucha por el primer lugar brindó la Clase Uno, prevaleciendo finalmente Alan Lede y cosechando, de esta forma, su primera victoria en lo que va de la temporada.

El líder del campeonato sigue siendo Valerio Diamante, quien alcanza 80 unidades, segundo es Esteban Cistola, con 67 puntos y tercero aparece Rubén Arguissain, ya con 43,5 unidades. Cuarto se ubica Claudio Cruzado, con 43 y completan los primeros cinco lugares Emiliano Cruciani, con 42 unidades.

La próxima fecha del Turismo Pista, en sus tres clases, tendrá lugar entre los días 4, 5 y 6 de agosto en el Autódromo "Rosendo Hernández" de San Luis.