Mariano Werner ganó la carrera clasificatoria del Súper TC2000

AUTOMOVILISMO

El paranaense Mariano Werner, con Peugeot 408, ganó ayer la carrera clasificatoria del Súper TC2000, que se disputará hoy la sexta fecha de su calendario en el autódromo de Rafaela, Santa Fe.

Al cabo de las nueve vueltas al circuito, de 4.662 metros de cuerda, Werner fue escoltado por el arrecifeño Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), Martín Moggia (Citroen C4), Damián Fineschi (Ford Focus) y Gabriel Ponce de León (Toyota).

Luego se encolumnaron José Manuel Urcera (Citroen C4), Matías Muñoz Marchesi (Peugeot 408), Emiliano Spataro (Renault Fluence), Bernardo Llaver (Cruze) y Manuel Mallo (Cruze).

En la primera carrera del fin de semana de la Fórmula Renault 2.0, a 16 giros, triunfó Santiago Rosso y lo siguieron Nicolás Moscardini y José Manuel Sapag.

Hoy, a las 10.18, se correrá la segunda carrera de la Fiat Punto Abarth, a 14 vueltas; a las 11.03 se iniciará la final de la Fórmula Renault 2.0, a 16 rondas; y a las 12.20 comenzará la final del Súper TC2000 a 27 giros o máximo 45 minutos.

Disputadas cinco competencias del Súper TC2000, está al frente de las posiciones el arrecifeño Agustín Canapino (Cruze), con 85.5 puntos, seguido por Mariano Werner (408), 84 y el santafesino Facundo Ardusso (Fluence), 73.

Declaraciones de los protagonistas

Mariano Werner: “Fue una carrera con mucha adrenalina. Se dio una gran competencia, muy peleada. Felicito al equipo porque me entregó un auto increíble. El 408 se mostró muy rápido y con un potencial enorme. Estoy feliz por la victoria, llega en un momento importante de mi vida, por el nacimiento de mi hijo el día jueves. Salvador llegó en un gran momento, la verdad es que estoy muy feliz. Ahora tenemos que trabajar para la carrera de mañana (por hoy)”.

Agustín Canapino: “Felicito a Mariano por la victoria y por la llegada de Salvador (su hijo). Para nosotros este resultado fue excelente. Es una lástima la rotura de los neumáticos, porque venía siendo un carrerón, un lastima lo que le pasó a Chapur. Tenemos que trabajar para la carrera de mañana, va a ser de una competencia de superviviencia”.

Martín Moggia: “Logramos revertir lo de la clasificación. Estuve expectante la mayor parte de la carrera. La verdad que Rafaela me sienta bien. Siempre tengo buenos recuerdos, cada vez que vengo me trata de la mejor manera. Si no consigo la victoria, me llevo un podio”.