Malek Fara, socio de la concesionaria de Ferrari

AUTOS DE LUJO

El juninense Malek Fara, corredor en la categoría GT2000 y reconocido en el ambiente de la compraventa de autos de lujo, se convirtió en socio del Gruppo Modena, concesionario oficial de Ferrari y Masseratti en la Argentina. La exclusiva concesionaria se encuentra ubicada en el segundo piso del shopping Patio Bullrich y fue inaugurada el pasado mes de agosto.

Ferrari comercializa en el país varios autos millonarios. Uno de ellos es la California Turbo que tiene un precio de U$S 575.000, F 488 GTB que cuesta U$S 740.000 y F12 Berlinetta que cuesta U$S 915.000. Ese último es el auto más caro del mercado argentino. Las otras dos cupés comparten el podio como el segundo y tercer vehículo más costoso.