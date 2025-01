El Gobierno nacional oficializó el autodespacho de combustibles en las estaciones de servicio

El Gobierno nacional publicó ayer en el Boletín Oficial la disposición que permite el autoservicio de combustibles en las estaciones de servicio. El decreto 46/2025 firmado por la Secretaría de Energía reglamenta la posibilidad de que un usuario pueda despacharse nafta y gasoil por sí mismo.

Lo cierto es que la medida, al menos por el momento, no tendrá impacto en las estaciones de servicio de Junín ni en las de toda la Provincia de Buenos Aires.

El sistema que propone esta iniciativa a nivel nacional es muy similar al que se utiliza en países como Estados Unidos, donde el propio automovilista es el que realiza las tareas del playero de despacho de la nafta y posterior cobro. Esta actividad también está permitida en Uruguay y Paraguay, además de estados integrantes de la Unión Europea.

El representante de la Federación de Empresarios de Combustible de la República Argentina, José Chocrón, le dijo a Democracia que el lunes se sentarán a analizar minuciosamente lo decretado ya que "hay algunos cambios y novedades respecto a la venta de combustible a domicilio".

Al respecto, días atrás, Basilio Elisei, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Junín, le dijo a Democracia que –de implementarse la propuesta del gobierno de Javier Milei– se trataría de “un hecho histórico”. Y Fernando Mercado, de YPF Dimarco, aclaró que “si hay una ley que manifieste que los clientes se puedan despachar a sí mismos, por supuesto lo vamos a respetar”. “Habría que ver cuáles serían las consideraciones porque hay cuestiones importantes; como por ejemplo, el error que se puede dar ante el autoservicio de la expedición de combustibles”, señaló.

Elisei consideró que “en todo el mundo, la gente se sirve sola en las estaciones de servicio; utilizando una tarjeta". "En muchos países cargar el combustible es como pagar el peaje. Obviamente que muchas personas no están preparadas pero va a suceder lo mismo que cuando le cambias alguna otra cosa al ser humano; al principio van ser reticentes a los cambios”, destacó.

Puestos laborales

Con respecto al tema laboral, Elisei resaltó que “a pesar de ser una buena variable, lo importante –hoy en Argentina– es poder mantener los puestos de trabajo”. “Lo que hay que cuidar es que la tecnología no se lleve por delante los puestos de trabajo. Para nosotros –los empresarios-, los empleados son gente como nosotros. Nadie es más que nadie. Entonces si bien esta medida se puede llegar a implementar, no es fácil”, indicó.

Mientras que el titular de la estación de servicio YPF Di Marco, remarcó que "el empleado es fundamental" en cuanto a la charla con el cliente, para ofrecer el servicio y explicarle el producto. "No es lo mismo estar con una máquina que estar con una persona que pueda explicar lo que es la aplicación y la forma de pago. Pero insisto que nosotros como empresa también debemos acatar en el caso de que haya una ley. En principio tenemos que esperar”, destacó.

Mercado, también había dado su parecer cuando el tema ocupó la agenda en diciembre e hizo hincapié en “la importancia de contar con personal especializado, con capacitación permanente en lo que es la atención para poder ofrecer todos los servicios”.

“Eso nos ha valido, durante dos años, estar ubicado entre las cinco mejores estaciones de servicio del país. Fue gracias a los empleados que nos han representado. Por tal motivo, consideramos que es importante la atención porque es el empleado el que le puede proporcionar toda la información acerca del producto y de la necesidad del cliente”, explicó.

Chocrón detalló que las estaciones deberán reorganizarse, sumar tecnología y empezar a enseñar a los usuarios a cargar combustible. De todos modos aclaró que "los puestos de trabajo no están en riesgo", porque "implementar la medida llevará tiempo". Además, aseguró: "Hoy el personal no tiene problema, dentro de un año no va a tener problema, porque la tecnología nos llevó es tener mucho despacho por sistemas digitales y tenemos más trabajo administrativo. Entonces, si nosotros mañana sacamos un playero, lo vamos a poner en la parte administrativa. O sea, la cantidad de gente en las estaciones de servicio se va a mantener por mucho tiempo".

Los surtidores

En este punto, Di Marco sostuvo que “no están preparados ni los surtidores ni los picos ni los tanques automóviles como para que hacer que ese despacho sea seguro”. “Por otro lado, el tema de la cobranza. Lo que se hace en otros países es que un personal que está en el interior de la estación de servicio le habilita el surtidor, con la previa colocación de la tarjeta de crédito o pago y recién ahí se habilita el surtidor para el despacho de combustible. En este caso, en nuestro país no están preparados los surtidores para eso, por lo tanto sería un problema importante para el empleado la cobranza”, relató.

Seguridad

"Hay que analizar bien punto por punto, porque nosotros estamos vendiendo combustibles, y es una mercadería peligrosa, entonces tenemos que tomar todos los recaudos necesarios", dijo Chocrón.

Y Mercado sostuvo que “el tema de seguridad es fundamental”. “El petróleo es muy peligroso. Ni hablar del GNC. Pero el combustible líquido también lo es por los gases que produce y por el problema ecológico. No se puede volcar ni contaminar la tierra; cuidar el planeta también es parte de cada uno de nosotros”, expresó. Y agregó que “no será fácil implementarlo”. “Hay dos cosas que hay que cuidar, el puesto de trabajo y la seguridad”, puntualizó.

Prototipos

En la Ciudad de Buenos Aires y Mendoza se dieron pruebas piloto de este nuevo sistema en estaciones de servicio de YPF y Shell, luego de que se expidieran permisos especiales, ya que comenzaron antes de que la norma estuviera reglamentada.

"Con respecto al autodespacho, empezamos una nueva era, moderna, que debemos aprender los consumidores y los estacioneros. Hay estaciones de servicio como Rosario y Mendoza que lo han puesto en práctica en una isla con todos los productos y por supuesto está asistida por un playero, que le va enseñando a la gente cómo es el autodespacho", aseguró el integrante de Fecra.