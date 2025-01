Nación traspasó 258 obras públicas a provincias y hay preocupación en municipios de la Región

En 2024, el Gobierno nacional transfirió 278 obras públicas a las provincias y municipios para que continúen con financiamiento local. Esto y otras acciones que vienen realizando desde el Gobierno Nacional, generan preocupación en municipios de la Región que tienen obras detenidas y que deberían terminarse con dinero de las cuentas nacionales.

Una de las obras frenadas y a la espera de una solución está en Junín, se trata del paso bajo nivel de Rivadavia, que cada vez parece más lejana la idea que la administración de Milei la continúe y termine. Inclusive, fuentes confiables de Democracia, confirmaron que ayer, Pablo Petrecca (a pesar de estar licenciado de sus tareas públicas), estuvo en Buenos Aires tratando de destrabar el problema pero, una vez más, la respuesta dejó sabor a poco.

Esto hace pensar que una vez que se levante la feria judicial, el Departamento Ejecutivo Municipal iniciará el proceso legal en la Justicia Federal para pedir intervención en los terrenos del ferrocarril y avanzar con la apertura del corte que está a punto de llegar a los 600 días. Y la paciencia del máximo mandatario, parece que llegó a su final.

La paralización de la obra pública viene generando reclamos de distintos sectores, desde gobernadores e intendentes hasta cámaras empresarias, por proyectos de infraestructuras frenados, y por el mantenimiento vial que afecta la seguridad en las rutas y encarece los costos de transporte y logística.

El gobierno nacional firmó en 2024 este tipo de convenios con mandatarios de 17 provincias. No lo hizo con los gobernadores de Buenos Aires, La Pampa, Ciudad de Buenos Aires, Chubut, Jujuy, Santa Cruz y Mendoza, aunque estos dos últimos distritos tiene previstas obras hídricas con financiamiento nacional.

En el caso de la Provincia de Buenos Aires, su gobernador, Axel Kicillof, no suscribió un acuerdo de traspaso con el gobierno de Milei. Nación lo hizo con solo tres de los 135 municipios bonaerenses: Campana, Almirante Brown, San Miguel. Fuentes de la cartera de Obras Pública bonaerense a cargo de Gabriel Katopodis, exministro del área a nivel nacional en la gestión de Alberto Fernández , confirmaron esa información. “El dato no es menor porque implica el 40% de la obra pública que estaba en ejecución al 10 de diciembre del 2023". Y agregaron: “(El gobierno nacional) prácticamente no cumplió con la parte de seguir financiando las obras, no ya de todas (lo que hubiera correspondido) si no de las que dijo en los convenios que iba a continuar. Esto es vox pópuli en todas las provincias, sean del color que sean”.

La Ciudad de Buenos Aires, a cargo de Jorge Macri, es uno de los 4 distritos que no suscribieron ninguno ya que en su territorio no hay obras que estén en manos de la Casa Rosada. Según el detalle brindado por Francos en su informe, tampoco firmaron estos acuerdos de traspaso La Pampa (gobernada por el peronista Sergio Ziliotto), Santa Cruz (cuyo mandatario es Claudio Vidal, del partido provincial SER, de buen diálogo con el gobierno), y Mendoza (manejada por el radical Alfredo Cornejo). Sin embargo, Nación prometió “darles prioridad” a obras hídricas en estas dos últimas provincias, previstas por el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENHOSA).

Miles de millones

En total, implican proyectos por $63.561 millones. Lo hizo a través de la firma de convenios con los mandatarios provinciales, que implicaron cederles el control de la ejecución de obras que se encontraban en marcha, cuando se produjo el recambio gubernamental, y hacerse cargo del financiamiento. Se trata de obras de infraestructura urbana y educativa, hídricas y viales que serán continuadas por las administraciones provinciales.

En busca del déficit cero, Javier Milei decidió frenar la obra pública a poco de asumir, y viene sosteniendo en sus discursos que debe estar a cargo del sector privado, y criticó al kirchnerismo por los hechos de corrupción en los contratos de empresarios “del club de la obra pública” con el Estado. “La obra pública se financia con los impuestos (presentes= explícitos; emisión de dinero= inflación; futuros= deuda). Por ende, así como crea una obra, destruye producción y trabajo en otra parte de la economía por los impuestos. Al mismo tiempo, aun sin corrupción la asignación es mala porque no es lo que prefiere la población (de hecho, elegiría y elige otra cosa)”. “Si encima hay robo, el resultado es aún mucho peor”, sostuvo en un posteo en la red X el domingo pasado.

Francos dio un detalle en su último informe al Congreso de la Nación presentado a finales de noviembre pasado, en un Anexo. “Una vez realizado el traspaso de los convenios de asistencia financiera a las provincias, el Estado Nacional no realizará ningún tipo de aporte financiero”, señaló Francos en su informe, en respuesta a una consulta del senador Oscar Parrilli.

Si bien en la firma de esos acuerdos, que incluyeron fotos de los mandatarios provinciales con Francos en la Casa Rosa, la Nación se comprometió a ejecutar otro conjunto de “obras estratégicas con alto grado de avance”, en su informe al Senado, el jefe de Gabinete precisó que otra cantidad de obras iban a seguir siendo financiadas por el Estado nacional, “según disponibilidad presupuestaria”.