Cambios en los cementerios de Junín: habrá menores plazos de renovación

Junín desde 2007 se encuentra en emergencia funeraria, que fue extendienda en el tiempo y permanece vigente. Ante ello, ingresó un proyecto de ordenanza al Concejo

Deliberante por parte del Ejecutivo que propone una serie de cambios en la normativa actual, que incluye plazos más cortos para la renovación de nichos y la imposibilidad de renovar los espacios en tierra.

Al respecto, en diálogo con Democracia, Carlos Silva, director general de Cementerios del Municipio de Junín, anticipó que espera que “muy pronto se dé por terminada la emergencia funeraria con una nueva ordenanza, que igualmente tiene algunos conceptos para que no se vuelva al estado anterior”.

En tal sentido, enunció que “los cambios más grandes tienen que ver con los plazos de renovación, que antes eran por 10 años y serán de cinco años. Mucha gente renueva los nichos por cuatro períodos y son 40 años con la ordenanza actual. Pero después esa gente o no está más o pierde interés por el cementerio y van quedando lugares ocupados o incluso vencidos que a la Municipalidad le cuesta mucho dinero y tiempo poder recuperarlos. La idea es acortar los plazos a 5 años para que la gente mantenga el interés y, el que no, lo pueda devolver”.

Aclaró que, en el proyecto de la nueva ordenanza, se estipula que el arrendamiento del nicho por primera vez será de 10 años y, luego, la renovación será por 5 años cada vez que se renueve.

Sepulturas de tierra

Otro de los cambios estará en las sepulturas en tierra, que no podrán renovarse. “Entre los cambios –detalló Silva- está que las sepulturas de tierra en el Cementerio del Oeste no serán renovables. Antes de la emergencia funeraria, esas sepulturas se podían renovar. Pero durante la emergencia funeraria, y se mantendrá con la nueva ordenanza, son cinco años y tiene que hacer la reducción de los restos y devolver el lugar. Eso es para que no se terminen los lugares. A los 5 años, se van renovando, se revuelve la tierra, se hace la reducción y se puede volver a utilizar. Eso es un punto clave para no tener que llegar otra vez a la emergencia funeraria”.

Ante la pregunta de cómo iban a hacer para avisar a los familiares de los sepultados en los cementerios públicos de Junín, Silva explicó: “Como la emergencia arrancó en el 2007, todos los fallecidos desde esa época para delante, cuando uno hace el ingreso, se le informa que es por cinco años y, al cumplirse el plazo, hay que reducirlo y desocupar el lugar.

De todas maneras, cuando se va llegando a que se cumpla esa fecha, se va avisando a esa gente y, en caso de que no se presente, se publica un edicto judicial, se toma posesión del lugar y se resguardan los restos en un depósito especial que tenemos”, aseguró.

Estado de los cementerios

Respecto al estado de los cementerios y también robos de placas de bronce, Silva defendió la labor municipal. “Nosotros nos podemos ocupar de la limpieza del cementerio, el corte de pasto, la limpieza, el barrido y la restauración de los tres cementerios como el Central, el Oeste y el de Morse, con pinturas y arreglos. Toda esa parte la podemos hacer.

Pero en la bóveda y en la nichera particular no podemos intervenir porque es propiedad privada, tiene un título de propiedad y tiene derecho solamente el propietario”, manifestó.

En el caso de las nicheras, el funcionario explicó que solo podían intervenir cuando había peligro de derrumbe, abandono, pero la potestad en el lugar la tiene el propietario.

“De todas maneras -agregó-, vamos haciendo llamados a los vecinos para que se presenten porque incluso algunos lugares están vencidos. Nosotros sí podemos intimarlos a que los pongan al día o que lo devuelvan, lo restauren. Son trámites que llevan mucho tiempo, son muy largos. No podemos sacar los cuerpos sin que se cumplan requisitos, con la autorización de los familiares. Si no se pueden ubicar, se hace un edicto judicial. Generalmente juntamos los casos similares, por ejemplo, 20 lugares, nicheras o bóvedas, y publicamos todo junto. Es decir, vamos tratando de que se acerque algún familiar. En caso de que no se presente ninguno, el procedimiento sería tomar posesión del lugar, mandar a cremar todos los restos que se encuentren adentro y volver a venderlo por parte del Municipio”.

Silva aclaró que, si se trata de un nicho municipal, el trámite resulta más fácil, pero en el caso de bóveda, como generalmente hay más cuerpos adentro, todo se hace más complejo. “Hay que agotar todas las instancias judiciales: edictos y citaciones. Puede llevar un año ese trámite”, acotó.

Los robos de bronce

En relación a los robos de bronce, que fueron masivos en la segunda parte del año pasado, con la sustracción de las jardineras colocadas en las tapas de los nichos del Cementerio del Oeste, Silva aportó: “Hemos tenido muchos robos de esos. Hicimos las correspondientes denuncias tanto en Fiscalía como en Comisaría Segunda. Los agentes de la Comisaría Segunda han recuperado alrededor de 100 jardineras y se entregan en las oficinas de la secretaría del Oeste. Todavía hay algunas; la gente a la que le ha faltado, puede pasar a ver las que se recuperaron”, dijo.

Al respecto, Silva también destacó algunas acciones para paliar la cantidad de robos: “Levantamos los tapiales del Cementerio del Oeste aproximadamente un metro y medio, en el perímetro de la parte trasera colocamos cámaras de seguridad que están monitoreadas permanentemente con el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo), cuatro receptores en la calle trasera, y se colocaron siete luminarias de alumbrado público. Con todo esto que hicimos disminuyó prácticamente a cero actualmente la ocurrencia de robos en el Cementerio del Oeste, desde octubre en adelante”, explicó.

Con relación al Cementerio Central, el funcionario aseguró que se daban casos de robos, pero en menor número porque los tapiales son de casi 4 metros de altura en todo el contorno. “Los robos que ha habido han sido los fines de semana que está abierto el cementerio y no hay personal por la tarde, pero son menos que en el del Oeste”, aseguró.

Horarios

Los horarios de los cementerios del Oeste y Central son todos los días de 8 a 17. La administración de ambos está abierta de 8 a 13.