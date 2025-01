Una lluvia prolongada dio alivio a la ola de calor, pero hoy vuelve a subir la temperatura

La esperada lluvia finalmente llegó ayer y se despachó con varios milímetros, que variaron entre 10 y 50 según la zona.

De acuerdo a lo informado desde la estación del servicio meteorológico local, se registraron 10,5 mm, pero lo cierto es que, para los productores, la caída fue muy dispar.

Sin dudas el agua trajo alivio a la fuerte ola de calor y al campo, que necesitaba de unos cuantos milímetros para los cultivos.

En la tarde del domingo, las precipitaciones se dieron a partir de las 16:40, cuando inició una lluvia más intensa y sostenida.

Ante las consultas sobre cómo continuará el clima, destacaron que hoy no se anuncia lluvia y que, de hecho, hasta el jueves no habría precipitaciones. Para el viernes se esperan algunos chaparrones.

Vuelve el calor

Para aquellos que esperaban un descanso más extenso respecto de las altísimas temperaturas sufridas la semana pasada, desde la estación local señalaron que se espera que desde hoy aumente la temperatura nuevamente y entre miércoles y jueves se dé un pico de 35° C o 36° C.

Cabe destacar que ayer se produjo un fuerte descenso de la temperatura, que bajó a poco más de 20° C durante la tarde, gracias a las lluvias.

La semana pasada la temperatura contó con un máximo de 37,2° centígrados registrados en la tarde del jueves. Luego, una breve lluvia en la madrugada del viernes dio respiro, aunque apenas alcanzó los 12 milímetros, entre las 4:15 y las 6:45 de la mañana.

Si bien redundó en un descenso de la temperatura y un alivio para los juninenses, no duró demasiado.

Hasta el momento, el día más caluroso del año fue el pasado miércoles 15 de enero, cuando se registraron 37,6° C. Pero el jueves siguiente no se quedó atrás. Según el responsable de la estación del servicio meteorológico, “la temperatura máxima registrada fue de 37.2 ° C y una mínima de 20°”.

