La primera lluvia del año acercó algo de alivio al intenso calor, pero no para el agro

Una semana de altísimas temperaturas, con un máximo de 37,2° centígrados registrados en la tarde del jueves se coronó con una breve lluvia en la madrugada de ayer que, en Junín, según lo informado por la Estación meteorológica local, alcanzó apenas los 12 milímetros, entre las 4:15 y las 6:45 de la mañana. Lógicamente ello puede variar en las distintas zonas del Partido.

Si bien redundó en un descenso de la temperatura y un alivio para los juninenses, no sucedió igual con el agro que necesita del agua de forma urgente y más abundante. Consultado el presidente de la Sociedad Rural de Junín, Hernán Guibelalde aseguró que el agua caída hasta la mañana de ayer “no cambió nada". "Es totalmente intrascendente porque necesitamos al menos 30 o 40 milímetros”.

No obstante, resaltó que “lógicamente es mejor esto a que no llueva nada, pero de momento no cambia la ecuación”. Además, aseguró que desde el sector esperan que llueva tanto hoy como mañana, según está pronosticado. De hecho, de acuerdo con lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional, a través de su página web, y con detalles brindados por el responsable de la Estación Local, se conoció un alerta meteorológico que estaba previsto para anoche y para la madrugada de hoy.

En detalle, se trata de una alerta amarilla que está sindicada para Junín, además de Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, General Pinto, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Rojas, Salto, Capitán Sarmiento y Arrecifes.

Según informaron a Democracia, se esperan “tormentas aisladas, algunas fuertes y acompañadas por abundante caída de agua en cortos periodos. Habrá ráfagas superiores a los 60 km con ocasional caída de granizo”. Asimismo se indica que habrá actividad eléctrica intensa y que se esperan entre 20 y 50 milímetros de lluvia acumulados.

Miércoles y jueves, insoportables

Hasta el momento, el día más caluroso del año fue el pasado miércoles 15 de enero, cuando se registraron 37,6°C. Pero el jueves siguiente no se quedó atrás. Según el responsable de la Estación, “la temperatura máxima registrada fue de 37.2 °C y una mínima de 20°”.

El maíz, muy castigado

Si los más de 50 milímetros que se esperan para mañana no llega, el maíz podría generar pérdidas impensadas. Tal es así que los especialistas aseguraron que el cereal de la familia de las gramíneas se encuentra en alerta por la falta de agua y la ola de calor y destacaron que "la Zona Núcleo podría cosechar un 44% menos de lo esperado".

“La región núcleo produciría este año 8,1 millones de toneladas, contra las 14,5 Mt del 2023/24”, compararon desde la Bolsa de Comercio de Rosario. Y si bien los coletazos de la chicharrita incidieron en la siembra, el clima de estas semanas agrava el cuadro productivo.

Según los analistas Marina Barletta, Florencia Poeta y Cristián Russo “se sembró un 37% menos y el rinde está 5 qq/ha por debajo de la campaña pasada”. También advirtieron que en soja, “ya hay pérdida de lotes por la falta de agua”.

En la BCR estiman que la región producirá “casi 6,4 Mt menos de maíz”. Un golpe fuerte a la producción del cultivo, muy lejos de las mayores producciones maiceras de los últimos 10 años (como la 2018/19, con 14,9 Mt, o la 2019/20, con 15 Mt), la campaña actual muestra un nivel muy parecido a la del 2017/18, ciclo marcado por una severa sequía.

Por eso, de haber sucedido un “escenario normal de lluvias”, en la región se proyectaba con este nivel de siembra una cosecha de 9,9 Mt. “La falta de agua ya estaría ubicando a la región con 1,8 Mt de maíz 2024/25 por debajo de esa proyección. Sin lluvias importantes en enero, las zonas del sur Santa Fe y norte bonaerense, que recibieron solo 35 mm de los 110 de la media mensual de diciembre quedaron seriamente golpeados”, expresaron.

Sin lotes "excelentes"

El golpe es notorio: la condición del maíz en la región núcleo sufrió una gran caída y “los lotes excelentes han desaparecido”, dijeron desde BCR. “El 45% del área cultivada unas 550.000 hectáreas, se clasifican hoy como regulares a malas. Solo un 15% del área permanece en estado bueno, mientras que el 40% restante mantiene condiciones muy buenas. El noreste bonaerense es el sector más afectado, con el 78% de los cuadros en mal estado”, anunciaron.

Desde Rojas, los productores diferencian entre los maíces tempranos y tardíos, pero coinciden en que la situación es crítica. “La mitad del maíz temprano se hizo sin lluvias. Se afectó el número de granos y ahora se está afectando el peso”, explican los técnicos de la zona citados por BCR. Y agregan “hoy prevemos una baja del 35 al 40% en el rinde potencial, que aquí es de 120 qq/ha”.

Hacia Pergamino la situación empeora tanto para los tempranos como para los maíces de fechas tardías. Los maíces de segunda se estiman con posibilidades de alcanzar solo 40 qq/ha. Se está teniendo en cuenta para esta área un nivel de rindes de 60 qq/ha para todo el maíz, nivel comparable con la campaña 2021/22 y solo superado por la gran seca del 2022/23, dónde la media fue de apenas 25 qq/ha.