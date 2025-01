Carnet de conductir: eximen del pago a los contribuyentes cumplidores

Los contriuyentes cumplidores de tasas municipales no abonan el componente "municipal" de la renovaci´ón del carnet de conductir. Se trata de uno de los beneficios que el Gobierno de Junín impulsa bajo la figura del “Contribuyente Cumplidor”, como forma de ampliar los beneficios ya existentes, junto con la gratuidad en los trámites de oficina realizados en la Municipalidad, como también la eximición del pago de estacionamiento medido para los días sábados. Además, el Municipio trabaja para que también los buenos contribuyentes, tengan descuentos y beneficios en los comercios locales.

En lo que respecta a los trámites para la renovación de la licencia de conducir, desde el Municipio y en conjunto con la Agencia de Recaudación Junín (ARJUN) se promovió la bonificación del 100% en las tasas municipales que se cobran, con lo cual quienes accedan a este beneficio solo deberán abonar los impuestos nacionales y provinciales.

Al respecto, el intendente municipal Pablo Petrecca manifestó: “Este es un claro mensaje que queremos dar como Gobierno de Junín, como forma de acompañar a todos los vecinos que pagan las tasas todos los meses, porque sabemos el esfuerzo que eso requiere y queremos reconocerlos por eso”.

Además, durante la charla que mantuvo con Hemilse Rodriguez, el jefe comunal recordó otro de los beneficios impositivos existentes que el Municipio impulsa desde hace tiempo y que consiste en la exención en el pago de tasas para jubilados que cobren hasta tres jubilaciones o pensiones mínimas y sean dueños de una sola propiedad. “Es un beneficio prácticamente único en la Provincia de Buenos Aires y que implementamos en Junín para acompañar a quienes más lo necesitan”, subrayó.

Por su parte, luego de conversar con Pablo Petrecca y recibir la buena noticia de su parte, Hemilse Rodríguez dijo: “Estoy muy contenta y agradecida con la Municipalidad por este reconocimiento, la verdad que no me lo esperaba y es algo que me viene muy bien”. Asimismo, resaltó a los empleados de la dependencia municipal por el trato recibido y señaló: “Quiero destacar el servicio de atención que me brindaron en la Oficina de Licencias de Conducir, porque me trataron de maravillas durante todo el trámite realizado, que fue muy rápido y ágil”.