Reconocimiento para un niño egresado de la Escuela de Robótica

En el marco de las celebraciones de fin de año, el intendente de Junín, Pablo Petrecca, se reunió con la familia Gigena en el barrio Los Totoreros para felicitar a Antony, un niño de tan solo 9 años que se destaca por su trayectoria académica y participación en la Escuela Municipal de Robótica.

Durante la visita, el jefe comunal subrayó la importancia de “apostar e invertir en la educación para crear oportunidades y acompañar la formación de los alumnos en matemática, informática y lengua, con propuestas como los talleres de Matific, Robótica, Impresión 3D y Soy Streamer, de los cuales en 2024 participaron alrededor de 130 chicos.

Además, según anunció el propio intendente, este 2025 se avanzará con la ampliación de dicha escuela.

Los padres de Antony compartieron su orgullo y resaltaron la importancia de contar con espacios como la Escuela de Robótica para contribuir en el proceso educativo.

“Antony se muestra entusiasta con su aprendizaje y sueña con un futuro en el que pueda seguir contribuyendo a su comunidad”, contaron, y aportaron que, además, finalizó su año escolar con excelentes calificaciones como alumno de la Escuela Nº 17 "Paraje El Carpincho". Durante el 2024 cursó 4to grado y se prepara para afrontar el desafío de 5to, utilizando su pasión por la robótica para enriquecer su aprendizaje.

“Lo que más me gusta es armar cosas. Hice un barco con piezas muy chiquitas. Para mí fue perfecto, no solo por el resultado final, sino por la experiencia que pasé. Vivo para reparar robots sin cobrar para que los niños tengan y sin gastar plata”.

Al mismo tiempo, Antony mostró su deseo de contribuir a la comunidad y planteó sus ambiciones a futuro: "Estoy estudiando para intentar ser presidente. Soy chico, pero me gustaría llegar lejos. Mi interés en la robótica no solo me dejó adquirir nuevos conocimientos, sino que también pude mejorar en la lectura y logré hacer nuevas amistades con compañeros, a quienes también les gusta esto”.

La familia Gigena también expresó su satisfacción y orgullo por los avances de Antony, resaltando cómo su participación en la Escuela de Robótica acompañó su trayectoria escolar.

“El curso 'Soy Streamer' ha contribuido a mejorar su habilidad para la lectura, algo que antes le resultaba complicado. Como padres, nos sentimos realizados al ver los logros de nuestro hijo, siempre le enseñamos a luchar por más”, comentó Emanuel, padre de Antony.

Por su parte, Noelia, mamá del niño, mencionó que “aunque inicialmente veíamos lejana la posibilidad de que nuestro hijo participara en cursos como 'Soy Streamer', hoy celebramos sus avances. Nosotros como familia provenimos de un entorno humilde, pero seguimos motivando a nuestro hijo a buscar oportunidades que antes parecían inalcanzables; creemos que el apoyo familiar es fundamental”.

Petrecca enfatizó en el compromiso de la gestión municipal con la educación y el desarrollo de habilidades tecnológicas en los jóvenes y afirmó: “Creíamos que decisiones como crear una escuela de robótica beneficiarían muchísimo el aprendizaje y la comprensión de nuestros chicos, y así fue. Hoy podemos ver el impacto positivo de la educación tecnológica en nuestra ciudad”.