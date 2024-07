Entregaron certificados a los niños que participaron del taller de impresión 3D

Desde la Escuela Municipal de Robótica continúan reconociendo a los niños que integraron los diferentes cursos del primer cuatrimestre, en esta oportunidad, se cerró el ciclo del taller de impresión 3D con la entrega de certificados y trabajo final que los propios participantes realizaron.



Cabe destacar que, este espacio de aprendizaje, estuvo a cargo del profesor Pablo Luengo, quien destacó que “es importante brindar herramientas para insertar a los chicos y jóvenes en la tecnología, ya sea para un futuro laboral o estudiantil”.



Además, expuso: “Estamos muy felices de realizar esta entrega de certificados que marcan el final de un ciclo en el cual los niños pudieron aprender, disfrutar y conocer un poco más acerca de la tecnología, esto que es tan importante conocer, no solo para posibilidades en un futuro laboral, sino que es un complemento para su aprendizaje”.



“Las expectativas están más que cumplidas, y lo damos por hecho al momento de ver el entusiasmo con el que vienen los chicos, trabajan, incursionan con los materiales, realmente es un acierto la aplicación de estos espacios y talleres en la ciudad, todo lo que sea para ayudar a los chicos y a las chicas jóvenes a insertarse en la tecnología y en el futuro laboral o estudiantil, es sumamente positivo”, afirmó.



Luego, el profesional continuo contando que “en cada clase los alumnos ya manifestaban que les gustaría seguir con esto, aprendiendo y conociendo este mundo, que es muy amplio y suma un montón, además de ser algo abierto que contribuye al ABP, “Aprendizaje Basado en Proyectos”, donde fomentamos que se generen ideas, se desarrollan y se ejecuten, es decir, se produzcan, y así funciona, acercamos lo planificado a lo que es un proyecto real y sucede lo que pasa en la realidad, tenemos ciertos inconvenientes, las cosas fallan, y de ahí, también se llevan aprendizaje”.



Seguidamente, Cecilia Cialelo, integrante del equipo que conforma el taller, hizo referencia a la importancia que tiene acompañar a los niños en jóvenes en este trayecto, y dijo: “Es una importante apuesta que se hace desde el Gobierno de Junín hace tiempo, la Escuela Municipal de Robótica es un espacio hermoso y abierto a la comunidad, donde se apunta a que chicos que quieren realmente aprender desde muy chicos a trabajar con tecnología, programación y con la implementación de esto, tengan la oportunidad de hacerlo”.



“Más allá de que esto hoy pueda ser algo pequeño, en un futuro, con todo lo adquirido e incorporado, se pueden hacer grandes realidades, ayudando a la comunidad en general, siendo un proyecto altamente positivo para ellos en esta edad y en su futuro, cada vez que cierra un ciclo nos quedamos con muchas cosas como enseñanza y aprendizaje, y sobre todo el compañerismo que se arma en los grupos que asisten, se fomenta el respeto y el trabajo en equipo, eso es fundamental”, concluyó.



Por su parte, los niños que culminaron este nuevo taller, se mostraron muy contentos y entusiasmados por todo lo aprendido. “Aprendí mucho en este curso, me di cuenta que puedo dibujar y que en algunas cosas soy mejor, eso me puso muy contento, estar acá con este grupo me gustó mucho, fue muy lindo venir y que aprendiéramos todos juntos, además nos recibieron bien desde el primer día”, dijo Álvaro González.



Por otro lado, Damián Osivero, otro de los participantes del espacio, manifestó: “Aprendí que la impresión 3D lleva un poco de tiempo y hay aplicaciones que sirven para hacer estas cosas, fue buenísimo saber lo que dibujo en TinkerCAD lo puedo imprimir y hacer cosas”.



Por último, Felipe González, quien también formó parte del taller, señaló que “estuvo muy lindo este espacio porque pudimos compartir momentos y aprender que las cosas llevan tiempo y dedicación, tuvimos la oportunidad de crear cosas en la computadora y pasarlas a la realidad”.