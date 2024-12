Para Petraglia, "nunca en la historia hubo tal abandono del Estado nacional hacia la ciudad"

Pablo Petraglia, presidente del bloque de concejales Unión por la Patria, en diálogo con TeleJunín, adelantó algunos puntos del debate que se viene el 3 de enero, cuando se trate el Presupuesto y Cálculo de Recursos 2025. Ese día habrá una asamblea de concejales y mayores contribuyentes y luego la sesión para tratar el Presupuesto, el Cálculo de Recursos que “el Intendente dice que necesita la ciudad de Junín para funcionar”, apuntó Petraglia.

“En este tema es donde tenemos sobradas dudas respecto de los fondos y hay algunas sorpresas muy interesantes que denota lo que está pasando no solo en Junín sino a nivel nacional. Por ejemplo, el Presupuesto será de 47 mil millones de pesos, la Municipalidad pone $25 mil millones, la Provincia, $22 mil millones, y el Estado Nacional, $14 millones o sea 0,03 por ciento. Esto último jamás se dio, nunca en la historia hubo tal abandono del Estado Nacional hacia la ciudad y esto se ve por las obras que están paralizadas”, advirtió el concejal.

“El abandono de la administración de Milei hacia la ciudad de Junín es casi escandaloso, son 14 millones de pesos, en un Presupuesto de 47 mil millones”, reiteró.

Recordó que del Presupuesto Nacional 2025 para Junín no había nada de obras, a excepción de la del Juzgado Federal, que iba con el presupuesto del Poder Judicial. “No hay nada para lo que es viviendas, ruta 7 ni el paso bajo nivel”, apuntó.

A la pregunta por el paso bajo nivel, que si se tapaba o no la obra, el edil opinó que lo peor que podía pasar era que no se hiciera la obra, que la misma se tenía que terminar. “Es un fracaso total decir que se paraliza una obra y que la única solución es hacer una apertura para que pase alguien, pero la gente tiene razón en reclamar”, dijo.

Las tasas

Retomando en tema del Presupuesto local, el doctor Petraglia hizo referencia al aumento de las tasas, otra vez discutiendo por qué Junín se está convirtiendo en una de las ciudades más caras. “Este año tenemos un 10 por ciento mensual acumulativo de las tasas, es decir, la inflación te subía el 4 por ciento, pero la tasa te subía un 10. Y no es que ese 10 iba en mejores obras o al bolsillo de los empleados municipales porque la paritaria no era tampoco por el 10 de aumento”, advirtió.

“Y ahora se prevé también un aumento del 28 por ciento, con la licencia para el Intendente de que aumente o reajuste a lo largo del año. Me parece que esas no son las vías adecuadas para esquilmar a los flacos bolsillos de los juninenses”, opinó el concejal.

Respecto si se esperaba que la sesión del 3 de enero fuera “álgida”, Petraglia respondió que se estimaba que cada uno trataría de persuadir, más allá “de que estuvieran los votos o no”. Para el doctor Petraglia, en Junín las tasas no son bajas, sino que desde hace tres años que están subiendo. “Cuando dicen que ponen luces LED para bajar el consumo. Entonces ¿en qué quedamos?, si bajás el consumo tendrías que bajar el monto de la tasa. Hablan de autonomía municipal y lo primero que hacen es asustarse por lo que dice Milei sobre las tasas en los servicios y yo no sé cuánto bajará la cobrabilidad de la tasa que va asociada a la boleta de gas, por ejemplo. No sé cómo están haciendo para percibir”, manifestó el edil. Afirmó que un 38 por ciento el porcentaje de cobrabilidad era bajísimo y que nunca estuvo así.

Ante la acotación de que una de las quejas de la gente era que el combustible en Junín era más caro que en otras jurisdicciones, Petraglia dijo que estaba presupuestado 8 pesos por litro y eso era motivo de debate. “En términos de recaudación es inexistente, es más una cuestión política”, dijo.

El día de la fundación

Sobre el próximo festejo por el 197° Aniversario de Junín, que se celebrará mañana viernes, Pablo Petraglia quien también es historiador, reflexionó: “El 27 de diciembre no hay ningún acta de fundación de Junín. Fue por deducción que se estableció ese día”.

“Cuando sale el comandante Escribano de Salto (el 23 o 24 de diciembre) no dice nada, solamente hay un recibo que menciona ‘Fuerte Federación’, 27 de diciembre. Ese es el único documento escrito, entonces por deducción se tomó el 27 de diciembre de 1827 como fecha de la fundación. En realidad, hasta hace unos 80 a 90 años, Junín había sido fundado en 1828 y cuando apareció ese documento se fijó, luego por ordenanza municipal en la década del 60, que Junín fue fundado el 27 de diciembre de 1827 pero no tenemos ‘acta de nacimiento’ digamos”, acotó el concejal.

Apuntó que sí había una ley que ordenaba construir tres fuertes: uno cerca de laguna el Potroso, que terminó siendo Fuerte Federación; otro cerca de 25 de Mayo que fue el Fuerte Las Mulitas, y otro por la zona de Azul. Es decir fueron fuertes de frontera.