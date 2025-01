Este mediodía se realizará el tratamiento del Presupuesto municipal del ejercicio 2025

Este mediodía los concejales debatirán el presupuesto 2025, de $47.833.274.000, y la Fiscal Impositiva, con la presencia de los Mayores Contribuyentes. Allí se debatirán las distintas obras contempladas para este año 2025 y, entre las cuestiones más importantes de la aprobación del presupuesto, se puede mencionar que contempla beneficios para los contribuyentes.

La administración de Pablo Petrecca contaría con los votos necesarios para la aprobación del presupuesto, ya que, además del bloque Juntos, desde La Libertad Avanza acompañarían al oficialismo. Mientras que los concejales de Unión por la Patria, servirían su voto negativo. Además, en caso de paridad, quien desempata es el presidente del cuerpo deliberativo, Juan Fiorini, quien inclinará la balanza a favor del sector político del cual forma parte.

Entre los puntos estará el paso a nivel de Rivadavia. Se trata de una de las principales preocupaciones del juninense, ya que la obra debería haber finalizado en noviembre del 2023. Por eso desde febrero el Intendente viene manteniendo reuniones con distintos funcionarios del Gobierno nacional por esta obra paralizada.

A un año de la asunción de la administración libertaria de Javier Milei, no hubo respuestas. A pesar de que algunos funcionarios de la esfera nacional sostienen en off que la obra va a continuar, desde el municipio se ha hecho una previsión en el presupuesto para realizar las tareas necesarias para la reapertura de Rivadavia, estimando un costo de 1.800 millones de pesos.

También se contempla avanzar con obras en distintos barrios, como mejoras en el alumbrado público con la incorporación de mil nuevas luminarias, 200 nuevas cámaras de vigilancia, 30 cuadras de cordón cuneta, 30 cuadras de estabilizado, sendas peatonales y nomencladores. También se prevé la realización de tres nuevos pozos de bombeo de agua potable y se extenderá la bicisenda del camino al balneario, desde el Puente Macucho hasta la zona del predio de la Sociedad Rural.

Otros de los puntos a remarcar son la continuidad de la puesta en valor de la infraestructura del Aeródromo, seguir dotando de más servicios al Parque Industrial y el Plan de Infraestructura Escolar.

En cuanto a asistencia, se contempla continuar con la ayuda a las familias más vulnerables, instituciones y sostener la seguridad en el Partido.

Sobre las tasas municipales, que tendrán un incremento del 28% a partir de enero, siempre y cuando el presupuesto quede aprobado, se busca poder continuar con los beneficios otorgados a los vecinos como jubilados que perciben hasta tres haberes mínimos, no pagan tasas; bonificación del 70% para jubilados que superen los tres haberes mínimos y descuento del 100% a excombatientes de Malvinas; mantener los beneficios para los que pagan una tasa social, es decir, las personas que cobren el Salario Mínimo Vital y Móvil, entre otros.

Por lo pronto, fuentes consultadas en el oficialismo, tanto del Gabinete del intendente Pablo Petrecca como de su bloque de concejales, la respuesta que repiten de manera constante es "estamos trabajando en el presupuesto" y ante las repreguntas que permite esa respuesta, las mismas se convierten prácticamente en monosilábicas.

De todas formas, lo que sí puede adelantarse es que sucederá algo similar a lo que ocurrió el año pasado, cuando el 29 de diciembre los concejales aprobaron el presupuesto del año en curso y su Fiscal Impositiva. El oficialismo de Juntos contó con el apoyo del bloque de La Libertad Avanza y así logró su aprobación, pese al rechazo del bloque de Unión por la Patria.

Hay que recordar que el presupuesto 2024 fue confeccionado en un contexto de incertidumbre en cuanto a los indicadores futuros. Además, a la hora de su tratamiento, el Gobierno nacional no había presentado el suyo, y lo mismo había hecho el gobierno de Axel Kicillof. Todo eso genera un clima difícil a la hora de prever, ya que por lo general, siempre es Nación quien presenta su presupuesto, luego Provincia y, finalmente, los municipios.

"Pensado y diagramado"

En línea con el presupuesto el concejal Mariano Spadano, que preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, dijo: “Es un presupuesto que contempla muchas obras para Junín, está muy bien pensado y diagramado".

Para el edil, "no acompañar el presupuesto es decirle no a los descuentos para jubilados y a las personas que tienen tasas Social". "Es decirle no, a una serie de obras que no solo son importantes para la ciudad, sino que algunos concejales han reclamado en su momento y hoy dicen no acompañar", aseveró.

Suba de tasas

Pablo Petraglia, presidente del bloque de concejales de Unión por la Patria, hizo referencia al aumento de las tasas, cuestionando que "Junín se está convirtiendo en una de las ciudades más caras". “Este año tenemos un 10 por ciento mensual acumulativo de las tasas, es decir, la inflación te subía el 4 por ciento, pero la tasa te subía un 10. Y no es que ese 10 iba en mejores obras o al bolsillo de los empleados municipales porque la paritaria no era tampoco por el 10 de aumento”, advirtió.

“Y ahora se prevé también un aumento del 28 por ciento, con la licencia para el Intendente de que aumente o reajuste a lo largo del año. Me parece que esas no son las vías adecuadas para esquilmar a los flacos bolsillos de los juninenses”, opinó el concejal.