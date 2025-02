Aprobaron la creación de una zona de uso especial lindera a la nueva terminal

Tal como estaba previsto, ayer, en la segunda sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de este año, se aprobó por unanimidad la creación de una "Zona de Uso Específico", que se ubicará en parte del terreno donde actualmente funciona el Complejo Deportivo Municipal "General San Martín", lindero a la nueva terminal de ómnibus.

Hubo algunas ausencias, todas con avisos, por lo cual la sesión quedó conformada por 17 de los 20 ediles que conforman el cuerpo deliberante.

Desde la oposición, si bien se acompañó el proyecto emitido por el Ejecutivo, se hizo referencia a algunas advertencias del Consejo Asesor (organismo compuesto por los colegios de Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores y Técnicos), en su dictamen sobre varios puntos de la nueva zonificación y su posible impacto ambiental.

Complejo Terminal

El tema prioritario, elevado desde el Ejecutivo Municipal, fue la aprobación de una nueva zona, denominada UE15, relacionada al uso que se hará no solo de la terminal, su puesta en marcha y mantenimiento, sino también la cesión de espacios públicos para usos específicos a actores privados.

La propuesta para incrementar los metros cuadrados techados del predio requerirá de mayor espacio físico y, para ello, deberá cederse parte del espacio que hoy ocupa el Complejo Deportivo Municipal.

Al respecto, el concejal Marcelo Balestrasse manifestó que la iniciativa tenía por objeto, de acuerdo a lo que estaba implementado en el Código Urbano de Junín, la Zona de Uso Específico N° 15, en un área complementaria del complejo Terminal de Ómnibus y Complejo Deportivo “General San Martín”.

Sobre esto, el edil de Juntos por el Cambio, detalló que la iniciativa, de acuerdo al proyecto elevado por el Ejecutivo, tiene como objeto un 60 por ciento de uso de esas tierras sea para lo que es Complejo Terminal-Comercial, y el 40 por ciento restante para que sea utilizado para lo recreativo, servicios, deportes y educación.

El concejal mencionó que en el Complejo San Martín funciona el Centro de Educación Física N°126, en lo recreativo, con sectores que servían a la recreación, y en la Terminal, el importante Centro de Transferencia de Pasajeros a nivel regional.

Respecto a la incidencia comercial, Balestrasse dijo que va a permitir, como en muchas terminales a lo largo y a lo ancho del país, que esté abastecida por una zona comercial “que permitan inversiones que ayuden a solventar los gastos del nuevo Centro de la Terminal Junín". "Y a fin de que el privado pueda intervenir también en el sostenimiento de los gastos generales que conlleva una terminal regional de este tipo, y evitar la creación de una nueva tasa a solventar por los vecinos de Junín”, destacó.

Según lo expuesto, eso se enmarcaba en la puesta en marcha de centros comerciales y de servicios con la instalación de locutorios con servicio de internet, locales para fotocopias y librerías, agencias de viajes, excursiones, turismo, gastronomía para poder incluir casa de comidas, patios gastronómicos, y comercios de mercaderías de primera necesidad que pueden ubicarse en esa zona que “sirvan para dar sostenimiento al Complejo Terminal.

Acompañamiento

Por su parte, el concejal Pablo Petraglia, presidente del bloque Unión por la Patria, hizo referencia al acompañamiento a la creación de esta nueva zona de uso específico porque consolidaba ni más ni menos que un proyecto de largo tiempo, siendo que en el 2006 estuvieron los primeros bosquejos de la terminal, que luego estuvo enmarcado en una iniciativa privada y que por diferentes avatares ya se había demorado bastante.

“Es una cachetada para todos los juninenses tener una obra paralizada. De una vez por todas esto debe finalizarse, con las excusas que ya se han dado durante mucho tiempo pero con el convencimiento de que la decisión ha sido acertada. Hay que recordar que muchos, por acción u omisión, decían que eso era un bajo, un humedal, y algunos accionaron para que no se llevara a cabo esa obra”, manifestó el doctor Petraglia.

“Con esta zonificación queda muy en claro – afirmó el edil- que no era un humedal sino que se debe aprovechar no solo como terminal de ómnibus sino como un complejo con actividades gastronómicas, de servicio, comerciales e integrarlo a las actividades deportivas”.

Advertencias del Consejo Asesor

El concejal Pablo Petraglia, hizo referencia a las advertencias que hizo el Consejo Asesor sobre dicho proyecto. Vale mencionar que esa entidad es un órgano consultivo, referido por la ordenanza del Código de Planteamiento Urbano, integrado por los Colegios de Agrimensores, Ingenieros, Arquitectos, Técnicos y un funcionario municipal, que dio un dictamen no vinculante.

Al respecto, dicho ente sostuvo: “El Consejo Asesor expresa un análisis general favorable al cambio del sector en conjunto pero solicitan un tratamiento integral de toda la cuestión sobre todo lo que es el eje de la avenida de Circunvalación y el Camino al Balneario, para que haya una discusión pública, recurriendo a las herramientas urbanas de planificación, con la participación pública”.

Petraglia expresó que "hacen referencia al planteo de hacia dónde se desarrolla ese sector, considerando la inconveniencia de la localización de un hipermercado en ese lugar". Y sumó: “En esto queremos ser claros desde este bloque, para el cumplimiento de la 12573 artículo 7”.

El presidente del bloque opositor, consideró también que "plantea el Consejo Asesor que no sería beneficioso para el Paseo de la Rivera que culmine en un Carrefour". "Dice textualmente, conforme a la localización que surgen de las imágenes publicadas, debiendo evitar generar una imagen de paredón, galpón sobre la margen del río, situaciones de degradación y plantea la necesidad de un análisis del impacto y protección ambiental, cuestiones que vendrán a posteriori pero ya lo deja planteado el Consejo Asesor”, destacó.