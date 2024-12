Conversatorio sobre la defensa de la soberanía argentina

Hoy, en el Club Suixtil, situado en Ramón Hernández 750 y desde las 18.30 se llevará a cabo el conservatorio: “Argentina y la defensa de su soberanía”.

Del encuentro participarán el ex canciller y ex ministro de Defensa, Jorge Taiana; Pedro Wasiejko, secretario General de la Federación de Trabajadores de la Energía, la Industria, Servicios y Afines (FETIA-CTA) y actual presidente de Astillero Río Santiago; Pablo Micheli, ex secretario General de ATE y CTA y secretario General de la CNTA y Daniel Menéndez, subsecretario de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires.

La actividad será con el objetivo de dialogar con los presentes sobre la importancia de defender la soberanía de nuestro país para garantizar un futuro con trabajo de calidad, producción e industria.

El conversatorio se da en el marco de un ciclo de charlas que se están realizando en el país en el que se abordan distintas temáticas vinculadas con la necesidad de impulsar políticas que permitan garantizar la independencia argentina y su integralidad territorial, entre las cuales el desarrollo del Canal Magdalena ocupa un lugar central.