El Dorado conmemoró el Día de la Soberanía Nacional

En un acto llevado a cabo en la Escuela Primaria N° 8, Secundaria N° 6 y Jardín de Infantes N° 904 de la vecina localidad de El Dorado se homenajeó que defendieron de las potencias marítimas extranjeras una de nuestras vías navegables más importantes, como era por entonces el Río Paraná.

En el acto estuvieron presentes funcionarios; concejales; representantes de las instituciones educativas y públicas; docentes; alumnos y familias.

Al respecto, el intendente Carlos Ferraris expresó: “Gracias a todos por estar aquí presentes, y a la comunidad de El Dorado por recibirnos. Quiero felicitar a la institución educativa por el trabajo realizado. El resumen que hicieron fue perfecto, lo mismo que la hermosa frase que pusieron en el mural: ’La soberanía no se negocia, se defiende’”, y agregó “muchas veces le reclamamos a la escuela que trabaje estos temas, y así se hace. En este caso, es una fecha que se añadió al calendario patrio de manera relativamente reciente, a pesar de que los sucesos acontecieron hace mucho. Uno se pregunta por qué tardamos tanto en resaltarla. Hay que reclamarle también a la dirigencia política estos ‘olvidos’, porque las escuelas no dejan ningún acontecimiento histórico relevante sin recordar, no sólo este de hoy, también los demás”.

Por último, Ferraris dijo: “Pongamos en valor esta fecha, traigamos esos conceptos a la actualidad y trabajemos para que nunca desaparezcan. Cada uno de esos principios que hicimos valer entonces son los que nos permiten disfrutar de este hermoso país que tenemos”, y agregó “sigamos defendiendo nuestro pasado trayéndolo al presente y proyectándolo al futuro. Hubo mucha gente que dio su vida para que podamos disfrutar lo que hoy tenemos. No lo olvidemos nunca”.