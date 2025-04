El Senado sesiona por los pliegos de Lijo y García-Mansilla con panorama adverso para el Gobierno

El Senado ya sesiona para tratar los pliegos a la Corte Suprema de Ariel Lijo y Manuel García- Mansilla, donde se espera una derrota del Gobierno Nacional ya que están los votos para rechazar esas propuestas.

La sesión que es presidida la vicepresidenta primera, Silvia Sapag. Esto dio otra de las notas políticas del día: la vicepresidenta Victoria Villarruel no presidió la sesión en la que el Senado trataba los pliegos de Lijo y García-Mansilla porque se encuentra en "ejercicio de la presidencia" del país a raíz del viaje del mandatario Javier Milei a Estados Unidos.

"Ante las operaciones de la casta y la vieja política, no está de más aclarar que dado el viaje de Milei a USA, me encuentro en ejercicio de la Presidencia. Por lo cual, la sesión del Senado será conducida por el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala", anunció Villarruel desde sus redes sociales.

De esta forma, dijo la vicepresidenta, "lo que ocurra en la sesión lo decidirán los senadores como corresponde al Poder Legislativo en su función institucional".

Para disgusto del Gobierno nacional, los bloques parlamentarios acordaron realizar una corta sesión donde solo se tratará los pliegos, y no se abordará el tema del aumento de las dietas, que se buscará hacerlo en otra sesión ya que hay tiempo hasta mediados de abril.

La oposición logró conformar el quórum con la presencia de 32 legisladores de Unión por la Patria; los radicales Martín Lousteau y Pablo Blanco, y del PRO Alfredo De Angelis y Victoria Huala, además del ex libertario Francisco Paoltroni.

Con la presencia de 37 legisladores se pudo habilitar la sesión especial impulsada por el interbloque de Unión por la Patria (UxP), que fue abierta por Sapag.

Los senadores del peronismo que no estuvieron cuando se conformó el número reglamentarios fueron Carolina Moisés y Marcelo Lewandowski, quienes ingresaron en forma inmediata cuando ya se había habilitado la sesión.

Tras la conformación del número reglamentario se sumaron a la sesión los senadores de La Libertad Avanza (LLA), Provincias Unidas y el resto de los legisladores de la UCR y del PRO.