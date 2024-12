Paso a nivel: el Municipio analiza pedir autorización a la Justicia para abrir el corte

Mientras avanza el recurso de amparo presentado por un grupo de vecinos de avenida Rivadavia solicitando a la Justicia Federal que establezca cómo debe solucionarse el corte por la obra del paso bajo nivel abandonada, paralelamente, desde el Departamento Ejecutivo Municipal analizan comenzar una nueva solicitud legal que le permita reabrir la zona el año que viene y así terminar con los más de 500 días que lleva el corte hasta la fecha.

Así lo informó el intendente Pablo Petrecca, quien aclaró que “la obra se tiene que terminar”. A pesar de lo informado, el jefe comunal se mostró cauteloso y mediador al admitir que espera que el Gobierno nacional muestre intenciones de reactivar la obra. Aunque dejó en claro que, de no suceder, iniciarán acciones correspondientes para que la Justicia les permita intervenir en los terrenos federales.

Además, el máximo mandatario local recordó que “la obra debería haber estado terminada en noviembre de 2023”, pero la realidad indica que eso no ocurrió. A pesar de la situación, Petrecca valoró la “buena disposición del Gobierno Nacional”, porque entiende que “comprenden la situación que están padeciendo los juninenses”. “A pesar de eso la realidad nos indica que, a un año de gobierno, no se ha podido dar respuesta a esto que nos está sucediendo y que, en definitiva, tiene que ver con que la obra no continúa”, remarcó.

Se acaba la paciencia

La realidad es que la obra no ha continuado. Por eso el intendente dejó en claro su postura: “Si el Gobierno nacional no da respuesta, estaremos nosotros haciendo una previsión y elevando la apertura del paso a nivel en Rivadavia”.

Es por eso que, en el presupuesto presentado ayer al Concejo Deliberante, hay una partida destinada a invertir en la obra para reabrir el paso, la cual se estima que podría salir unos 1.800 millones de pesos.

Es importante remarcar que el municipio no puede intervenir en ese paso federal, porque no tiene potestad legal para hacerlo. Con lo cual, para poder hacerlo y tener la autorización de la Justicia Federal, se deberá hacer el pedido correspondiente y esperar una respuesta.

El objetivo de la previsión, como así lo han establecido en el presupuesto 2025, es para que, si el Gobierno nacional no brinda una respuesta sobre la continuidad de la obra, desde la administración municipal se tomará le decisión de avanzar. “Antes de hacerlo estaremos convocando a las instituciones representativas de la comunidad para poder contarles este proyecto, debatirlo y, si esa es la voluntad, estaremos interviniendo este paso a nivel para que se abra”, aseveró el intendente de Junín.

Fondos asignados

Claro que si esta idea progresa el municipio deberá afrontar los costos económicos de la decisión. Y para ello, el distrito deberá resignar otras obras. Petrecca explicó que estiman que los trabajos para abrir el corte costarán unos 1.800 millones de pesos, los cuales se obtendrán de dos fuentes de financiamiento.

La primera es la reasignación de los recursos de un préstamo que el municipio solicitó a Banco Provincia, hace un par de semanas, para realizar la compra de maquinarias para las localidades, por un total de 1.000 millones de pesos. Es decir que, de aprobarse esa petición, el Departamento Ejecutivo deberá comunicar a Provincia la reasignación del dinero.

Los $800 millones restantes saldrán de las arcas municipales, de una asignación prevista para realizar obras de asfalto. Si Nación define que la obra continuará, ese dinero será destinado para hacer pavimento como estaba previsto desde un primer momento. Pero si la situación sigue igual que hasta ahora y la Justicia le permite al municipio ejecutar la apertura de Rivadavia, los fondos tendrán ese fin.

Consultado por Democracia sobre cuál será la fecha límite para tomar esta importante decisión, el intendente dijo: “Tenemos que tener una autorización judicial, con lo cual los tiempos de la justicia no los conozco, pero sí es prudente esperar resoluciones de la Justicia Federal que están en marcha (por el amparo presentado por los vecinos). En función de eso iremos viendo y, paralelamente, analizaremos las respuestas que nos otorgue Nación y se irá viendo esas dos cuestiones”.