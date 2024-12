El Municipio comenzó a dictar charlas de seguridad vial en jardines de infantes

En el marco de la campaña de seguridad vial "Sin Casco no hay Moto", que impulsa el Gobierno de Junín, el intendente Pablo Petrecca se hizo presente junto al equipo de Educación Vial y “Estrellas Amarillas” para concientizar a los padres y adultos responsables de los alumnos del Jardín de Infantes 914 y hacer entrega de cascos para que se movilicen de forma segura junto a sus hijos y familiares al concurrir a la institución.

Desde el Jardín N°914 agradecieron a la Municipalidad por elegir al establecimiento para concretar esta acción, ya que se trata de un lugar y una comunidad educativa a la que la gran mayoría concurre en moto y, según indicaron, muchas veces los padres y adultos utilizan el casco, pero no así sus hijos. De esta manera, esta medida sirve como puntapié inicial para extender la campaña “Sin casco no hay moto” y llegar así a instituciones de nivel inicial, para proteger también la vida de los niños y niñas.

Al momento de dirigirse frente a los docentes, padres y adultos responsables presentes, el intendente Pablo Petrecca afirmó: “Venimos trabajando hace tiempo con muchos programas de concientización con el que concurrimos a las escuelas, para hacer énfasis en la importancia de cumplir con las reglas de tránsito para cuidarnos entre todos, sobre todo en una ciudad como Junín que viene creciendo mucho y donde cada vez hay mayor tránsito”. Luego, dijo que “todo este tiempo de educación fue productivo porque invertir en educación siempre lo es, pero entendíamos que teníamos que dar un paso más”.

“Como Municipio no tenemos la intención de sancionar ni castigar, pero entendemos que no hay otra manera para garantizar que todos cumplan con las reglas de tránsito y es por eso que desde hace un tiempo implementamos la campaña ‘Sin casco no hay moto’”, aseguró Petrecca y agregó: “No tenemos ningún fin recaudatorio porque les damos la posibilidad a todos de que adquieran un casco y retiren su moto, por lo cual nuestro único propósito es lograr que las cabezas de todos los motociclistas estén protegidas”.

Asimismo, el jefe comunal destacó el gran trabajo realizado por la Asociación Civil “Estrellas Amarillas”, con la que el Municipio coordina permanentemente para las tareas de concientización: “Son mujeres que perdieron a hijos y familiares en accidentes de tránsito y que sacan mucha fuerza desde el dolor para participar de estas charlas, con el fin de que todos tomen dimensión sobre la importancia que tiene el uso del casco”.

Al mismo tiempo, expuso que “hacer esta entrega gratuita de cascos tiene un costo importante para el Municipio, pero lo hacemos convencidos y con el objetivo de ayudar a todos los vecinos que no pueden comprar uno a que lo tengan y, en este caso, les sirva para proteger a sus hijos cuando los llevan al jardín o a la primaria”.

En tanto, Verónica Ferrarezi, directora de Educación de la Municipalidad, declaró: “En el marco de la campaña ‘Sin casco no hay moto’ que impulsa el Gobierno de Junín, desde el área empezamos a notar que hay padres y madres que llevan a sus hijos a las escuelas y utilizan el casco como corresponde, aunque no así los niños y niñas, por ende, articulamos con la Subcecretaría de Control Ciudadano para llegar con esta campaña también a los jardines”.

“Pensamos en cuáles serían las instituciones indicadas para llegar con estas charlas de concientización, las cuales están dirigidas hacia los adultos para sensibilizarlos acerca de la importancia de la utilización de este elemento de seguridad y se les hace entrega de cascos para los niños”, afirmó la funcionaria.

Seguidamente, Ferrarezi dijo que “la idea es continuar con el trabajo de concientización social que viene llevando a cabo el Municipio desde hace años y con mayor énfasis en el último tiempo, para abarcar también a los niños y niñas de los niveles inicial y primario”.

A su turno, Liliana Belligoi, inspectora de Nivel Inicial, comentó: “Estoy muy agradecida con el Gobierno de Junín y con la Dirección de Educación por el trabajo articulado, y por pensar en la posibilidad de llegar con este programa de concientización sobre seguridad vial al nivel inicial, que es donde empieza a repercutir en las familias la importancia del uso del casco”. Posteriormente, señaló que “notamos que hay problemas en la utilización del casco y muchas veces se debe a las dificultades que tienen las familias para comprar uno, por lo cual que exista esta posibilidad de que los tengan de forma gratuita es muy importante”.

Asimismo, Belligoi expresó que “es muy bueno también que hayan pensado en el Jardín N°914 particularmente para llegar con esta campaña, porque concurren muchas familias en motos y a veces los niños no cuentan con esta herramienta tan importante para la seguridad”.

Por su parte, Emilse Lamelza, secretaria del Jardín N°914, aseguró: “Desde el equipo de conducción y todo el personal docente queremos agradecer al Municipio por habernos elegido para llegar con esta campaña”, y ahondó: “Esta es una comunidad educativa a la que la mayoría de los familiares llegan en moto y faltaba esta vuelta de tuerca para que los padres puedan acceder a cascos para sus hijos”.