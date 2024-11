Quedó inaugurada oficialmente la XX edición de la Feria del Libro en Junín

Con variadas actividades y propuestas abrió sus puertas ayer la XX edición de la Feria del Libro en Junín.

El intendente Pablo Petrecca y la vicerrectora de la Unnoba, Florencia Castro, encabezaron el acto de apertura junto a Laura Oliva, esposa del ex intendente Mario Meoni, quien impulsó en los inicios la realización del evento literario en la ciudad.

Luego del acto oficial tuvo lugar una charla con Sylvia Iparraguirre sobre "La lectura: Una historia personal", acompañada por María Rosa Fernández. En sus palabras iniciales, Petrecca destacó el trabajo conjunto con la Unnoba para llevar a cabo la feria.

"Es una feria muy especial. Son 20 años, por eso quiero destacar a protagonistas que han hecho que sea posible. Hoy están presentes muchos ex directores de cultura que han llevado y sostenido esta feria en estas dos décadas. Están presentes los libreros, que son una columna vertebral fundamental de esta feria. Los auspiciantes, que sin dudas son una ayuda a la inversión que se realiza en cultura, más en contextos complejos”, destacó.

Se refirió a la feria como “un orgullo para todos los juninenses” y destacó “a la madrina, Silvia Iparraguirre”.

“Soy un convencido de que las ciudades que transforman, las ciudades que crecen, aquellas que se desarrollan, son las ciudades que tienen visión de largo plazo. Son las ciudades que sostienen políticas públicas de largo plazo. Políticas que contribuyen al sostenimiento del bienestar de una comunidad”, señaló y en ese sentido resaltó que “en un mundo tan cambiante, donde las agresiones parecen ser lo que conviene, en un país donde vivimos en péndulos, donde quien gobierna destruye todo lo que hizo el anterior, y así estamos, permanentemente, no es menor que una ciudad pueda sostener políticas públicas en largo plazo. Y la Feria del Libro es un claro ejemplo, que comenzó en la gestión de Mario Meoni y hoy continúa".

Petrecca reconoció la deuda del país con la educación y destacó la importancia de una feria del libro en la ciudad: “La lectura nos lleva a otros mundos, nos lleva a otras posibilidades, nos permite inspirar, nos permite ver posibilidades mucho más allá de nuestras experiencias o conocimientos. Y esta feria del libro abre paso a la cultura. Una cultura que no es propia de una sola generación, ni mucho menos de una clase social, es una cultura que tiene que ser abierta para todos. Y ahí es donde hay que construir puentes, puentes fundamentales para que esté al alcance de todos".

Apostar a la cultura y la educación

La vicerrectora de la Unnoba destacó “el placer de inaugurar como cada año una Feria del Libro” y resaltó la importancia del compromiso conjunto de la universidad y el municipio.

"A pesar de distintas dificultades que está pasando nuestro país en este momento, seguimos apostando a estas actividades que tienen que ver con la cultura, la educación, la reflexión, los lugares de encuentro con el otro", señaló Castro.

Asimismo la vicerrectora se refirió a la situación de las universidades, “en un momento donde está a la orden del día descalificar al otro. La agresión y el ataque que están sufriendo las universidades en el último año. Empezaron atacándonos con que adoctrinábamos, luego siguieron con los extranjeros, luego con que teníamos alumnos fantasmas, luego con las auditorías, luego con que los estudiantes llevaban bombas molotov a las marchas. Todas estas descalificaciones se pueden contestar, pero no en cuatro palabras, se pueden contestar de acuerdo a lo que se hace en la universidad" y en ese sentido resaltó, la formación, investigación y transferencia.

Por último resaltó que “esta feria, la cultura, es parte de lo que acompañamos y es parte de lo que hace la universidad. Las instituciones son lo que tenemos que cuidar, no importa las personas que ocupemos circunstancialmente los puestos. Hoy cuando se ataca la universidad pública, cuando se ataca la universidad de Junín, se ataca los más de 5.000 graduados, casi 5.000 graduados que tiene esta universidad y sus títulos”. Eso es lo que se está desprestigiando cuando se habla sin tener en cuenta lo que sucede en las instituciones".

Cronograma para hoy

-9:00. "Un viaje musical a la estación Cortázar”. A cargo de Estudiantes y Profesores del Conservatorio Juan Pérez Cruz. Dirección de Martín Kieffer. Para escuelas con alumnos de 5 años y primer ciclo. Auditorio.

-9:30. “Ilustramos y celebramos este año junto a vos”. Para escuelas con alumnos de 2do. ciclo del Nivel Primario. Docente Natalia Tulli. Sala Taller.

-10:00. "Un viaje musical a la estación Cortázar”. A cargo de Estudiantes y Profesores del Conservatorio Juan Pérez Cruz. Dirección de Martín Kieffer. Para escuelas con alumnos de 5 años y primer ciclo. Auditorio.

-10:00. "Ignacio y Catalina y el misterio de la vaca Calabaza". Presentación de Libro. Ignacio Olivares. Ilustrado por el artista Juan Mas Diez. Chatarra Ediciones. Aula Magna.

-10:30. “Ilustramos y celebramos este año junto a vos”. Para escuelas con alumnos de 2do. ciclo del Nivel Primario. Docente Natalia Tulli. Sala Taller.

-11:00. "La Máquina de Dios” Descubriendo los Secretos del Universo. “Large Hadron Collider“. A cargo del ingeniero Mario Benedetti. quien participó en la construcción del Gran Colisionador de Hadrones. Organiza Unnoba. Sala 1.

-11:00. Uso responsable de Tecnologías y Redes Sociales. Prevención de Ciberhostigamiento y Grooming. Para escuelas con alumnos de nivel secundario. A cargo de Fernando Graffigna y María Luz Muraciole. Auditorio.

-13:30. “Ilustramos y celebramos este año junto a vos”. Para escuelas con alumnos de 2do. ciclo del Nivel Primario. Docente Natalia Tulli. Aula Magna.

-14:00. "Un viaje musical a la estación Cortázar”. A cargo de Estudiantes y Profesores del Conservatorio Juan Pérez Cruz. Dirección de Martín Kieffer. Para escuelas con alumnos de 5 años y primer ciclo. Auditorio.

- 14:30. “Ilustramos y celebramos este año junto a vos”. Para escuelas con alumnos de 2 ciclo del Nivel Primario. Docente Natalia Tulli. Aula Magna.

-14:30. Las apuestas no son un juego. Charla. Para escuelas con alumnos de nivel secundario. A cargo de Juan Manuel Mastrorilli. Milagros Petraglia, Psicóloga de Desarrollo Humano y Juan Ignacio Campenni, Abogado de Desarrollo Humano. Sala Taller.

-15:00. "Un viaje musical a la estación Cortázar”. A cargo de Estudiantes y Profesores del Conservatorio Juan Pérez Cruz. Dirección de Martín Kieffer. Para escuelas con alumnos de 5 años y primer ciclo. Auditorio.

-16:00. "Autoconfianza... se nace o se hace". Conversatorio de Workshop personal y charla. A cargo de Valeria Ostrovsky. Sala Vidriada.

-16:00. Presentación “Discursos y prácticas. Desafíos en pos de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes. María Donato, Sara Cánepa. Posgrado UNNOBA. Para profesionales y público en general. Sala Taller.

-16:00. Escritura en vivo a cargo de Bosero Ignacio. PEPSAM. UNNOBA. Para adultos. Aula Magna.

-16:30. 12 poetas del Salado. Agustina Marenzana, Anna Cieri, María Orsini, Alejandra Fernandez, Mario Ganci, Silvia Terribile, Valentina Markart. Darío Lobato, Soledada Vignolo. Organiza SADE. Auditorio.

-17:00. "No salgas a la hora de la siesta. Cuentos y leyendas misterio” y “No atravieses campos de veneno” Cuentos y microrrelatos. Ediciones de las Tres Lagunas. Presentación de libro de Margarita Emilia María Torres. Sala Vidriada.

-17: 00. “Florisgrafía. Bio-impresos sobre pétalos de flores”. Luciano Pozo. Presentación de libro. Sala Taller.

-18:00. Grupo Nudos presenta “Enredadas” Narración oral. Grupo de Coronel Pringles que viene a Junín, debido al programa “Intercambio cultural entre Municipios”. Sala Taller.

-18:30. Conferencia ¿ y si hablamos de altas capacidades? A cargo de Mariela Olivera. Sala Vidriada.

-18:30. “Nuestras Mujeres de Malvinas, a cuatro décadas de la guerra”. Edit. Leamos. Presentación de Libro. Silvia Cordano y Beatriz Reynoso. Auditorio.

-19:00. Presentación del libro “La biblia y el Bodegón. El antigourmet” con Matías Pierrad. Una experiencia de micro crowdfunding ¿Cómo crear comunidad? Emprendedurismo. Unnoba. Sala Taller.

-19:30. No estás sola. Rastros de la propia esencia. Jorgelina Lopez. Editorial Rama Negra y Voltaire Ediciones. Presentación de Libro. Sala vidriada.

-20:00. Presentación de Club House Publishers. Tomás de Vedia. Taller interactivo. Liderazgo desde adentro. Org.: Club House Publishers. Grupo Editorial Del Dragón. Auditorio.