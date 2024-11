Viajes de estudio de idioma: la posibilidad de un aprendizaje en contexto y la experiencia compartida

Aprender un idioma puede ser uno de los desafíos más atrapantes, no solo por el fin primordial de la comunicación sino por todo lo que su estudio trae aparejado en tanto y en cuanto permite ampliar nuestra perspectiva, expandir la mirada y adquirir conocimientos sobre otra cultura, su historia, sus tradiciones y costumbres, su política, su humor, entre tanto más. Un conocimiento que incluso nos permite contrastar y resignificar nuestras propias raíces. Con mayores posibilidades y algo más accesibles que en otras épocas, los viajes de estudio permiten hoy enriquecer las experiencias de muchos chicos y chicas, como es el caso del viaje a Inglaterra, donde durante algunas semanas viven y se mueven como locales.

El instituto de inglés It’s English Time viajó con sus alumnos por primera vez este año, con la empresa VCE International, con un programa para chicos de entre 13 y 17 años.

Por su parte, la propuesta English Now, de la empresa Tauro Rigazio Viajes, también apunta a una experiencia de intercambio pero sin límite de edades, que se viene realizando desde 2013.

Más allá de las propuestas y organizaciones de viajes de estudio que existen en Junín, los testimonios de los alumnos pintan de lleno una experiencia que, como uno de ellos destacó, “todos tendrían que tener la posibilidad de vivir”.

Una experiencia “muy enriquecedora”

Amada Bruno, del instituto de inglés “It’s English time”, que funciona desde el 2022, contó a Democracia que este año realizaron su primer viaje y lo catalogó como “una experiencia cultural única”.

El instituto brinda cursos para niños desde los 4 años, adolescentes, y adultos. Además prepara para los exámenes internacionales (First Certificate, Advanced, Proficiency, Ielts y Toefl).

“Si bien es una institución joven, las tres docentes que la fundamos, Amada Bruno, Edith Fraga y Marcela Jordan, tenemos una amplia experiencia en la enseñanza de inglés por lo que, en nuestro segundo año académico nos propusimos organizar y hacer realidad el sueño de viajar con nuestros alumnos a Londres”.

Según Bruno, “el viaje fue una experiencia cultural única: los alumnos estudiaron inglés durante dos semanas en una universidad, con profesores nativos, junto a más de 700 estudiantes de todo el mundo”.

“El viaje se organizó con la empresa VCE International, de Gabriela Ardito, Coordinadora de Movilidad Estudiantil en la Universidad del Salvador. Desde el primer momento confiamos en ella porque tiene más de 30 años de trayectoria en la realización de estos viajes internacionales”, contó.

En detalle señaló: “Nuestro viaje incluyó un curso de dos semanas en el Guy's Campus de la universidad King’s College London, ubicada en una zona inmejorable de Londres, cerca del río Támesis, del London Bridge, Tower Bridge, Tower of London, del museo Tate Modern, The Globe, St. Paul’s Cathedral y Sky Garden”.

Los estudiantes y docentes se alojaron en el campus de la misma universidad, en julio, durante el receso de invierno de los estudiantes en la Facultad de Medicina.

Bruno destacó que fue un viaje “enriquecedor desde el punto de vista cultural” ya que los alumnos “pudieron vivir desde su propia experiencia todo aquello que estudian desde pequeños, además de entablar una cálida conexión con estudiantes de todo el mundo. Pudieron entender de qué se trata conocer un idioma: comunicarse y vivir inmersos en la cultura londinense”. Durante los fines de semana, sin clases, “pudimos conocer también las ciudades de Brighton y Cambridge”.

La profesora destacó que “también fue enriquecedor desde lo académico, el hecho de poder estudiar en una universidad del Reino Unido con profesores nativos no tiene comparación. Además, obtuvieron un certificado al finalizar”.

Actualmente cuentan con una convocatoria abierta para viajar en 2025 y se incluirán, además de las dos semanas de estadía en Londres, visitas a Amsterdam y París.

“El viaje está abierto a todos los chicos de otros institutos que quieren realizarlo. El programa es para chicos de entre 13 y 17 años”, señaló.

En contacto constante con el idioma

Daniela Rossa, coordinadora del programa “English Now” que lleva adelante Tauro Rigazzio Viajes contó también sobre esta propuesta que llevan adelante desde el 2013.

“English Now es un programa orientado al estudio del idioma inglés, que comenzó a realizarse en 2013, siempre en Londres y en los meses de julio y agosto, que coinciden con las vacaciones de invierno de Argentina”.

El programa, según indicó, “está destinado a todas las personas que deseen estudiar inglés en una institución, con compañeros de todo el mundo”.

La profesora explicó que “la edad mínima de los estudiantes para participar es de 16 años, y no hay una edad máxima. Además, no hace falta tener conocimientos previos ya que hay cursos para todos los niveles”. En detalle, contó que “el colegio ofrece clases por la mañana, diariamente, de inglés general, y por las tardes, actividades sociales con los distintos grupos, que incluyen visitas y recorridos por Londres y alrededores”.

El programa completo dura tres semanas: “Las clases son durante dos de esas tres semanas. Los demás días son para recorrer París, Edimburgo y/o algún otro destino que surja del interés del grupo”. En Londres, el alojamiento es en residencias universitarias: “Son habitaciones individuales, con áreas compartidas con el grupo. En los demás destinos, en hoteles céntricos. Y durante las semanas de clases tienen todas las comidas incluidas”.

Rossa señaló que “el acompañamiento de la coordinación de la agencia es permanente, además de las actividades que propongan en el colegio, se hacen visitas diarias por la tarde para conocer Londres de la mejor manera posible. El grupo recorre los distintos barrios en transporte público, y caminando”. Además, el contacto con el idioma “es constante” y así, “el aprendizaje se da espontáneamente, tanto en las clases como fuera de ellas”.

“La experiencia completa es muy enriquecedora tanto en lo académico como en lo social”, cerró la profesora.

Las experiencias, en primera persona

Ignacio (14)

“Decidí viajar porque viajaban algunos compañeros de inglés. Mi familia me decía que iba a ser una buena experiencia y que sería bueno para poner en práctica mi inglés. No sé si me gusta tanto estudiarlo pero sé que es útil saberlo”, contó sobre la decisión de su viaje con It’s English Time.

“La experiencia fue mucho mejor de lo que pensé. Vivir en el campus, convivir con chicos de Brasil, Italia, China, España, Suiza, conocer los lugares que conocimos y llenarme de anécdotas hicieron que sea el mejor viaje de mi vida. No solamente fue aprender de la cultura inglesa sino también aprender cosas de los chicos de otros países”, destacó sobre el intercambio.

“Todavía sigo en contacto con algunos chicos de Brasil con los que jugamos unos buenos partidos de fútbol y chicos de Mar del Plata con los que realizamos el viaje. Compartirlo con la gente que viajé, mis compañeros y profe, fue lo mejor. Fue una experiencia única”.

Alejo (14)

“La razón por la cual decidí hacer este viaje no fue solo para conocer un nuevo lugar o para compartir un viaje con amigos, sino que mi objetivo era mejorar mis habilidades en cuanto al habla del inglés y sin duda este viaje me brindó más fluidez y confianza al hablar un idioma nuevo y lindo como es el inglés”, contó a Democracia el alumno de It’s English Time.

“Además de esto me gustaría decirles a todas las personas que tengan la oportunidad de realizar este viaje que sin duda lo hagan ya que te deja muy lindos recuerdos y también se forman nuevos amigos de todas partes del mundo, y claramente vas a notar una diferencia en vos mismo, hablando este idioma”, destacó.

“Si lo pueden hacer, háganlo, y si es con ‘It’s English time’ mejor”, cerró Alejo.

Tomás (17)

“En julio realicé un viaje de estudio a la ciudad de Londres, que duró alrededor de 18 días, acompañado por compañeros y profesores tanto de Junín como de otras localidades, como el CEM de Mar del Plata”, relató Tomás, alumno de It’s English Time, a Democracia.

“Este año fuimos un grupo pequeño respecto de años anteriores, pero eso generó un grupo muy unido, que hizo del viaje una experiencia única e irrepetible”, aseguró. Destacó que “el viaje no solo se trató de estudio, sino que también, conocimos muchos de los lugares más icónicos de la ciudad de Londres”.

“Las clases constaban de actividades de intercambio de opiniones, sociabilizar con nuestros compañeros y también actividades de gramática”. En ese sentido indicó que los grupos de clase eran divididos por nivel de inglés, el que se definía con una evaluación al iniciar la experiencia. “Compartí clase con personas de Brasil, Italia, Colombia, China, entre otros”.

“Mis padres me dieron la oportunidad de realizar este viaje con el fin de progresar en mi nivel de idioma, y además, como ellos decían, de ‘abrirme la mente’. El intercambio cultural era constante tanto en las clases como a la hora de las comidas, en las que en un comedor de la propia institución nos relacionábamos unos con otros sin un orden por grupo, sino libremente. Hice amigos de otras nacionalidades durante la experiencia con los que al día de hoy sigo en contacto, también mis compañeros de grupo de la provincia”.

Tomás consideró que “es una experiencia que vale la pena por completo. Las personas y momentos que viví junto a ellas, los lugares increíbles que conocí. Sin duda es algo que todos deberían tener oportunidad de vivir”.

Sol (16)

“Me gustaba la idea de viajar para tomarlo más como un desafío y probar mi nivel de inglés, también quería conocer un lugar nuevo, la cultura, la gente y como era el idioma realmente en Londres, que es a donde fuimos”, contó Sol sobre su viaje con English Now, el programa de Tauro Rigazio Viajes.

“Siempre fui a inglés, desde chiquita al Colegio Boston, y siempre me gustó mucho más la parte de oral que la escrita. Siempre recuerdo que nos mostraban las fotos de los chicos más grandes viajando y cuando les daban el diploma del colegio”, destacó.

“La experiencia fue mucho mejor de lo que esperaba, todos nos pudimos manejar muy bien. Al principio tenía miedo de cómo iban a ser las clases, pero desde el primer día que llegamos me di cuenta que eran super divertidas y te permitían conocer la cultura, no solo del Reino Unido, sino también de los países de donde eran nuestros compañeros”, narró la joven.

“En el curso aprendí muchísimo a comunicarme con un inglés más fluido e informal y a manejarme mucho mejor en la calle. El hecho de no poder hablar tu idioma dentro del colegio me ayudó un montón a hablar más claro, para entendernos entre compañeros” destacó Sol.

“En Londres nos quedamos en una residencia, y la experiencia fue mucho más que las clases. Recorrimos la ciudad y fuimos al Chelsea. La compañía de Dani y Luca, los coordinadores, fue indispensable no solo para conocer lo mejor de Londres y para guiarnos y ayudarnos, sino también para reforzar la relación entre el grupo del viaje. Los chicos del viaje no son todos de Junín, pero nos hicimos muy amigos y nos seguimos juntando”.

Por último destacó: “También conocimos París y Edimburgo y lo disfruté mucho”.

Harry (16)

“Estoy cursando la secundaria superior del Colegio San Ignacio en el área de Economía, pero en mi tiempo extraescolar estudio en el Colegio Boston. Las principales razones que me impulsaron a viajar fueron el hecho de poder hacer un intercambio cultural con la gente de Europa y la oportunidad de expandir mis conocimientos acerca del inglés”, contó a Democracia.

“Además, anteriormente, me habían recomendado la empresa con la que viajé, y como lo intuía eran muy profesionales”, aseguró sobre el programa de Tauro Rigazio.

Entre las vivencias que disfrutó, destaca “los momentos que compartí en el aula con mis compañeros y los recorridos urbanos que hicimos. Fue una experiencia inolvidable y muy hermosa, me sentí muy cómodo con todo”.

Camila (17)

“Hace 10 años que estudio inglés en el Colegio Boston. Este año me estuve perfeccionando para rendir el First Certificate Exam en noviembre. Además, cuando termine el secundario voy a estudiar el traductorado de inglés, probablemente en La Plata”, contó Camila a Democracia, otra estudiante que se sumó a English Now.

“Decidí hacer este viaje ya que, desde chiquita, uno de mis más grandes sueños era conocer Londres. Siempre quise conocer el London Eye, el Borough Market. Además, me parecía muy interesante conocer la arquitectura de Londres y sacar muchas fotos”, relató.

En cuanto a la experiencia, aseguró: “Valoro mucho el haber tenido la oportunidad de hablar, no solo con londinenses sino también con personas de distintos países, como Brasil, Arabia Saudita, Turquía, etc. Intercambiamos nuestras culturas. Sin embargo, lo que más me gustó, fue poder perfeccionar mi inglés”.