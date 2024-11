La restructuración del Estado retrasa nombramientos en oficinas de Junín

El 10 de noviembre se cumplirán 11 meses de gestión de la presidencia de Javier Milei y de su famoso discurso que tuvo como frase célebre a “no hay plata”. Son más de 330 días de gestión y aún hay cargos claves para el funcionamiento del Estado que no tienen una persona al mando.

Desde el propio espacio de La Libertad Avanza aseguran que se vieron sorprendidos con lo ocurrido con ARCA, ex AFIP, y que ese tipo de “reordenamiento” de la cuestión pública retrasa los nombramientos en distintas oficinas de injerencia nacional que funcionan en Junín y otras ciudades del país.

Los casilleros que faltan completar son una incógnita hasta para los propios armadores seccionales. El porcentaje vacío no es bajo y los organismos descentralizados, desconcentrados y las empresas públicas, siguen a la espera de una voz de mando.

En cada cambio de Gobierno nacional, más aún si es de un color político diferente, al tomar el control del tablero de comando se ubican rápidamente en la cúpula a las autoridades superiores con fuerte incidencia política. Pero lejos de parecer preocupado por eso, Milei sigue achicando el Estado y las pruebas sobran.

En Junín hay al menos 15 oficinas nacionales y en pocas de ellas hay nombramientos certeros. En la UDAI 1 de Anses comanda Juliana Velasco; en la UDAI 2, Miguel Greco y en PAMI se ubica Alberto Pascual, quien hasta hace unos pocos días estaba a cargo de la Delegación Regional del Ministerio de Trabajo, que hoy está en manos de manera oficial, de la abogada Guadalupe Correa. El resto sigue a la espera.

En contacto con Democracia, el jefe del PAMI local y referente libertario, Alberto Pascual, explicó que “cambió la forma del programa de trabajo” y eso conllevó a “armar una estructura nueva de funcionalidad interna”. “Considero que el poder se ejerce a través del diálogo. Hablando, generando un consenso y, de esta manera, se puede poner en obra un hecho”, valoró.

Es por eso que el jefe de PAMI consideró que “hay muchas instituciones que han quedado en el aire” y que “todavía están esperando la reestructuración que está llevando el Ejecutivo y la Nación en general de muchas instituciones”.

Como en el caso del Registro del Automotor no se sabe si será cerrado o si se va a disminuir su estructura, todo ese proceso crea una incertidumbre y por ese motivo todavía no se ha decidido nombrar a ninguna persona porque “no se sabe cómo van a formar la estructura”.

Otro ejemplo es Trenes Argentinos “ahora dicen que se va a privatizar, entonces es la misma situación que la anterior, no se nombra a nadie porque hay que ver qué se hace con el organismo”, aseveró Pascual.

En las oficinas de Junín de Senasa, Inta, Renaper y Desarrollo Social ocurre exactamente lo mismo. “Estamos a la espera para ver cómo seguimos adelante en estos casos, si hay que nombrar alguna persona encargada en alguna de estas áreas”, dijo Pascual, quien además marcó que en AFIP (Ahora ARCA), está en el mismo sendero, aunque admitió que lo sucedido “fue sorprendente para todos, nadie pensó que un Gobierno iba a meter manos en este tipo de sistema lleno de particularidades en cuanto a ingresos, salarios y ese tipo de cuestiones”. Y agregó: “AFIP ya dejó de existir, cambió completamente, veremos cómo queda reestructurada y si está la posibilidad de poner a alguna persona de confianza. El Gobierno de Milei vino a hacer reformas que la mayoría pensábamos que eran imposibles, y en nueve meses se han reformado tantos espacios que no nos deja de sorprender”.

En cuanto a Vialidad Nacional tampoco hay novedades porque –según dijo Pascual- son escasas las obras que quedaron activas. “Todas esas instituciones nos quedaron, por ahora, a la espera de ver que alguna va a desaparecer o que va a quedar inmersa en otra institución”, advirtió.

En tanto, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte es en una de las áreas donde, posiblemente, en pocos días se conozca al nuevo funcionario a cargo.

Cargos hereditarios

Días atrás, el Gobierno de Milei anunció que se prohibieron los "cargos hereditarios" en la administración pública. Así lo detallaron el vocero presidencial, Manuel Adorni, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

La resolución firmada apunta a impedir que familiares o cónyuges de empleados estatales fallecidos ocupen sus puestos de trabajo que regía en organismos como Anses; Aduana; AFIP; Banco Central de la República Argentina (BCRA) y Banco Nación; YPF y Ferrocarriles Argentinos.

Según argumentan desde el Poder Ejecutivo, la decisión “profundiza la estrategia de racionalización del tamaño del Estado”. Al respecto, el ministro planteó: "En Aduana y AFIP hay una norma en sus estatutos que dice que luego del fallecimiento del agente se procedía a la incorporación de familiares, como el hijo o el cónyuge”.

En una especie de recontó histórico, amplió: “En la Asamblea de 1813, uno de los puntos centrales era la abolición de los títulos nobiliarios y eso fue tomado después por la Constitución Nacional. Estos resabios de privilegios de sangre, medievales, previos a la Revolución Francesa, persisten en estamentos del sector público argentino y eso es lo que el Presidente Milei ha decidido eliminar”.

El paso bajo nivel

La obra en avenida Rivadavia hace casi un año que está parada y, a esta altura, no hay juninense que desconozca la situación. En el proyecto de Presupuesto presentado por el Gobierno nacional no está contemplada la ejecución, aunque Pascual, con suma cautela, dio una luz de esperanza al decir que “se vienen momentos de negociación por el Presupuesto y a lo mejor existe la posibilidad de que esa obra se termine haciendo”.

“Como juninense deseo que se termine y que sea de la mejor manera. Ahora, aventurarme a dar un título o decir algo que realmente no lo sé, no me parece propicio. Mi sensación es que están en tratativa, posiblemente haya una negociación, se verá en realidad que es algo urgente, y, tal vez, las obras que crean que son de suma urgencia se terminen haciendo para poder solucionar un problema en la sociedad. Eso es mi creencia, no tengo información al respecto”, aclaró.