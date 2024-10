Guillermo Tamarit: “Esperamos tener presupuesto”

El rector de la UNNOBA, Guillermo Tamarit, hizo un balance del estado del conflicto entre las universidades y el gobierno nacional, luego de la segunda Marcha Universitaria y del veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario.

“Lo que sigue es ponernos a discutir el presupuesto 2025, esperemos que nos acompañen el mismo número de diputados que antes lo hicieron con la Ley”, dijo Tamarit en la sesión de Consejo Superior y añadió: “Esperamos tener presupuesto”.

“Esta discusión no ha terminado, sigue”, aseguró el rector, quien además exhortó al colectivo universitario por la generación de nuevos modos de reclamo: “Las marchas y paros tienen un impacto inicial importante para manifestar el acompañamiento de la sociedad, pero no pueden ser la ‘saga continua‘, ya que los que pierden son los estudiantes. Hay otras metodologías que pueden tener un impacto importante”, indicó.

En ese sentido, se dirigió al colectivo de docentes y no docentes de la UNNOBA: “Pedimos un esfuerzo más, para garantizarle a las familias de los estudiantes que van a desarrollar las actividades académicas y terminar el año”. No obstante, aclaró: “Esto no significa abandonar ningunas de las discusiones”.

En ese sentido, Tamarit criticó duramente al gobierno nacional porque, según sostuvo, “se relaciona con las universidades en clave de conflicto”, a partir de una serie de enunciados falsos: “Primero se hablaba de adoctrinamiento por parte de las universidades y hacia los estudiantes, luego se les cuestionaba la transparencia, después que faltaban el 50% de los estudiantes inscriptos. El presidente dijo que la universidad era de los ricos, luego se desdijo de esta afirmación falsa. También se planteó desde la Jefatura de Gabinete que las ‘tomas de universidades’ habían sido el inicio de la subversión en los setenta y que esta modalidad parecía ser el inicio de aquello. La ministra de Seguridad comentó, además, que los estudiantes iban a las marchas con bombas molotov… Hay toda una secuencia en que el gobierno pone en primer lugar el conflicto y deja de lado lo importante que hay que discutir”.

Por el contrario, de acuerdo al rector de la UNNOBA, “no se conoce la opinión del gobierno en casi ninguno de los temas relacionados con la educación”, y ejemplificó alguno de ellos: “cuáles son las carreras prioritarias, la metodología de enseñanza, la extensión de las carreras”.

En esa línea, Tamarit puso de relieve dos problemáticas que inciden en la calidad universitaria y sobre las que el gobierno “no busca acuerdos”: el atraso salarial de los docentes y no docentes, y el desfinanciamiento de la ciencia argentina, estimado en un 88%.