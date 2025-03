Una profesora y su propuesta para que los libros recirculen y se renueven sus lectores

Como una propuesta que busca que los libros recirculen, así nació "Entre libros", de la mano de Manuela Pastoriza, profesora de física y biología y hoy recorre las ferias de Junín mientras acrecienta su showroom con libros usados y algunos nuevos que fue incorporando.

La joven dialogó con Democracia sobre la iniciativa que comenzó el año pasado y que impulsa a través de sus redes para que los libros renueven sus lectores.

El comienzo

"La idea principal de 'Entre Libros' es ayudar a la sustentabilidad del planeta, reutilizando libros que tal vez para una persona no tienen importancia, otro no lo va a volver a leer, pero que tal vez otra persona lo está buscando hace bastante", contó Manuela sobre su iniciativa.

También, agregó, nació con la idea de "comprar, en algunos casos, dos o tres libros por el precio que conseguirías uno nuevo, es decir, poder ahorrar y obtener el mismo libro, con la misma calidad, a un menor precio".

Consultada sobre el surgimiento de la idea, Manuela detalló que en mayo de 2024, "estando de licencia por bronquitis, me encontre leyendo, tres libros al mismo tiempo, que sabía que no iba a terminar y no tenía en mi biblioteca un libro que me interesara".

Así, quiso comprarse libros nuevos "pero los precios eran muy elevados, entonces pensé, ¿qué pasaría si vendo estos libros que no voy a leer y me compro un libro nuevo?", algo que sin dudas era también una forma de ahorrar. "Y luego también me pareció que a la gente le podía interesar".

A medida que emprendió "Entre Libros", se dio cuenta "de que a la gente no les importaba que fuesen usados y conseguirlos por cinco o seis mil pesos, cuando el nuevo valía 25 mil más, más lo buscaban".

A medida que fue vendiendo sus libros empezó a tomar otros en consignación.

"La gente tiene muchos libros en su biblioteca que no los lee, o no los va a volver a leer, o no les gustaron, o por la edad buscan otros géneros de literatura. La gente me traía, como mínimo, diez libros. Hoy tengo más de 80 proveedores", contó.

Además, señaló que "al ir vendiéndose los libros de los proveedores, ellos mismos comenzaron a consumir libros usados, porque les convenía comprar libros a mitad de precio".

Así empezó a crecer 'Entre Libros', y, según indicó Manuela, "cuando empezaron a pedirme libros difíciles de conseguir, porque eran nuevos, implementé también el traer libros de Buenos Aires, a precios menores, ya que no puedo competir con librerías grandes".

Ferias, redes y showroom

Las ferias que se organizan en las distintas plazas de la ciudad, fueron una gran ayuda para hacer visible el emprendimiento de Manuela: "Me sumé a las ferias, a veces la gente pasa, mira y se lleva alguno".

Hoy cuenta con un showroom en su casa, con un gran stock de libros de los proveedores.

"Entre Libros", puede encontrarse en Facebook e Instagram como @entrelibrosjunin. El teléfono es 236-4557875.

Hoy estará presente en la feria de la plaza de Sarmiento, en Villa Belgrano; el domingo 16, en el Parque Lineal, y el domingo 23, en la plaza del barrio Foetra.