Es de Ascensión y presentó su primera novela, escrita durante la pandemia

Oriundo de la localidad de Ascensión, partido de General Arenales, Diego Agüero, de 41 años, presentó su primera novela denominada “Alfred Redención”, una historia que explora la lucha contra el pasado, el peso de las decisiones y la búsqueda de redención en un mundo donde la suerte no existe, solo las consecuencias de nuestros actos.

Ambientada en Bélgica en 1975, la novela sigue a Alfred, un hombre marcado por sus errores y su deseo de reconstruir su vida, mientras se enfrenta a las sombras de su historia y a los lazos que lo unen con aquellos que también buscan su propio destino.

“Tengo 41 años y toda mi viva estuve en Ascensión. Hace unos 13 años me radiqué en la provincia de San Luis y trabajo en un Ministerio, nada referido a la escritura, pero siempre fui un apasionado de la música, la radio y la locución”, relató Diego y continuó: “Siempre escribí para mí, como un hobby hacía poemas o canciones. Hasta que en la pandemia se me ocurrió comenzar a escribir algo más extenso, y lo que comenzó como un cuento, culminó con una novela”.

En ese sentido, el joven confesó que le llevó casi seis años el trabajo: “Yo pensé que era algo más fácil, pero empecé a estudiar y a darles estilo a mis escrituras” y, además, “lo hacía en mis tiempos libres, pero nunca creí que iba a editarlo para un público general, sino para mis padres y amigos”.

Así, Diego contó que para cubrir los costos de la imprenta recurrió a ahorros y a la ayuda de su familia. “También tuve mucha ayuda en lo que respecta a la parte moral y psicológica, porque uno a veces tiene muchas dudas cuando emprende en algo nuevo, y en ese sentido me 'rebancaron'”, reconoció.

En cuanto a una presentación oficial, Agüero comentó que planea armar algo en Ascensión para que todos puedan conocer su material, pero que, por el momento, solo va realizando ediciones pequeñas a medida que se agotan.

“Fueron más de seis años de trabajo, de constante aprendizaje y de perfeccionamiento, hasta encontrar el estilo y la forma que quería para contar esta historia. La novela, en su esencia, no es más que el reflejo de algunos de los temas que forman parte de mi pensamiento”, resaltó Diego y culminó: “todo lo expuesto en ella no está abordado desde una perspectiva científica, sino desde mi propia experiencia de vida y mi manera personal de ver el mundo. Son apenas algunos puntos de vista, pues en una novela no se puede poner absolutamente todo lo que se piensa, sino lo que se considera más relevante para la historia”.