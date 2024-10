Salvucci: “Los vecinos nos van a apoyar porque conocen a Dárdano”

¿Cómo surgió la posibilidad de que encabece y sea candidato a presidente del Comité de Junín?

-Hace mucho tiempo venimos trabajando con un grupo de jóvenes en el radicalismo. Desde ese lado veíamos que el Comité también necesitaba una renovación, caras nuevas, una nueva forma de hacer política, donde una sociedad nos estaba demandando eso.

-¿Por qué no se llegó a un acuerdo de unidad?

-Nosotros buscábamos eso, fuimos hablando con el resto de los sectores y en parte lo logramos, porque en la mayoría coincidimos con los valores y los principios. Considero que en la política hay dos clases de personas, las que vienen a servirse de la misma y las que vienen con una verdadera vocación de servicio. Ahí es donde nos encontramos nosotros.

-¿Se siente respaldado por el afiliado?

-Sí, porque detrás hay un trabajo de hace mucho tiempo. La persona que tenemos enfrente nos ayuda a ir a hablar con los afiliados porque hay una contracara muy clara de qué es lo que quieren y qué es lo que no. A veces no llegamos ni a decir nuestras propuestas que ya nos dicen que nos van a acompañar porque conocen quién está enfrente.

-¿Y qué es lo que quieren “del otro lado”?

-Vienen a romper con el radicalismo por una cuestión personal, incluso hasta en contra del municipio. Nosotros planteamos una campaña propositiva, y del otro lado la plantean desde la violencia. Por eso no nos sorprendió la denuncia porque lo anticipó de antemano.

-Dárdano cuestionó que a través de su espacio el PRO “entró” al Radicalismo y también que usted“no puede estar de los dos lados del mostrador”, ¿qué opinión tiene al respecto?

-Él tiene una visión de la política en donde existen jefes y empleados porque es la forma en la que se manejó toda su vida, con un jefe político, con un rédito económico. Nosotros no nos manejamos de esa forma. Vemos la política como una oportunidad para servir y eso también es la gestión. Y es el rol que estoy ocupando, no no soy empleado de Petrecca, soy funcionario del municipio de Junín.