Dárdano: “Salvucci no puede estar de los dos lados del mostrador”

¿Desde cuándo forma parte del radicalismo?

-Soy afiliado desde los 18 años. En esa época militábamos muchos verdaderos radicales. Digo verdaderos porque hoy no hay tanto que por convicciones propias se van a ir a afiliar. Al contrario, te encontrás con correligionarios que por arte de magia dejaron de ser afiliados y justamente son de nuestro espacio o conocidos. Mientras que el oficialismo hizo 277 fichas.

-¿Observa a la juventud con ganas de participar?

-Las ganas de la juventud del radicalismo es de acuerdo al puesto que encuentran, pasa igual que en La Cámpora. Lo que dice hoy el Presidente sobre la casta pasa en Junín. El que no es empleado de la Unnoba lo es del Municipio., como es el caso de Leandro Salvucci. No puede estar de los dos lados del mostrador. No creo que ganando las elecciones se siente a hablar con Petrecca siendo su jefe. Eso lo condiciona.

-¿Cómo están llevando adelante la campaña?

-Nos cuesta muchísimo conseguir gente que nos acompañe. Por eso cuando hago los spots por Instagram le pido a la ciudadanía completa que, si conoce a algún radical afiliado de verdad, lo invite a mirar en el padrón a ver si nos acompaña con el voto.

-¿Y por qué les pasa esto?

-Hicimos una denuncia donde se puso en marcha la municipalidad. Entonces es muy difícil. Imagínate que a nosotros nos cuesta imprimir la boleta por el costo que tiene. Mientras que el municipio le da 300 bolsas de mercadería al otro candidato. Los amarillos, la gente del PRO, se metieron en la Unión Cívica Radical.

-¿Y usted dice que esa mercadería es para distribuir entre afiliados?

-Es para aprovechar las necesidades de la gente para hacer política. No digo que no hay que ayudar a la gente, pero lo que planteo es que piden el voto a cambio de algo.

-¿Qué le diría al afiliado para que lo vote?

-Lo que estoy planteando al afiliado es que realmente hay una casta juninense y donde la mayoría de la lista son empleados de la Unnoba. La elección del domingo, más allá del resultado, con eso que vimos está claramente ganada.