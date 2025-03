Apertura de sesiones: la atención estará puesta en lo que dirá Petrecca sobre las obras inconclusas

El viernes, a las 19.30, el Salón Rojo del Concejo Deliberante de Junín será el escenario donde se realice el inicio del período de sesiones ordinarias, un momento clave en la agenda política local.

Bajo la presidencia de Juan Fiorini, los ediles se reunirán para escuchar el discurso del intendente Pablo Petrecca, quien delineará los ejes centrales de su gestión para el ejercicio en curso.

Se espera que el jefe comunal aborde temas de relevancia para la comunidad, como obras públicas, desarrollo económico, seguridad, salud y educación, entre otros.

La sesión inaugural, una instancia protocolar en la que el intendente presentará ante el cuerpo deliberativo y la ciudadanía las prioridades de su gobierno para el año, resulta fundamental para conocer las líneas de acción que guiarán la gestión municipal en los próximos meses.

Según pudo averiguar Democracia, Petrecca detallará los proyectos de infraestructura previstos para este año, incluyendo aquellas obras que ya están en marcha y las nuevas iniciativas, ya con un panorama mucho más claro tras el discurso realizado ayer por el Presidente de la Nación, Javier Milei.

Ahora resta que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, realice lo mismo el miércoles, tras estudiar minuciosamente el mensaje del Presidente y, posiblemente, le responda algunos puntos en los que hizo referencia a la Provincia.

En ese contexto, cuando Petrecca tome la palabra, tendrá un horizonte sin tanta niebla de por medio, la cual fue disipada por los dichos del Presidente y terminará de hacer lo suyo el Gobernador bonaerense. Eso le permitirá al mandatario local no pisar en falso, en un año donde los errores políticos pueden pagarse caros.

“Favoritismo para lo foráneo”

Democracia conversó con alguno de los integrantes del cuerpo deliberativo para saber qué esperan del discurso del intendente, qué es los que les preocupa y qué es en lo que debería enfocarse el Departamento Ejecutivo Municipal en este 2025. Al respecto hablaron Pablo Petraglia y José Luis Bruzzone (de Unión por la Patria), los libertarios Juan Manuel Cornaglia Re y Belén Veronelli, y los concejales de Juntos, Javier Prandi y María Cristina Cavallo.

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Pablo Petraglia, espera que “el intendente esté a la altura del momento institucional del país”. El abogado cuestionó que en los discursos anteriores Petrecca “siempre ha repartido culpas y no ha asumido sus propios errores e impericia en varios temas”.

Lo dicho, fue argumentado por Petraglia al recordar que “no pudo terminar las 25 viviendas que vienen desde que Macri y Vidal eran sus socios de gobierno”. Y anexó: “Esperemos que no se sume a los intentos desestabilizantes contra el gobernador, ni use temas tan sensibles como la seguridad como chicana política”.

El jefe del bloque opositor destacó que ya ha visto que se realizaron “manifestaciones destempladas”, que “no ayudan a solucionar buscando solamente zafarse”.

Petraglia también espera que el discurso del intendente “vaya en el mismo sentido que sus actos”, y explicó: “Todos los años habla de obras y servicios que en la rendición de cuentas luego no están. Habla de autonomía municipal y después vemos proyectos que llegan al Concejo que son la negación de esa autonomía, como el vergonzante proyecto de adherirse al RIGI o el acatamiento y la venia que hicieron a la resolución de la Secretaría de Comercio de la Nación por el cobro de las tasas municipales”.

El concejal cuestionó que el intendente ya ha planteado algunos temas de agenda que “deben ser más explícitos, con mayor información y apertura”. “No pueden ser conejos de la galera que sirvan de titulares para los medios por unos días y que se olvidan para luego retomarlos por temporada según su necesidad de exposición”, admitió.

Como ejemplo de esto último, el edil recordó que “el año pasado el Ejecutivo daba la vida en la lucha contra la ludopatía, pero en el presupuesto 2025 no existe partida para el tema”. “Esperamos apertura y diálogo, pero no en el marco de una reunión de militantes propios que ratifiquen decisiones tomadas, sino que la construcción del consenso sea genuina”, aclaró.

En tanto, el letrado destacó que “una verdadera agenda de estado se construye para el futuro y con los actores sociales”. “Debe ponerse sincera y genuinamente al frente de temas como el reclamo de las 149 viviendas, el paso bajo nivel, la travesía urbana y la finalización de la autopista”, remarcó.

También espera “una verdadera política de turismo para generar empleos y un decidido apoyo a los empresarios locales”. Sobre esto criticó: “Hay un favoritismo para lo foráneo que se le ofrece muchas ventajas que ni remotamente se le brinda al vecino de Junín que quiere invertir en la ciudad. Vemos que muchos juninenses pierden su trabajo, se le dificulta alquilar y el sueño de la casa propia es muy lejano. El slogan de las oportunidades es para muy pocos y la realidad va en otro sentido. Espero que el intendente en su discurso inaugural del periodo de sesiones 2025 amigue la doctrina para que se lo entienda con la conducta para que se le crea”, cerró.

“Va a tirarle centros al Presidente”

En tanto, su par y compañero de espacio, José Luis Bruzzone, expresó una “desilusión anticipada” porque, seguramente, en el discurso del viernes “se prometan inauguraciones y construcciones que no se cumplirán”. Además, criticó la falta de transparencia en el uso de tasas cobradas a los vecinos y la ineficiencia de la gestión actual. “No me genera demasiada expectativa el discurso porque hace seis o siete años que vengo escuchando promesas que después no se cumplen”.

Ejemplo de ello, Bruzzone usó como muestra que “por lo menos en los tres últimos discursos dijeron que la terminal se inauguraba en el año en curso y todavía está esperando su apertura”. “Lo mismo con construcción de viviendas. Yo creo que es un discurso que más que nada denuncia la carencia, la ineficiencia y la desidia de lo que fue la gestión de Petrecca durante estos tres periodos”, marcó fuertemente.

Para Bruzzone, la apertura de sesiones sirve para “ver lo que prometió antes, no se hizo y vuelve a prometer ahora”. Al respecto, el concejal dijo: “Me encantaría escuchar una explicación sobre qué hace con la infernal cantidad de plata que le saca a los juninenses en concepto de tasas, qué hace con 6 millones y medio que cobra por día de tasa de Seguridad cuando te están diciendo ellos mismos que gastan un millón y medio por día en combustible, qué hacen con los 5 millones restantes, qué hacen o por qué pegan semejante tasazo si saben que se les va a caer la tasa de cobrabilidad y descargan sobre cada vez menos vecinos un costo infernal que después ni siquiera les sirve a ellos para balancear las cuentas”.

Respecto a lo último, el integrante del Concejo Deliberante de Junín pidió que “se reponga la página de transparencia del Municipio para que todos los vecinos de Junín puedan ver cuántas personas prestan servicio, cuánto cobran y a qué se dedican”.

Por último, aseguró: “Lo que sí uno puede apostar que va a suceder es que va a ser una muestra de este errático alineamiento político e ideológico en el cual va a descargar responsabilidades sobre la gobernación, se va a declarar discriminado por el Gobierno provincial, que la verdad ayuda muchísimo a este distrito, y va a tirar algún centro para el presidente Milei, mendigando algún tipo de ayuda que no obtuvo en este año y pico ya de gobierno”.

“Una gestión populista”

Desde La Libertad Avanza, Juan Manuel Cornaglia Re, espera que “el discurso se centre en la Seguridad y la transparencia en la gestión”. Sin embargo, teme que “Petrecca continúe con el aumento del Estado y de las tasas, sin justificar adecuadamente su uso, lo que afecta la confianza pública”.

Cornaglia Re no dudó en decir que “la ciudadanía espera que la gestión se enfoque en crear un plan de trabajo que vaya sobre los principales ejes que se están tratando en la agenda pública, principalmente la seguridad, la eficiencia y transparencia”.

De todos modos, el edil admitió que el Gobierno municipal “va a seguir con el discurso y con la gestión de siempre buscar más Estado y las arcas y la recaudación para tener más control y llevar adelante más populismo, que es en lo que se especializa”.

En lo que respecta a las tareas de los concejales, Cornaglia Re espera que “este año lo ideal sería transparentar la gestión pública y hacer que las tasas municipales, tanto la recaudación como el servicio prestado por las mismas, sea constitucional y sea legal”. “Pero, lamentablemente, no creo que vaya por ese camino, en vistas de las declaraciones de sus funcionarios que dicen que van a sostener las tasas aún contra las resoluciones de la Justicia”, remarcó.

“En Junín, tenemos muchas tasas que son ilegal e inconstitucionalmente cobradas o que no tienen una contraprestación real con el costo de las mismas ni proporcionada. Lo que tienen que hacer es contestar los pedidos de informe para realmente mostrar las cuentas públicas si dicen que gestionan correctamente los fondos de los contribuyentes”, explicó Cornaglia Re.

Por su parte, la edil libertaria Belén Veronelli dijo que “se podría considerar como buen político, legislador o intendente, a aquellas personas que tienen la capacidad de saber escuchar al pueblo y ejecutar lo que quieren”. Por lo explicado, Veronelli espera que el discurso de Petrecca “lleve a nivel local las ideas que se están aplicando a nivel nacional”.

“Sin apoyo de Nación y Provincia”

El concejal de Juntos, Javier Prandi, adelantó que “el intendente realizará un recuento de su gestión y abordará los desafíos de 2025”. “Hará un recuento de los nueve años de gestión, fundamentalmente con las obras que fueron hitos en la ciudad, desde el inicio de su gestión en estos últimos nueve años”, sumó.

Para Prandi, el año pasado fue muy complicado, teniendo en cuenta que “hay un Gobierno nacional que ha cortado absolutamente toda la obra pública y existe un Gobierno provincial que dificulta el diálogo respecto a los fondos que deben venir desde Provincia”. “Por dar un ejemplo, claramente lo es el parate que tienen las 149 viviendas que venía financiado de Nación y, fundamentalmente, la obra del bajo nivel de calle Rivadavia, que es un gran problema y lo tiene en agenda permanente el intendente para tratar de resolver de la mejor manera posible”, admitió.

El concejal no dudó en reconocer el problema que está generando el corte en Rivadavia que lleva más de 600 días, y aseguró: “Es uno de los de los mayores inconvenientes que hoy tiene la ciudad y que seguramente (Petrecca) hará alguna referencia como plantea hacia adelante la resolución”.

El integrante del bloque de Juntos por el Cambio, también adelantó que el jefe comunal realizará “un planteo de cómo será el 2025”. “Entiendo que el intendente hará un punteo de los proyectos que tiene planificados. Uno de ellos es el Paseo de la Ribera, en el cual incluye la apertura de la terminal, como así también el centro comercial que está involucrado en ese mismo sector”, adelantó.

Otro de los puntos –detalló Prandi- será el proyecto urbano del Parque Natural Laguna de Gómez. “Hay una disponibilidad de terrenos que son municipales y la idea es abrirlos al sector privado. Y en la Zona de Actividades Logísticas, en la intersección de la ruta 65 y la 188, este año ya va a estar con un estado de avance importante, lo mismo que la playa de estacionamiento de camiones”.

“Identificar necesidades”

Por último, Cristina Cavallo, edil radical en Juntos, dijo que “la seguridad, salud y educación serán temas claves a nivel provincial y municipal, demandando atención constante”. “La cercanía con la población permite identificar necesidades, especialmente tras las secuelas de la pandemia en la salud mental”, advirtió.

La concejal consideró que “en este tiempo, donde por la situación que vivimos en Junín, dividido en dos, por una obra pública nacional paralizada, es indudable que constituye una prioridad a trabajar sobre la resolución de esta situación”. “Entiendo que es un tema de costos, de recursos, que atraviesa a los comerciantes y a la sociedad en general. Por lo tanto, es una prioridad en la toma de decisiones y debe ser contemplada”, aclaró.

Paralelamente también habló sobre la seguridad: “A pesar de ser una responsabilidad provincial, donde el municipio cuenta con aportes escasos y necesita recurrir a los ingresos que percibe por la tasa municipal para sostener todo lo que significa combustible, arreglo de los automóviles, sostener las delegaciones y cuestiones que tienen que ver con equipamiento y, fundamentalmente, seguir fortaleciendo como lo está haciendo desde seguridad con el contacto con las sociedades de fomento”.

Para cerrar, Cavallo dijo que “otros dos grandes temas que son temas provinciales”, pero que “cada día surgen con mayor fuerza desde los territorios municipales por la cercanía, es la demanda hacia los gobiernos municipales de la gente”. “Sabemos que la pandemia ha dejado secuelas importantes en la salud mental, tema muy sensible, tema para atender desde la prevención primaria, la atención de los CAPS y por supuesto educación. Son dos pilares que nos permiten realmente disminuir y trabajar integralmente la necesidad de un territorio, de una población como es la nuestra”, cerró la edil.

Apertura en Provincia

El Centésimo Quincuagésimo Tercer periodo de Sesiones Ordinarias en la Legislatura será inaugurado el miércoles, a las 17. Ese día, Senadores y Diputados, recibirán al gobernador Axel Kicillof quien emitirá el tradicional discurso de apertura.

Kicillof esquivó abrir las sesiones el 1° de marzo, como lo hará el libertario económico Javier Milei en el Congreso Nacional. “Quiere masticar bien lo que diga Milei y armar una respuesta bien picante. El feriado de Carnaval le cayó justo para esto”, expresó en off un diputado peronista.

Lo cierto es que es un secreto a voces que el Gobernador provincial buscará exponer como el Gobierno nacional ahogó las arcas provinciales quitando fondos, principalmente los destinados para seguridad.

En resumen, es probable que Kicillof llegue a dar su discurso en la Legislatura en medio del fuego cruzado con varios sectores: la oposición legislativa, el Gobierno Nacional y La Cámpora, que no se la hizo nada fácil luego de que el primer mandatario provincial no se pronuncie a favor de la conducción de Cristina Kirchner en el PJ nacional.