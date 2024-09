Montanari realizó una nueva edición de la Ford Ranger Experience en la Laguna

La marca del óvalo, junto al concesionario local Montanari Ford llevaron a cabo el pasado viernes nueva edición de la Ford Ranger Experience, una acción que se está replicando a lo largo y ancho del país.

Al igual que en octubre de 2023, Junín fue una de las 44 sedes y parte de los 17 mil kilómetros que se recorren en el país, en una iniciativa busca acercar a los clientes y potenciales clientes la Nueva Generación de Ranger fabricada en Planta Pacheco. El objetivo de la propuesta es que puedan poner a prueba y conocer a fondo la camioneta que advierte haber llegado para redefinir el segmento de pick-ups medianas.

Así, y bajo el agradable sol de una jornada casi primaveral, los invitados pudieron probar, acompañados por pilotos profesionales, una flota de 6 unidades por circuito, que incluye todas las opciones de motorización y equipamiento de la línea Ranger, y vehículos comerciales para la logística de cada caravana. Las versiones a disposición son: 2 Nueva Ford Ranger XL2 Nueva Ford Ranger Black2 Nueva Ford Ranger XLS V6 2 Nueva Ford Ranger XLT2 Nueva Ford Ranger LTD+2 Transit Van.

En diálogo con TeleJunín, Mateo, del equipo de ventas de la empresa de Montanari Ford, señaló que “estamos muy contentos de poder representar a la marca de Ford como año tras año, con un evento concurrido y con un día hermoso. Estamos muy contentos de estar nuevamente acá”, expresó y destacó la gran convocatoria ya que “es importante para nosotros poder hacerlo nuevamente en Junín, otro año más”.

En mayor detalle, explicó que “es un evento que se hace a nivel nacional, lo presenta Ford y la idea es dar a conocer un poco el producto, las distintas gamas de la Ranger, y que puedan probar, algo que por ahí es la incertidumbre que tiene el cliente antes de comprar. Nosotros le damos la posibilidad de que puedan probar el producto al 100% tanto en terrenos off-road complicados, con 4x4 y demás, como también en el llano, para que prueben el andar para el día a día”.

Las distintas Ranger

En cuanto a los diferentes productos señaló “la tope de gama, la Ranger Limited V6 es la más completa en lo que refiere a seguridad, tecnología, equipamiento, pero las gamas anteriores, la verdad, son muy completas. El segmento inicial, lo que es XL, la manual 4X2 4X4, con el motor 2.0 Turbo, esa ya viene con 7 airbags de serie, pantalla táctil, velocidad crucero, ya es muy completo. Ford se enfocó mucho desde el inicio de gama con un paquete bastante completo, para poder relucir el mercado, que es lo que a nosotros nos interesa, dar un buen producto para el cliente”.

Luego indicó que “en lo que es gama automática pasamos a la XLT que ya es un poquito más confortable, viene con cuero, sensores delanteros, mantenimiento del carril, todo lo que es asistencia a la conducción. Es completa y te ofrece distintos modos de manejo. Tenés que subir una montaña y no sabés como hacer, lo hace todo solo. No te limita. La idea es no limitar a nadie y Ford se ha enfocado bastante en esto así que tenemos gamas manuales, gamas automáticas, motores más chicos, motores intermedios, motores más grandes. Hay para todas las necesidades”.

El gran cambio

Consultado sobre los puntos a destacar de la Ranger, Mateo señaló: “Para mí, el gran cambio que tuvo, si bien es personal obviamente, pero con conocimiento, es en lo que es chasis, suspensión y motor. Para mí es lo que más se resalta porque es una camioneta muy estable a la hora de la conducción. No te voy a decir que parece un auto porque es un poco más grande, pero se maneja de una forma muy agradable.

Y luego el confort que te ofrece con la tecnología. Imagínate que llega un WhatsApp y apretando un botón se puede responder, la camioneta automáticamente hace todo solo. Es increíble así que sí, lo que más destaco es suspensión, confort y mecánica”.

Asimismo, destacó que “el tope de gama viene con cámara 360° que da la posibilidad de tener una proyección 3D donde tenés los espejos laterales en el frente y en la parte trasera, cámaras que trabajan en simultáneo. Y entrás en algún terreno complicado, con la cámara de adelante podés ver por dónde vas pisando, eso es bueno para facilitar las cosas”.

“Pero lo que es asistencia a la conducción, ya de la gama XLT viene bastante avanzado porque ya incorpora los sensores delanteros que tienen detección de peatones y todo. Es muy completa la gama”, señaló.



Dar a conocer los productos

Desde Montanari destacaron que continuarán con estos eventos “para dar a conocer más nuestros productos, a pesar de que se están viendo un montón en la calle, porque el éxito comercial ha sido importante, venimos muy bien en volumen. La gente está muy contenta así que seguramente lo vamos a seguir viendo”.

Para quienes no pudieron asistir al evento, pueden acercarse al concesionario para conocer los modelos, en colectora de Ruta 7 (Alicia Moreau de Justo 145), de lunes a viernes de 8 a 17 y sábados hasta el mediodía. “Están más que invitados, los esperamos y tenemos muchas ganas de que se queden con la Ranger, que es hoy el producto estelar de Argentina”, puntualizaron desde Montanari.