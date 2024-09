Encuentro de intendentes del Pro

Cristian Ritondo, jefe de la bancada macrista en Diputados, estuvo en Vicente López junto al intendente de Junín, Pablo Petrecca, y recolectó reclamos de los mandatarios vinculados a la obra pública para llevar a la mesa de negociación con el Gobierno.

En el encuentro estuvieron también la anfitriona Soledad Martínez y los jefes comunales de Pinamar, Juan Ibarguren; María José Gentile, de 9 de Julio; Jorge Etcheverri de Lobos y Javier Martínez de Pergamino.

Privatización de servicios

En tanto, el intendente pergaminense le confirmó ayer a Diarionucleo.com que busca privatizar algunos servicios municipales. En sintonía con la política que lleva adelante el Gobierno nacional, explicó: "Después de muchos años de gestión queremos darle una vueltita más para mejorar la calidad de los servicios. Creemos que existen algunas prestaciones municipales que en manos de un privado podrían funcionar mejor. Notamos que hay mucha gente que pide un Estado que sea subsidiario. La idea es ser más eficientes y que tengamos menos costos".

En cuanto a los sectores que buscan que pasen a manos de privados, Martínez dijo: "Primero comenzaremos con todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de la Terminal de Ómnibus, después seguiremos con el Cementerio, el Natatorio Municipal y también la Planta de Tratamiento de Residuos".

Consultado sobre el futuro del personal municipal que hoy se encuentra trabajando en estos servicios, el intendente aclaró: "Quiero resaltar algo para que no haya malas interpretaciones, nuestro personal no va a sufrir ningún tipo de perjuicio. Aquellos que tengan interés de ir al privado lo harán y aquellos que no quieran se quedarán en nuestra estructura cumpliendo otros roles".