Costo cero y estabilidad fiscal: últimos días para blanquear ante la AFIP sin costo

El próximo 30 de septiembre finaliza la primera etapa del Régimen de Regularización de Activos de la AFIP – establecido por la Ley 27.743 título II - más comúnmente denominado blanqueo.

Democracia dialogó con el director de la Delegación Regional Junín quien destacó que dicho régimen “consta de tres etapas y quienes adhieran antes de fin de mes podrán regularizar efectivo y bienes hasta 100 mil dólares a costo cero”.

En ese sentido, aclaró que el proceso de regularización se divide en tres etapas con diferentes alícuotas impositivas. “Quienes se sumen luego del 30 de septiembre, tendrán dos posibilidades más, al 31 de diciembre y al 31 de marzo, pero con incremento de la alícuota en un 10% y 15% respectivamente”, indicó.

Es importante remarcar que hasta 100.000 dólares no se aplica ningún impuesto, lo que convierte a la primera etapa en la más ventajosa para quienes busquen regularizar su situación.

“También es muy innovador en el sentido que una vez vencido los plazos los ciudadanos no podrán ingresar a ningún otro tipo de blanqueos que se puedan dictar a futuro. No podrán hacerlo hasta el año 2038; por eso se aconseja no dejar pasar esta oportunidad para lograr una estabilidad fiscal”, explicó.

Si bien no se aportaron números concretos destacó que los resultados actuales son muy prometedores, en cuanto a presentaciones; y que muchas empresas y ciudadanos ya han realizado aperturas de cuentas para blanquear dinero.

Por otro lado, hizo hincapié de que se trata de un Régimen de Regularización de Activos que “es cualitativo porque no persigue fines recaudatorios, sino que su objetivo principal es ampliar la base de contribuyentes e impulsar la formalización de la economía”. “Entendemos que es el régimen más beneficioso de la historia”, aseguró.

En tanto, desde la AFIP mencionaron que “ya estamos preparados para el día después” con distintas “técnicas que se van a usar para detectar a aquellos incumplidores que permanezcan en la informalidad ocultando sus rentas y patrimonio”. “Se está trabajando mucho, analizando patrones de conducta semejante; comparaciones con operaciones y actividades similares; consumos familiares con tarjetas de crédito y débito; billeteras virtuales; bienes registrables; monedas virtuales; información de migraciones; fideicomisos; y otros datos disponibles”, relató.

Requisitos para ingresar al blanqueo

Podrán adherir al Régimen de Regularización de Activos, personas, sucesiones indivisas y empresas y – el dato relevante – es que podrán hacerlo estén o no inscriptos como contribuyentes.

“La fecha límite de la etapa 1, a tasa 0%, es el 30 de septiembre. A partir de allí, se tiene hasta el 30 de abril para presentar la Declaración Jurada formal”, detalló el director de la Delegación Regional Junín.

De esta forma, según explicó, antes de dicha fecha, el interesado deberá “abrir una C.E.R.A. (Cuenta especial de regularización de activos); transferir o depositar allí el dinero a regularizar y luego realizar la manifestación de adhesión.

Criptomonedas

La AFIP incluyó por primera vez en un blanqueo a los activos virtuales. Se trata sobre todo de lo que se conocen como criptomonedas. Si alguna persona posee una cuenta de este tipo no declarada fuera del país tiene la oportunidad de regularizar.

“Solo se podrán declarar activos digitales que estén en Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) registrados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV)”, explicaron desde la Delegación Regional Junín.