El conflicto entre IOMA y Femeba no da tregua y hay preocupación entre los afiliados

El 1 de septiembre el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), prescindió de manera oficial de los servicios de la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires (Femeba), como consecuencia de supuestas denuncias realizadas sobre la falta de prestaciones en tiempo y forma, el cobro indebido y reclamos continuos por parte de afiliados, según detallaron desde obra social.

En lo que va del mes, Femeba realizó dos cortes de servicios a nivel provincial de 48 horas cada uno en manera de protesta, lo cual afectó a los más de 2 millones de personas que dependen de IOMA en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La decisión de prescindencia de la FEMEBA tomada por el Directorio de IOMA en la reunión del pasado 23 de agosto, se basó en diversos informes de denuncias sobre la falta prestacional y reclamos continuos por parte de algunos de los 80 mil afiliados de la Región.

Reunión de Femeba

El consejo directivo de la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba) se reunió el martes y no fijó nuevos cortes de atención a IOMA, en el marco del conflicto derivado del cese a esa entidad como prestadora en el área de Junín. No obstante, en el encuentro de la víspera, la mesa de conducción ratificó la posición de protesta contra la medida y recibió el apoyo de las entidades primarias para seguir en la línea actual en caso de no obtener un diálogo con la obra social bonaerense que permita encontrar una solución.

Tanto la Circunscripción VI -que integran entidades primarias del noroeste bonaerense y de la Circunscripción VII (oeste bonaerense), expresaron que “resolvieron por unanimidad no realizar convenio directo con IOMA, manteniendo de esta manera la situación de conflicto”.

Asimismo, por unanimidad, las Entidades Primarias afectadas resolvieron “apoyar las acciones pertinentes” para reencauzar el convenio que permita devolver la fuente de trabajo a los más de mil profesionales afectados desde el día 1º de septiembre del corriente año”.

Malestar de afiliados

Mientras, en Junín y Región la disputa lleva ya 19 días y en el medio los afiliados comienzan a reaccionar al darse cuenta que en la diaria la situación los afecta. En sus redes, Daiana Macheratti contó que fue a la sucursal local de la obra social para realizar una consulta sobre un reintegro y aprovechó para hacerle saber de "la gravísima situación por la que atraviesan los afiliados de IOMA".

Por su parte, Andrea Oroná sostuvo: "Somos nosotros los afiliados los que tendríamos que movilizarnos y hacernos escuchar. Los gremios no van a hacer nada. Nos descuentan para que los grandes que están a cargo de IOMA manejen nuestra salud. Todos somos cómplices si nos conformamos y quedamos callados". En tanto, Graciela Bagnis criticó que "te obligan a tener IOMA sin poder elegir".

La postura de IOMA

Desde la obra social explicaron que "las deficiencias e irregularidades detectadas en la cobertura que presta la FEMEBA en la Región, no sólo afectan el nivel de atención" sino que "los incumplimientos por parte de la entidad, también, damnifican el desarrollo de las prestaciones de II nivel, siendo la Región Junín el centro de derivación de varios partidos de la provincia".

Homero Giles, presidente de IOMA aseguró en reiteradas oportunidades que "ocho de cada diez afiliados padecen de cobros indebidos" y explicó que "es todo aquello que pagó de bolsillo un afiliado por una prestación que excede a lo que está arreglado por convenio".

Según lo explicado, esa situación genera un problema porque "solamente puede tener atención de salud aquel que tiene plata en el bolsillo". A su vez, Giles recalcó que el problema "pasa solamente en los distritos donde IOMA tiene convenio con Femeba". Y agregó: "Hablás con cualquier médico y te dicen que prefieren no atender con IOMA porque les pagan muy poco".

La respuesta de Femeba

Ante las declaraciones vertidas por Giles en Democracia y a diarionucleo.com la respuesta de Mesa Ejecutiva de Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires no se hizo esperar. Con duras críticas manifestaron que "el presidente de IOMA continúa mintiendo y contratando intermediarios con fines de lucro, abandonando a los beneficiarios del Instituto a su suerte y negándole cualquier posibilidad de atención médica de calidad".

A su vez, desde Femeba aseguraron que la última vez que mantuvieron contacto con Giles fue en abril de 2022. "Miente al afirmar que existen decenas de entidades que pueden asumir el papel de Femeba en su ámbito geográfico, cuando la realidad es que no existe absolutamente ninguna entidad, que no sea la Federación Médica y sus Entidades Primarias, que pueda ofrecer los servicios médicos que brinda Femeba", explicaron.

Convocan a Laguzzi

Concejales de Juntos por el Cambio propusieron convocar para hoy, en el Salón Azul, a la titular de la regional de IOMA Junín, Lucila Laguzzi, para que se refiera a la situación actual, en lo que respecta a la atención a sus afiliados, tras dar de baja el convenio con Femeba en esta región.

A nivel provincial, el directorio de la obra social de los empleados bonaerenses, decidió este corte de convenio con la Federación Médica desde el 1 de septiembre, con alcance a varios municipios, entre ellos Junín.

“Dado que la obra social no ha dado ningún tipo de respuesta o solución al conflicto, dando la sensación que se profundiza con el paso de los días, aún sabiendo que los afiliados son muchos y que el cese de dicha prestación significa falta de acceso a la atención de profesionales médicos afectando directamente a la salud de los afiliados, la Comisión de Salud del Concejo Deliberante convoca a Lucila Laguzzi”, señalaron los ediles.