Consultan la viabilidad de un programa de control biológico de vectores del dengue

El bloque Juntos por el Cambio presentó un pedido de informe a diferentes entidades para que emitan un pronunciamiento sobre la viabilidad de implementar un "Programa Local de Control Biológico de Vectores" para la lucha contra el dengue, la encefalomielitis equina del oeste y otras arbovirosis.

El objetivo es reducir el índice larvario de mosquitos transmisores de estas enfermedades como son el aede aegypti, aedes albopictus, aedes albopictus y aedes abisfaciatus.

Por tal motivo se solicitó informe sobre la viabilidad del proyecto al Departamento de Control de Vectores y Plagas del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires cuyo jefe de departamento es el licenciado Facundo Fernández; al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) organismo dependiente de la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de Nación, cuyo presidente es el ingeniero agrónomo Juan Cruz Molina Hanford; al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) organismo dependiente de la jefatura de gabinete del Ministerio de la Nación cuyo presidente es el Dr. Daniel Salomone; y al Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores (CEPAVE) cuya directora es la doctora María Victoria Micieli.

La alternativa para la lucha contra el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos, fue presentada por la concejal Fabiana Mosca.

La lucha

Apuntan que la lucha contra las mencionadas enfermedades requiere un enfoque integral y sostenible, sumando métodos de control biológico que minimicen la dependencia de insecticidas químicos y promuevan soluciones ecológicas, a la demás acciones que se suman en favor de la prevención como el descacharrado, educación, campañas etc.

Hay tres momentos en los que hay que actuar en la prevención:

- Disminuir los criadero de los mosquitos: limpiar y descacharrar, voltear, tapar y tirar

- Evitar la picadura de los mismos con el uso de los repelentes adecuados según la edad

- La vacuna en el caso de contraer la enfermedad.

Ninguna es 100 por ciento eficaz ni se superponen entre sí.

El análisis situacional es fundamental para identificar áreas prioritarias de intervención y para elegir los métodos de control más adecuados garantizando la participación de la comunidad y la sustentabilidad de las estrategias.

Especies locales de peces pueden colaborar naturalmente en el control biológico al alimentarse de larvas de mosquitos, contribuyendo a la reducción del índice larvario. Estos peces ya se encuentran en la localidad y solo es necesario ampliar su número y colocarlos en canales, zanjas, espejos de aguas artificiales, piletas entre otros.

Este enfoque resulta beneficioso tanto a corto, mediano o largo plazo como una estrategia complementaria de control ya que los peces, como el pez "Chanchita" Mojarrita (Australoheros facetus) que se alimentan de larvas de cualquier tipo de mosquito desde 500 a 700 larvas diarias; es un excelente controlador biológico pudiendo cultivarse en cualquier espejo de agua artificial de ciudades y zonas peri-urbanas, tiene gran tolerancia a la salinidad; sobrevive a grandes rangos de temperatura, pudiendo colocarse en estanques artificiales o permanentes como canales, zanjas y lagunas; reduce los mosquitos vectores del dengue pero también de Zika, Chikungunya, Fiebre amarilla, Encefalomielitis Equina del oeste ( EEO).

Advierten que todavía no se encontró un método eficaz que mate el huevo del vector, el mismo puede sobrevivir 3 años en condiciones de sequía, por ende, se sabe que el descacharrado es la principal acción y quienes ayudan a la misma como los peces y nuevas tecnologías que aún no se están aplicando en la Argentina pero que sí debemos conocerlas como los mosquitos modificados genéticamente o mosquitos irradiados obteniendo solo machos, que no pican, ni van a copular con hembras sin dejar descendencia.