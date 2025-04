Mosquitos resistentes: Los huevos le hacen frente al frío

Baja la temperatura pero los mos quitos no desaparecen, entre ellos el Aedes aegypti (transmisor del dengue) que persiste bajo climas extremos y en regiones que años atrás era impensado hallar.

Esto se debe a que al igual que otros insectos, el Aedes aegypti puede entrar en estado de “vida latente”, mecanismo que le permi te sobrevivir a situaciones climá ticas extremas.

Así lo aseguraron desde el Gru po de Estudio de mosquitos (GEM) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, quienes des cubrieron que los huevos del Ae des aegypti puede entrar en dia pausa, este estado de “vida laten te” en el que minimiza su metabo lismo y consume menos agua.

Pero la diapausa no solo permi te que el mosquito viva todo el año, sino que garantizó los medios ne cesarios para que el transmisor del dengue, zika y chikungunya pue da desplazarse hacia otras latitu des y regiones en las que décadas atrás era impensado encontrarlos.

LA INVESTIGACIÓN

Si bien el equipo de investigado res liderado por Sylvia Fischer des cubrió esta capacidad de los hue vos de ingresar en diapausa hace cinco años, ahora con una nueva investigación profundizaron su hi pótesis.

Para comprobar su planteo ini cial, el equipo dividió a los huevos puestos por las hembras en dos grupos: a uno lo expusieron a fo toperiodos más cortos, con condi ciones de luz similares a las que se presentan en invierno y a otros le generaron un entorno primaveral o veraniego.

El resultado fue el que creían, los huevos “invernales” desarro llaron una mayor resistencia al es trés ambiental producido por la baja temperatura y poca humedad. Es decir, entraron en diapausa.

Luego, estos huevos que fueron llevados al estado de vida latente presentaron un mayor rango de supervivencia a climas extremos. Pero no solo desarrollaron una mejor resistencia, sino que además los miembros del GEM descubrie ron que estos huevos podían esca lonar su eclosión, ya no nacían to dos juntos.

De esa manera el mosquito di versifica el riesgo que corre su es pecie, ya que si todos los huevos eclosionaran al mismo tiempo, de hacerlo en una “mala época” mo rirían todos los ejemplares. Así, van naciendo en diferentes perio dos y garantizando una supervivencia a largo plazo de la especie.

Esta eclosión escalonada faci lita que los mosquitos puedan adaptarse a nuevas regiones, en especial en aquellas que antes no podían vivir.

PREVENCIÓN

El Aedes aegypti no es un mosqui to más. Es el vector principal de enfermedades como el dengue, Zika y chikungunya, que al año afecta a miles de personas en todo el mundo.

De allí la preocupación por la ex pansión de esta especie hacia otras regiones más templadas e incluso frías que hasta el momento no se preocupaban por estas enferme dades.

Esta habilidad desarrollada por los mosquitos que le permite sobre vivir durante los meses más fríos combinada con el cambio climá tico que provoca alteraciones en los patrones climáticos de distin tas zonas, podría acelerar la ex pansión geográfica de la especie.

Es así que además de aportar conocimiento sobre el ciclo biló gico de los mosquitos, el estudio del GEM también posibilita la pre vención y la planificación de nue vas estrategias sanitarias en regio nes en las que aún no se aplicaban.

En paralelo a los avances cien tíficos, resulta igual de importan te continuar en casa con las medi das de prevención ya conocidas. Es que como definió este estudio a pesar de que no se vean mosqui tos adultos en el ambiente, los hue vos pueden sobrevivir en sus cria deros. Es así que aún frente a las bajas temperaturas se recomienda cam biar el agua de los bebederos de las mascotas cada tres días. Lo mis mo con los floreros o cualquier otro recipiente. En el patio dar vuelta los “cacharros” que acumulen agua de lluvia y mantener vaciar las pi letas o mantenerlas con cloro todo el año.

Todas las etapas del ciclo de vida del Aedes aegypti (huevo, larva, pupa y adulto) transcurren en el entorno domiciliario y peridomi ciliario, ya que allí consiguen el alimento, el refugio y los criade ros necesarios para su superviven cia y reproducción, de ahí la im portancia de la prevención.