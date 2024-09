Las promociones y las cuotas sin interés traccionan las ventas en los comercios de Junín

A pesar de que los índices económicos no mejoran y los comercios mantienen la misma preocupación, más allá de las expectativas lógicas, el resurgimiento de las cuotas sin interés, además de las promociones y descuentos, son lo que actualmente dan impulso al sector.

Con tantos meses de retracción, las cuotas animan a los consumidores y facilitan la compra de productos de mayor costo, a los que de otra manera sería más complejo acceder. Claro está que mucho de ello dependerá de los límites de las tarjetas y de cuánto se haya consumido, una cuestión no menor en momento de fuerte crisis, donde la tarjeta es incluso el recurso de las familias para llegar a fin de mes.

Democracia consultó en comercios de distintos rubros y tarjetas locales, quienes dieron a conocer las propuestas para traccionar las ventas.

Las cuotas “animan”

Desde la Óptica Carozza, en Remedios Escalada de San Martín 25, su dueña, Lorena Carozza, aseguró que gracias a las promociones y cuotas de los bancos “se da el empujón al cliente y se mueven las ventas”.

Actualmente cuentan con cuatro cuotas sin interés y de contado siempre hay un descuento, especialmente por los valores que implica hoy la compra de anteojos recetados, un bien de máxima necesidad, o bien de lentes de sol.

“Antes venían y tal vez hacían solo el cambio de cristales, pero mantenían el armazón. Con las cuotas el cliente se anima un poco más a hacer todo completo”.

Si bien la situación no es la ideal, “algo se mueve y esperamos que reactive, esa es la expectativa”.

Más crédito, más ventas

Desde Sistemas Junín, ubicado en Benito de Miguel y Arquímedes, Emanuel Casalis destacó que actualmente “se ha dado más crédito con tarjeta y la gente lo toma bien. Sin dudas tracciona ventas”.

A su vez reconoció que la mayor estabilidad de los precios en los últimos meses también ayuda.

Actualmente el comercio cuenta con 6 y 12 cuotas sin interés con las diferentes tarjetas bancarias.

Asimismo, ofrecen 3, 6 y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, además de promociones puntuales con 10% de descuento. Además, trabajan con créditos blandos de Provincia, todos recursos que benefician las ventas.

“Las cuotas, los descuentos en efectivo, según la operación. Se trata de herramientas comerciales para que la gente pueda aprovechar y realice la compra”, señaló Casalis.

En cuanto a la situación reconoció que “a principio de año, los primeros meses fueron muy duros, pero después de marzo mejoró”.

Tarjeta, efectivo y transferencias

Sergio Bracchi, de Bracchi Collezioni, en Sáenz Peña 65, refirió que cuentan con todas las promociones bancarias y algunas propias para motorizar las ventas.

“A veces la gente le presta mucha atención a las promociones y consume sobre eso. En otros casos no puede, ya sea por margen en su tarjeta o porque prefiere manejarse de otra manera”, señala sobre la realidad de muchos consumidores.

De hecho, hay un claro desfasaje entre los límites de las tarjetas de crédito y los precios que hoy se manejan en los distintos rubros.

En lo que respecta a su comercio, Bracchi destacó que “la gente está traccionando un poco con efectivo y transferencia, tengo buenos descuentos”, pero aclaró que, a pesar de eso, “nada tracciona la venta como antes”.

Reconoció que durante “los viernes y sábados se ve más lo que es promociones de Banco Provincia”.

El comerciante aseguró que “en lo particular no estoy mal, pero eso no quiere decir que estemos bien. Hay sectores que no se mueven”. A su vez reconoció que hay movimiento de clientes de la zona: “Siguen viniendo porque hay negocios de jerarquía”.

“Se busca mucho la financiación”

Marcela Rostan, de Muebles Respuela -en Moreno y Respuela-, contó que trabajan con seis cuotas sin interés y diferentes créditos, así como un sistema de cuatro cuotas con tarjeta de débito.

El rubro, con valores más elevados que otros artículos, requiere en muchos casos un margen de financiación que los clientes hoy buscan por sobre todo lo demás.

“Hoy se nos dificulta ofrecer 12 o 18 cuotas por lo que nos implica a nosotros, pero hay varias formas de financiamiento”.

Reconoció que la mayoría de las ventas “son con Visa o Mastercard, pero de contado hacemos un 20% de descuento”. Además, “tenemos una forma de financiar con entregas, la gente puede ir abonando y una vez que terminan, retirar el mueble”.

“Hoy se busca mucho la financiación porque creo que el efectivo se gasta en la vida diaria, los consumos del día a día”.

Fullcard y Gaucha

En cuanto a las tarjetas con fuerte presencia regional, Fullcard y Gaucha ofrecen promociones que benefician al cliente a la hora de comprar.

Damián Longo, de Fullcard destacó “las promociones de 3 y 6 cuotas sin interés”, en todos los rubros, con cientos de comercios adheridos en la ciudad, desde hace años.

“Los martes en las estaciones de servicio adheridas hay 3 cuotas sin interés y los viernes en algunos supermercados también”, contó. Longo señaló además que “se cobra al comercio una tasa preferencial”.

En el caso de la tarjeta Gaucha, de la Asociación Mutual Club Social Deportivo Ascensión, con más de 1000 comercios adheridos, Natalia Rivarola destacó que cuentan “con todos los beneficios de una tarjera de Crédito con costos muy bajos”.

“En este momento tenemos promociones en diferentes rubros en 3 y 6 cuotas sin interés todos los días de la semana”. Además, según contó, este mes “comenzó la promoción ‘renová tu casa’, con descuentos del 10%, 15% y 20%, en 3 cuotas sin interés, 6 cuotas sin interés o 10 cuotas sin interés, todos los días de la semana”.