El Gobierno nacional sigue sin precisar si continuará la obra de la Variante Chacabuco

El informe de gestión presentado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el miércoles en la Cámara de Diputados, al que accedió Democracia, no solo contenía preguntas en torno al freno de la obra del paso bajo nivel de calle Rivadavia, en nuestra ciudad, sino también sobre dos cuestiones clave sobre la obra de la Autopista de Ruta 7, especialmente sobre la Variante Chacabuco, y el mantenimiento de la Ruta 188.

En el caso de la Ruta 7, se explayó sobre el estado y avance de la obra, kilómetros pendientes y los motivos de la paralización del tramo de la Variante Chacabuco, -que estaba a punto de ser finalizada- y por la cual aún no definió ningún avance. En cuanto a la Ruta 188 dio detalles sobre la administración de los tramos en la Provincia, el mantenimiento en dicha extensión y trabajos necesarios.

Sin definiciones para la Variante

En el informe, desde el Ministerio de Economía se detallaron los tramos bonaerenses del proyecto de la Autopista Ruta 7, y el estado de ejecución, pero no se expresaron definiciones sobre la conclusión de la Variante Chacabuco, una obra vital para la Región. Según el documento, la situación de los tramos es la siguiente: “Tramo: Luján - San Andrés de Giles - Sección: Variante por San Andrés de Giles (KM 98.50 - KM 106.50) – Finalizada RN 7; tramo: San Andrés de Giles – Junín - Sección: Fin de Variante por San Andrés de Giles (KM 106.5) – Acceso a Carmen de Areco (KM 139.20) – Finalizada RN 7; Duplicación Carmen de Areco (KM. 138,35 a KM. 141,00) y Distribuidor de acceso a Gouin (KM. 137,87) – Sin contrato firmado - Autopista RN 7; tramo: San Andrés de Giles - Junín. Sección: Carmen de Areco (KM 141) – Inicio Variante Chacabuco (KM 196). – Neutralizada el 01/01/2024; tramo: San Andrés de Giles - Junín. - Sección: Variante Chacabuco (KM 196 – KM 219) – Neutralizado el 01/01/2024; tramo: San Andrés de Giles - Junín - Sección: Chacabuco (KM 219,00) - Junín (KM 258,70) – Finalizada”.

En cuanto al freno de los trabajos en la “Variante Chacabuco” se refiere que “los motivos fueron la falta de representatividad del mecanismo de redeterminación de precios, falta de provisión de materiales asfálticos, quiebre de la ecuación económica financiera del contrato y expropiación de parcelas, entre otros”.

Respecto de la no continuidad de las obras en la Ruta N° 7 en este tramo destaca que “la Secretaría de Obras Públicas de quien dependía oportunamente Vialidad Nacional, firmó con los Estados provinciales convenios para priorizar la ejecución y finalización de ciertas obras. Las provincias de Buenos Aires, Formosa y La Pampa en ese momento no celebraron los convenios en cuestión”.

Responde que la RN 7 en Buenos Aires recorre 376 kilómetros y que “en obras de autopista actualmente tiene pendiente de finalización 78 Km que comprenden la Duplicación de Calzada de Carmen de Areco a Chacabuco (55 Km) y la Variante Chacabuco (23 Km)”. Además, afirma que la Ruta se encuentra en buen estado y transitable: “A la vez, recibe la operación y mantenimiento de la empresa concesionaria Corredores Viales SA. En caso de detectar incumplimiento de las obligaciones contractuales, Vialidad Nacional efectúa las comunicaciones y/o Actas de Constatación pertinentes”. En cuanto a fecha de finalización para las obras neutralizadas, “no es posible definirla hasta su reinicio”.

Ante la consulta del cuidado por deterioro en los trabajos en la Variante Chacabuco afirma que “casi toda la superficie ya posee la primera base asfáltica por lo que no se genera deterioro a la intemperie, teniendo en cuenta que no se encuentra habilitado el tránsito. Los terraplenes se han podido restituir y el desvío existente se mantiene esporádicamente para el paso de los vehículos. La duplicación de calzada posee en su mayoría la construcción de terraplén que se re compactará al reinicio de la obra. Igualmente, al reinicio de los trabajos se realiza un nuevo análisis de la situación en la que se encuentra la obra”.

La 188

En el informe, respecto de la Ruta 188, se responde por su trazado en la provincia de Buenos Aires, la administración, obras de mantenimiento y repavimentación.

“En su trazado en la Provincia de Buenos tiene una longitud de 399 km (kilómetro 0 a 399) de los cuales el recorrido que va desde el km 73,88 (Pergamino) hasta el km 163,89 (Empalme con BN/RN N° 7) se encuentra concesionado por la empresa Corredores Viales S.A. Tramo II, alcanzando una longitud de 90,01 km de extensión, formando parte de esta manera de la Red Vial Nacional Concesionada”.

Allí menciona que “el desenvolvimiento y comportamiento de referida empresa concesionaria debe ajustarse al cumplimiento del Contrato de Concesión y demás normativas contractuales vigentes” y que ante algún incumplimiento, se labran Actas de Constatación y/o Comunicaciones correspondientes.

No obstante, “a lo largo de los tramos no concesionados, en función del estado, se llevan a cabo distintas obras mejorativas y de mantenimiento y tareas que comprenden actividades de mantenimiento a fin de conservar la transitabilidad del camino y la seguridad de los usuarios”. Entre las actividades de mantenimiento mencionan “el desmalezado mecánico y manual, la limpieza de la zona de camino, así también como el reacondicionamiento de la calzada mediante la ejecución de bacheos, sellado de fisuras y reposición de capa de rodamiento, reacondicionamiento de barandas metálicas de seguridad, reacondicionamiento de señalización vertical y horizontal, etc. En aquellos casos en donde la ruta requiera una intervención de mayor envergadura se procede a realizar llamado a licitación pública”.