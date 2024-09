Continúa hoy el paro provincial de Femeba por el conflicto con IOMA

Se profundiza el conflicto entre IOMA y Federación Médica de la provincia de Buenos Aires (Femeba), por el cual los afiliados a la obra social no tienen la cobertura para la atención médica.

La medida surgió cuando IOMA decidió dar de baja al convenio con Femeba en Junín y una amplia región que incluye los distritos de Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado. Para solidarizarse con esos profesionales, Femeba convocó a un paro de 48 horas a nivel provincial, que comenzó ayer y concluirá a las 24 horas de hoy.

Desde el Círculo Médico de Junín, fuentes consultadas por Democracia, señalaron que no hay cambios en la situación, por lo cual la problemática sigue.

Activos y jubilados

Entre los gremios que tienen importante cantidad de afiliados activos y jubilados que se atienden con dicha obra social, está la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que en la seccional Junín dirige Elisa Carozzo.

Al ser consultada por Democracia, Carozzo se refirió a la situación planteada, mencionando que la Seccional Junín nucleaba alrededor de 1.500 afiliados (y sus familias) no solo de Junín sino también de otras delegaciones de la región.

“El corte a Femeba por parte de IOMA afecta a los trabajadores activos y a los jubilados de la región y se dio debido a las denuncias por cobros indebidos por parte de médicos que pertenecen a la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires. A raíz de eso surgió este corte”, aseguró.

La entrevistada explicó una situación que le habían planteado algunos afiliados que fueron a consultas médicas. “Actualmente está cortada la consulta médica particular por IOMA. La persona que va a atenderse y abona la consulta, pide la factura correspondiente y la obra social se la reintegra, mediando ciertos datos que hay que presentar en IOMA. No sabemos cuánto demora el reintegro y si hay un tope. Hasta ahora no tenemos ninguna información real de eso, es decir hasta que no suceda no sabremos cómo es”, dijo.

“Por otra parte, nos han dicho que en algún centro de salud privado cobran la consulta con un precio mayor si el paciente pedía la factura, que si no la pedía: 18 mil pesos con boleta y 15 mil sin boleta. El tema es que si el paciente quiere pedir el reintegro a IOMA tiene que tener la factura sí o sí”, apuntó.

Casos más graves

Respecto a qué se hacía en casos de internaciones o situaciones más graves en materia de salud, Carozzo manifestó: “Según el comunicado de IOMA las internaciones estaban garantizadas en dos clínicas de nuestra ciudad. Me han dicho que en una de las mismas se han ido a atender y no les cobraron nada”.

“Por nuestra parte, vemos con preocupación esta problemática porque el Hospital Interzonal General de Agudos puede colapsar si la gente que no puede pagar las consultas en forma particular acuda allí. Ya había un aumento de consultas médicas en el HIGA y esto puede agravarse si el inconveniente se prolonga”, dijo, teniendo en cuenta la gran cantidad de afiliados que tiene IOMA en nuestra ciudad y zona de influencia.

Telemedicina

Carozzo hizo referencia a una opción de Telemedicina de IOMA por una aplicación, que de manera virtual la gente se puede atender sin pagar nada, pero advirtió que había personas que necesitaban ir al médico de manera presencial, para la atención, para que le prescriban recetas y demás.

Concejales de Juntos

Lo que parecía ser un tema de salud, ya tuvo su repercusión en el Concejo Deliberante, cuando desde Juntos por el Cambio propusieron solicitar al gobernador Axel Kicillof que “arbitre de forma urgente todas aquellas medidas que fueren necesarias para satisfacer la demanda de servicios de salud de calidad, evitando la continuidad de situaciones irregulares que generan enormes perjuicios a los afiliados toda vez que se ve restringido y vulnerado el acceso efectivo al derecho a la salud”.

“Son alarmantes las consecuencias que acarrea la crisis estructural que atraviesa la obra social de la provincia de Buenos Aires como se le hace señalado al Gobernador desde distintas instituciones del ámbito estatal y privado”, apuntaron.

Este asunto fue ingresado, pasó a comisión por lo cual no fue tratado en sesión.

El conflicto

En medio del conflicto, miles de afiliados de toda la Provincia se quedan sin cobertura asistencial. La medida de protesta de Federación, surgió “en solidaridad” con entidades primarias que representan a un millar de médicos de los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado, cuyos servicios fueron dados de baja por IOMA desde el 1º de septiembre pasado.

Aunque desde el primer momento las autoridades del IOMA dejaron en claro que la rescisión tenía que ver con el “alto nivel de cobros indebidos” en esos distritos (según la obra social éstos rondaban el 82% de los casos denunciados para las consultas con médicos de las categorías A, B y C), el ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak explicitó los motivos de la decisión.

“La rescisión tiene que ver con un estudio específico del caso. Se trataba de una situación donde no podíamos acceder a información respecto a qué médicos había o qué cantidad de consultas se estaban realizando. Había una opacidad muy grande en la información. No lográbamos permearlo, pedíamos la información y no llegaba”, explicó el ministro de Salud.

La decisión se basó además “en diversos informes de denuncias sobre la falta prestacional y reclamos continuos por parte de afiliadas y afiliados del partido de Junín y de otros partidos aledaños”, detallaron desde el IOMA que, para atender la demanda en esa región, anunció que contratará de modo directo a los médicos o firmará convenios con otras instituciones para que medien con los profesionales.

Para los representantes de la Federación Médica la realidad es otra.

“La realidad es que no existe absolutamente ninguna entidad, que no sea la Federación Médica y sus entidades primarias, que pueda ofrecer los servicios médicos que brinda Femeba. Es probable que esta omisión sea voluntaria para evitar confesar que no se refiere a entidades de prestadores, sino a sociedades comerciales con fines de lucro, que embolsan para sí enormes sumas de dinero y habitualmente -como sucede con los policonsultorios del propio IOMA explotan a profesionales, que muchas veces no cuentan con la certificación de calidad necesaria. Realmente resulta llamativo tanto interés en traspasar fondos a sociedades comerciales sin ninguna trayectoria y casi con nula experiencia en el tema”, contraatacaron desde la Federación.