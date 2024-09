Aprobaron por mayoría autorizar la venta de la Casa de Junín en La Plata

Después de un amplio debate, el Concejo Deliberante aprobó ayer por mayoría autorizar la venta del inmueble de la Casa de Junín en La Plata, ubicada en calle 17, entre 67 y 68.

La propuesta partió de Juntos por el Cambio, con el acuerdo de La Libertad Avanza y la oposición de Unión por la Patria, quienes impulsaban una audiencia pública en principio, para tratar ese tema. Mariano Spadano (Juntos) describió la propuesta de su bloque que incluía la autorización a enajenar dicho inmueble y que, en caso de enajenarse el producido de la venta, fuera destinado a financiar obras de cordón cuneta y pavimento en accesos a escuelas y, principalmente, de la Escuela 48 en barrio Los Almendros.

Asimismo autorizaba a permutar el inmueble, en caso de que no hubiera oferta para la venta, o esta no fuera conveniente y se declarase desierta. Pero como para la permuta se necesita la aprobación de los dos tercios de los concejales, y en la sesión de ayer no se logró porque votaron 12 a favor, la permuta en caso de darse debe ser autorizada por el cuerpo deliberante.

Desde Unión por la Patria la propuesta era de audiencia pública, previo a tomar alguna determinación respecto al destino de esa casa, una expresión no vinculante.

Al respecto, Spadano recordó que ese tema fue debatido largamente, sobre un bien adquirido en la década del 80, que sirvió para albergar estudiantes, pero que luego se había perdido ese objetivo y había quedado en manos de otras personas.

“No se recuperó por varios años hasta que en el 2015, el intendente Petrecca inició el camino legal para recuperar la tenencia de dicho inmueble. Se recuperó y es una alegría para todos. Cuando accedimos, vimos que el inmueble estaba totalmente deteriorado, que el diseño de construcción era poco práctico y que según opinión de profesionales no era conveniente hacer una reparación”, detalló. “Se inicia un gran debate. El presupuesto para hacer esos trabajos a fin de recuperar el edificio era muy alto, el municipio no tiene recursos y propone venderlo para hacer una obra de provecho para los juninenses”, dijo.

Por su parte, la edil Orlanda D’Andrea. -de Juntos por el Cambio- señaló que por la estructura que tiene esa casa sería 8 alumnos, que tiene que volverse a hacer y con dimensiones menores que las actuales.

El concejal Pablo Petraglia -Unión por la Patria- expresó que lo que su bloque proponía era un debate abierto, público, sobre propuestas viables y razonables. Dijo que no se oponían a la venta per sé, sino que consideraban que esta era la última opción, que no había un presupuesto de obra para la construcción y que plata para invertir el Municipio tenía, ya que observaba que sobraban dineros de otras partidas municipales.

A todo esto, el edil Marcelo Balestrasse, recordó que le sorprendía la propuesta actual sobre audiencia pública, cuando la oposición se había opuesto a ella cuando se trataba de la obra del Viaducto de calle Rivadavia.

Dijo también que el doctor Diego Germán Abdala había presentado ayer una propuesta al respecto, como así también se había conocido de que otros vecinos hicieron referencias similares, que se había invitado a los mismos a ir a la sesión pero no había ido nadie.

“El lunes invitamos al doctor Abdala, quien vino acompañado por Rubén Caggiano, siendo escuchado y nos escuchó también, pero hace referencia a tener una casa más que nada por una cuestión nostálgica, principalmente. Consideramos que una audiencia pública va a dilatar el tema y que no se ha presentado ningún proyecto serio”, afirmó Balestrasse.

Licencia de conducir

En tanto, ayer se aprobó por mayoría la comunicación dirigida a autoridades provinciales en materia de tránsito y seguridad vial solicitando la modificación del art. 10° - Inciso 3) del Decreto 532/09- Reglamentario de la Ley 13927 (respecto de no exigir el pago de multas previo a obtener o renovar el carnet de conducir).

La iniciativa fue de Juntos por el Cambio, que propuso eliminar ese requisito, para expedir o renovar la licencia de conducir. Unión por la Patria no estuvo de acuerdo en ello.

Según lo expuesto por Rodrigo Esponda la iniciativa tiene la intención de mejorar la calidad del tránsito. “Es clara la necesidad, ya que con un simple amparo ante la Justicia, se les habilita el carnet, sin pagar la multa. La Provincia tiene que buscar otros métodos para cobrar las multas”, dijo.

Educación ¿servicio o derecho?

Fue aprobado por mayoría la propuesta de solicitara a la Cámara de Senadores de la Nación la aprobación del Proyecto de Ley que declara a la educación como “servicio estratégico esencial”, que contó con los votos positivos de Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza.

Para los ediles de Unión por la Patria, que se abstuvieron de la votación, la Educación es un Derecho, que no se estaba entendiendo qué era un servicio público esencial, que en realidad lo que se quería regular era el derecho a huelga de los docentes, y que lo que realmente era esencial era invertir en educación, hacer que los chicos comieran todos los días y que los docentes tuvieran un salario digno.

Ante esto, la edil D’Andrea dijo que había que hacer un replanteo de la Educación Pública actual, era un derecho para cada alumno estar en la escuela y recibir educación todos los días, así como el docente tenía derecho a estar mejor pago, para capacitarse, dar mejores clases.

Por unanimidad

Entre los proyectos aprobados por unanimidad estuvo la solicitud al Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires la gestión de la modificación del art. 38° de la Ley 13.927, a cuyo efecto se suprima la mención al inciso x) del art. 77° de la Ley Nacional N° 24.449 (circular sin VTV).

Asimismo, los ediles dieron visto bueno a la solicitud al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que se lleven adelante medidas para reiniciar los trabajos de la obra de 25 viviendas. También solicitar a la Concesionaria Vial y a Vialidad Nacional que adopte las medidas de seguridad vial para colectoras de Ruta 7, mejoramiento de las mismas, hecho que también han solicitado vecinos de Rincón del Cielo, Cerrito Norte y Sur, Villa del Parque, ante la falta de mantenimiento.