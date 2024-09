Gremios locales tratarán individualmente cada reclamo de los afiliados a IOMA

Tras el corte del acuerdo entre IOMA y la Federación Médica de la provincia de Buenos Aires a nivel regional (Femeba), desde gremios locales cuyos afiliados tienen IOMA como obra social señalaron que tratan de contener cada caso y ayudar para que puedan ser atendidos, principalmente en casos de urgencia y emergencias médicas.

Como ha sido publicado por este medio, el 29 de agosto último, Femeba emitió un comunicado alertando a los beneficiarios del IOMA de los partidos de Junín, Rojas, Colón, General Arenales, Leandro N. Alem, Chacabuco, General Viamonte, General Pinto, Florentino Ameghino, Alberti y Bragado que “a raíz de una decisión unilateral de IOMA, a partir del 1º de septiembre no tendrán atención médica en ninguno de esos partidos”.

Consultado el Círculo Médico de Junín, fuentes fidedignas señalaron ayer a este medio que todavía no había solución y que estaban trabajando en esa problemática.

Por este tema Democracia consultó a algunos de los sindicatos más numerosos cuyos afiliados tienen IOMA, para ver cómo estaban transcurriendo la problemática que afecta a miles de empleados y sus familias en nuestra región.

“Etapa de transición”

Por su parte, María Inés Sequeira, secretaria general de la Unión Docentes Bonaerenses (UDEB) de Junín, adherido a la FEB, al ser consultada por Democracia sobre la falta de cobertura de IOMA, detalló la situación que se había planteado. Cabe mencionar que dicho gremio tiene alrededor de 1.800 afiliados de Junín, siendo uno de los más numerosos de la región de la rama docente.

Dada la problemática, la dirigente destacó que su gremio estaba abierto a las consultas de los afiliados, para orientarlos y ayudarlos de la mejor manera posible en cada caso.

“Nosotros estuvimos en la reunión del Consejo Consultivo de la región la semana pasada, cuando el miércoles pasado estuvo el director de IOMA, Homero Giles en Junín. Estuvieron referentes de los gremios cuyos afiliados tienen esa obra social. En nuestro caso, también tenemos el coseguro de IOMA”, acotó.

“En dicha oportunidad se nos explicó que se cortaba el convenio con Femeba y que por un tiempo, desde el 1 de septiembre, estaríamos en una etapa de transición en la que los médicos se tenían que reinscribir en la página de IOMA para hacer el convenio directamente entre cada médico y el IOMA. Eso es lo que se espera, que los médicos hagan la reinscripción y vuelvan a atender por esa obra social”, explicó.

“En esa reunión nos dijeron que en caso de que fueran a atenderse a un médico que antes lo atendía por IOMA y ahora no, la persona debía solicitar la factura y presentarla en la delegación de IOMA para que haya un reintegro, y que se iba a tratar de hacer lo antes posible ese reintegro”, dijo.

Señaló que la Clínica Centro estaba abierta para que afiliados a IOMA recibieran algún tipo de atención, principalmente en casos de urgencia y emergencias médicas.

La dirigente aclaró que eso era lo que se sabía al día de ayer y que estaban en contacto directo con la directora de la Delegación de IOMA en Junín, Lucila Laguzzi, presentando todas las inquietudes.

“Esta etapa de transición es difícil, para todos los afiliados a IOMA, porque muchos tenían turnos programados, operaciones o prácticas. A raíz de esto están suspendidas o tienen que pagar una suma de dinero que muchas veces es imposible. Hay mucha preocupación por nuestra parte pero sabemos que se está tratando de solucionar lo antes posible, hablando con otras clínicas y esperamos que los médicos que puedan re empadronar o inscribir y así normalizar esta situación”, manifestó.

“Por otra parte, antes ha pasado que muchos de nosotros nos íbamos a atender a Buenos Aires o La Plata y no pagábamos nada, cuando acá sí. Eso mismo nos decían nuestros afiliados”, acotó. “Actualmente estamos tratando de contener y averiguar cada situación como para darle una respuesta a la consulta del afiliado y ayudarles a que pueda ser atendido. Mientras estamos esperando tener una nueva reunión con el Consejo Consultivo provincial y estamos en contacto con la directora de IOMA Delegación Junín”, concluyó.

“Caso por caso”

Respecto a este tema planteado, Democracia consultó a Gabriel Saudán, secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, gremio que nuclea alrededor de 1.350 afiliados, que generalmente cuentan a IOMA como obra social, explicó la situación por la que están atravesando.

“Lo estamos resolviendo caso por caso. Tenemos buena predisposición por parte de IOMA y hablamos de cada caso que se nos presenta. Lógicamente esta no es una solución que nos convenza pero es la que está hoy en la posibilidad de hacer”, manifestó el dirigente.

“Nosotros – continuó diciendo- ya veníamos con un gran problema con la diferencia (plus) que cobraban los médicos, cosa que no sucede en otras partes de la provincia o en Capital. Se han presentado casos en que acá cobran muchísima diferencia y en Buenos Aires, por ejemplo, no les cobraron nada. No soy la persona adecuada para decir quién es el responsable de esto, pero habría que buscar una solución a esto”.

Respecto a qué pasaba cuando a raíz del problema suscitado el médico le decía al paciente que no estaba atendiendo por dicha obra social y que para atenderlo le cobraba la consulta como particular, el dirigente respondió: “Los casos que hemos tenido le tomamos los datos, le hemos transferido a IOMA y este se ha comunicado con los afiliados para solucionar el inconveniente. Al día de hoy (por ayer) no hemos tenido un caso complicado como una operación de emergencia”.

En los casos que solían atenderse por IOMA en determinadas clínicas de nuestra ciudad, Saudán dijo que seguían derivando la gente a las clínicas que se estaban atendiendo y con ese reclamo que no atienden por IOMA, lo derivaban a esa obra social.

“IOMA tiene armado un comité de crisis, entonces ante esos casos que se plantean, en el transcurso del día llaman al afiliado en cuestión y resuelven el tema. Eso está pasando desde el lunes 2 de septiembre, pero no sabemos con el transcurso de los días”, apuntó.